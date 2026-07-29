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কার্ড পিছু মিলবে কত কেজি? রেশনের চাল নিয়ে বিরাট ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 29, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:26 PM IST

Ration: রাজ্যজুড়ে ৫০০ চালকল মালিকের সঙ্গে বৈঠকে সরকারের বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা মন্ত্রীর।

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেশন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। রেশনের চাল নিয়ে বড় ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর।

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কার্ড পিছু মাথা পিছু ৭ কেজি চাল দেওয়ার ঘোষণা করলেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া।

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অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় প্রতি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মাথাপিছু দেওয়া হবে ৭ কেজি করে চাল। 

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রাজ্যজুড়ে ৫০০ চালকল মালিকের সঙ্গে বৈঠকে তাঁদের গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রেড করা ও উন্নত মানের চাল সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানান মন্ত্রী।

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একইসঙ্গে রেশন নিয়ে কোনও দুর্নীতি যে রেহাই পাবে না, সেই  কড়া বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী। 

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বৈঠকের মন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, কোনও ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার দুর্নীতিতে জড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

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নিম্নমানের চাল বা গমের ক্ষেত্রে ডিলারদের তা গ্রহণ না করে সরাসরি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

TAGS:
Ration
Rice

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