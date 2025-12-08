Tarapith: অলৌকিক তারাপীঠ! সংস্কারের জন্য কুণ্ড খালিই করা যাচ্ছে না, জল তুলে ফেললেই ফের ভরে যাচ্ছে...
Tarapith: তারাপীঠের জীবিত কুণ্ডে এখন সংস্কারের কাজ চলছে। জল বের করার পর প্রকাশ্যে চলে এসেছে ল কাঠামোটি। কিন্তু জীবিত কুণ্ডের মূল কাঠামো নাকি জল আর বের করে যাচ্ছে না! যতবার জল তুলে বাইরে ফেলা হচ্ছে, ততবারই ভরে উঠেছে কুণ্ডটি।
অলৌকিক তারাপীঠ!
অলৌকিক তারাপীঠ!
অলৌকিক তারাপীঠ!
অলৌকিক তারাপীঠ!
অলৌকিক তারাপীঠ!
অলৌকিক তারাপীঠ!
অলৌকিক তারাপীঠ!
অলৌকিক তারাপীঠ!
