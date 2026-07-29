/কার্ড পিছু মিলবে কত কেজি? রেশনের চাল নিয়ে বিরাট ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর

Ration: রাজ্যজুড়ে ৫০০ চালকল মালিকের সঙ্গে বৈঠকে সরকারের বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা মন্ত্রীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেশন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। রেশনের চাল নিয়ে বড় ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর।
কার্ড পিছু মাথা পিছু ৭ কেজি চাল দেওয়ার ঘোষণা করলেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া।
অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় প্রতি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মাথাপিছু দেওয়া হবে ৭ কেজি করে চাল।
রাজ্যজুড়ে ৫০০ চালকল মালিকের সঙ্গে বৈঠকে তাঁদের গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রেড করা ও উন্নত মানের চাল সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানান মন্ত্রী।
একইসঙ্গে রেশন নিয়ে কোনও দুর্নীতি যে রেহাই পাবে না, সেই কড়া বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী।
বৈঠকের মন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, কোনও ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার দুর্নীতিতে জড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
নিম্নমানের চাল বা গমের ক্ষেত্রে ডিলারদের তা গ্রহণ না করে সরাসরি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।