/এক ধাক্কায় বাড়ল দাম! দুধ লিটারে ১০২ টাকা, মাসের শুরুতেই মধ্যবিত্তের পকেটে টান

Milk prices Hike: দুধ উৎপাদনের খরচ বাড়ায় দাম বৃদ্ধির দাবি জোরালো হচ্ছে। গোরুর দুধের দাম ৮০ টাকা এবং মহিষের দুধের দাম ১০০ টাকা পর্যন্ত করার ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য, পশুখাদ্য ও পরিবহণের খরচ বাড়াকেই কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।
দুধের দাম কি এবার ১০০ টাকা? বাড়তি খরচে দাম বাড়ানোর দাবিতে সরব দুগ্ধচাষীরা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সাধারণ মানুষের পকেটে ফের চাপ পড়ার আশঙ্কা। দুধ উৎপাদনের খরচ বাড়ায় গোরুর দুধ ৮০ টাকা এবং মহিষের দুধ ১০০ টাকা লিটার করার দাবি উঠেছে হরিয়ানায়। কয়েকটি দুগ্ধচাষী সংগঠন এই নতুন দামের কথা জানিয়েছে।
হরিয়ানার কয়েকটি গ্রাম ও ব্লক স্তরের দুগ্ধচাষী সংগঠন জানিয়েছে, ৪ সেপ্টেম্বর থেকে গোরুর দুধ ৮০ টাকা এবং মহিষের দুধ ১০০ টাকা লিটার দরে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য জেলাতেও এই দাম চালুর জন্য দুগ্ধচাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
দুগ্ধচাষীদের দাবি, গোরু-মহিষ পালনের খরচ গত কয়েক মাসে অনেকটাই বেড়েছে। পশুখাদ্য, ঘাস, দানা, পরিবহণ এবং খামার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বেড়েছে। ফলে বর্তমান দামে দুধ বিক্রি করে অনেক চাষীর লাভ কমে যাচ্ছে। তাই উৎপাদন খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুধের দাম বাড়ানোর দাবি তাঁদের।
এর আগে হরিয়ানার Dairy Farmers Association সরকারি সমবায় সংস্থা Vita-র কাছে দুধের সংগ্রহমূল্য বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিল।সংগঠনটির দাবি, দুধ কেনার দাম কেজি পিছু ২-৩ টাকা বাড়ানো হোক। চাষীদের বক্তব্য, সংগ্রহের দাম না বাড়লে তাঁদের পক্ষে বাড়তে থাকা খরচ সামলানো কঠিন।
এখানেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১০০ টাকা লিটার এখনই দেশের সর্বত্র দুধের নির্ধারিত দাম নয়। এটি হরিয়ানার কয়েকটি দুগ্ধচাষী সংগঠনের প্রস্তাবিত বা ঘোষিত স্থানীয় দাম। তাই এই দামে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও দুধ বিক্রি হবে, এমনটা এখনই বলা যাচ্ছে না।
দুধের দাম নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চাপের মধ্যেই চলতি বছরে Amul এবং Mother Dairy লিটার পিছু ২ টাকা করে দাম বাড়িয়েছে।উৎপাদন ও পরিচালন খরচ বৃদ্ধিকেই দাম বাড়ানোর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। উৎসবের মরসুমের আগে হরিয়ানার দুগ্ধচাষীদের এই দাবি শেষ পর্যন্ত খুচরো বাজারে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।