/শীতের বঙ্গে শৈলশহরে চারহাত হবে এক! কাকে জীবনসঙ্গী বাছলেন মিমি চক্রবর্তী?

Mimi Chakraborty wedding: অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী আগামী ডিসেম্বরে কালিম্পঙে বিয়ে করতে চলেছেন বলে গুঞ্জন। পাত্র বিনোদন জগতের নন, তিনি নৌসেনার এক আধিকারিক। আগামী নভেম্বরে তাঁদের আংটিবদল হতে পারে এবং নিমন্ত্রণপত্র বিলিও নাকি শুরু হয়েছে।
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বিয়ে করতে চলেছেন মিমি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে ৩৭ বছর বয়সে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। দীর্ঘদিনের জল্পনায় ইতি টেনে গত শুক্রবার রাত থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিয়ের খবর। শোনা যাচ্ছে, আগামী ডিসেম্বর মাসেই সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন তিনি। ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গের শৈলশহর কালিম্পং।
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কাকে বিয়ে করছেন মিমি?
তবে কার গলায় মালা দিচ্ছেন অভিনেত্রী? জানা গিয়েছে, মিমির হবু বর বিনোদন জগতেরই নন। একেবারে অন্য পেশার এক ব্যক্তির সঙ্গে গাটছড়া বাঁধতে চলেছেন অভিনেত্রী। জানা গিয়েছে, পাত্রের নাম সিদ্ধার্থ এবং তিনি পেশায় একজন নৌসেনা আধিকারিক।
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‘ব্যস্ত’ মিমির জীবনে কড়া নাড়ল কে?
ব্যক্তিজীবনকে বরাবরই ক্যামেরার আলো থেকে দূরে রেখেছেন অভিনেত্রী। প্রেম বা বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই এতদিন এড়িয়ে এসেছেন মিমি। এমনকী পাত্র খোঁজা বা দেখা করার মতো সময় নেই বলেও একসময় দাবি করেছিলেন তিনি। তবে এবার সেই ‘ব্যস্ত’ মিমির জীবনেই চুপিচুপি বিশেষ মানুষের আগমন ঘটেছে।
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কবে প্রেমে পড়েন নায়িকা?
আরও শোনা যাচ্ছে, গত বছরের দুর্গাপুজোর আবহে মিমি-সিদ্ধার্থের মনের লেনদেন শুরু হয়। সম্প্রতি অভিনেতা ও মিমির ঘনিষ্ঠ বন্ধু অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুদের একটি আড্ডার ছবি নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। সেখানে বন্ধুদের মাঝে পিছন দিকে চশমা পরা যে ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে, তিনিই মিমির হবু স্বামী সিদ্ধার্থ বলে চর্চা চলছে।
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বিয়ের প্ল্যানিং
বিয়ে নিয়ে পরিকল্পনাও নাকি অনেক দূর এগিয়েছে। ডিসেম্বরের মূল অনুষ্ঠানের আগে আগামী নভেম্বর মাসেই আইনি বিয়ে বা আংটিবদলের পর্ব সম্পন্ন হতে পারে। হাতে আর মাত্র সাড়ে তিন মাস সময় থাকায় জোরকদমে চলছে বিয়ের কেনাকাটা এবং ঘনিষ্ঠ মহলে নিমন্ত্রণপত্র বিলি।
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ডেস্টিনেশন ওয়েডিং
নিজের শিকড় উত্তরবঙ্গে হওয়ায় জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটি পাহাড়ের বুকেই কাটাতে চান নায়িকা। তবে এত জল্পনার মাঝেও মিমি বা তাঁর হবু বর এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা করেননি। এমনকী অভিনেত্রীর আপ্তসহায়কও এই খবরের সত্যতা নিয়ে এখনই কিছু খোলসা করতে চাননি। তবে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের নানা প্রশ্নের জবাবে মিমির দেওয়া কিছু মন্তব্য এই বিয়ের গুঞ্জনে আরও ঘৃতাহুতি দিয়েছে।
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মুখে কুলুপ মিমির
আসন্ন দুর্গাপূজোতে মুক্তি পেতে চলেছে মিমির অভিনীত সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র'। পাশাপাশি পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে নতুন একটি প্রোজেক্ট ছাড়াও আরও একাধিক ছবির শুটিং শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। তবে কেরিয়ারের এমন ব্যস্ততার মাঝেই বিয়ের খবরে তোলপাড় গোটা টলিপাড়া। অনুরাগীরা এখন শুধু একটাই অপেক্ষায় রয়েছেন-কবে নিজের মুখে এই সুখবরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন মিমি!