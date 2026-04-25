Minister salary cut: মন্ত্রীদের দেওয়া হবে অর্ধেক স্যালারি, ৫০% বেতন কেটেই মেটানো হবে সরকারি কর্মীদের বকেয়া- বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

Minister 50% Salary: ১০০ দিনের মধ্যেই প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি বকেয়া মেটানোর টার্গেট নেওয়া হয়েছে।  

| Apr 25, 2026, 06:59 PM IST
মন্ত্রীদের বেতন দেওয়া হবে অর্ধেক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মন্ত্রীদের বেতন কেটেই মেটানো হবে সরকারি কর্মীদের বকেয়া প্রাপ্য টাকা! মাসের পর মাস টাকা মিলছে না। 

বেড়ে যাচ্ছে সরকারি কর্মীদের বকেয়া। তাই সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা মেটাতে মন্ত্রীদের বেতন করা হবে কাটছাঁট। 

বেতনের ৫০ শতাংশ দেওয়া হবে মন্ত্রীদের। আর বাকি ৫০ শতাংশ দিয়ে মেটানো হবে রাজ্য সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের প্রাপ্য টাকা।

বর্তমানে সরকারি কর্মীদের বকেয়া টাকার পরিমাণ ৬২০০ কোটি টাকা। ওদিকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের বকেয়া প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা।

এই পরিস্থিতিতে বড় সিদ্ধান্ত তেলেঙ্গানা রাজ্য সরকারের। ১০০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। 

১০০ দিনের মধ্যেই প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি বকেয়া মেটানোর টার্গেট নেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মন্ত্রীরা স্বেচ্ছায় ৫০ শতাংশ বেতন দিতে রাজি হয়েছেন। 

যা দিয়ে সরকারি কর্মীদের পেনশন, এরিয়ার-সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা, যা টাকার অভাবে আটকে ছিল, তা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। 

8th Pay Commission: বিগ নিউজ়: কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষকদের মিনিমাম বেতন হচ্ছে ৫০,০০০ টাকা? পে কমিশনের চমকে দেওয়া আপডেট

