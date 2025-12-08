English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tarapith: অলৌকিক তারাপীঠ! সংস্কারের জন্য কুণ্ড খালিই করা যাচ্ছে না, জল তুলে ফেললেই ফের ভরে যাচ্ছে...

Tarapith:  তারাপীঠের জীবিত কুণ্ডে এখন সংস্কারের কাজ চলছে।  জল বের করার পর প্রকাশ্যে চলে এসেছে ল কাঠামোটি। কিন্তু  জীবিত কুণ্ডের মূল কাঠামো নাকি জল আর বের করে যাচ্ছে না! যতবার জল তুলে বাইরে ফেলা হচ্ছে, ততবারই ভরে উঠেছে কুণ্ডটি।    

| Dec 08, 2025, 08:57 PM IST
অলৌকিক তারাপীঠ!

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: তারাপীঠে 'অলৌকিক কাণ্ড'। জল তুলতে ফেললেই ফের ভরে উঠছে জীবিত কুন্ড! বিস্মিত স্থানীয় বাসিন্দারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো।

কথিত আছে, তারাপীঠ সতীপীঠ নয়। বীরভূমের রামপুরহাটের কাছে এই দেবীর তারার এই মন্দির সিদ্ধপীঠ নামে পরিচিত।

এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন স্বয়ং বামাক্ষ্য়াপা। তারাপীঠের মন্দিরে নানা পৌরাণিক কাহিনী শোনা যায়।

তারাপীঠে মন্দিরে পাশেই 'জীবিত কুণ্ডু'। কথিত আছে, তারাপীঠে তখন গভীর জঙ্গলে ঢাকা। দ্বারকা নদী উপর দিয়ে বজরা করে বাণিজ্য করতে যাওয়ার পথে সেখানে নোঙর করেছিলেন বণিক জয় দত্ত।  

হঠাত্‍ সাপের কামড়ের মৃত্যু হয় জয় দত্তের ছেলের। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময়ই কাটা শোলমাছ এই জীবিত কুণ্ডের ঘাটে পরিষ্কারের করছিলেন বণিকের কর্মচারী। জলে ডোবানোর পরই সেই মাছ নাকি জীবিত হয়ে চলে যায় পুকুরের গভীরে!

এই ঘটনার পর নিজের মৃত ছেলেকে ওই পুকুরে স্নান করান জয় দত্ত। সে-ই বেঁচে ওঠে। সেই থেকে পুকুরটির নাম জীবিত কুণ্ডু।

সেই জীবিত কুণ্ডেই এখন সংস্কারের কাজ চলছে। পুকুরের সমস্ত জল পাম্প করে বের করে দেওয়া হয়েছে।  প্রকাশ্যে চলে এসেছে জীবিত কুণ্ডের মূল কাঠামোটি।

দেখতে অনেকটা ডোবার মতো। জীবিত কুণ্ডের মূল কাঠামো নাকি জল আর বের করে যাচ্ছে না! যতবার জল তুলে বাইরে ফেলা হচ্ছে, ততবারই ভরে উঠেছে কুণ্ডটি।  

