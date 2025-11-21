Miss Universe 2025: টপ ১২-এ ধাক্কা! থামল ভারতের বিশ্বজয়ের দৌড়... কে ছিনিয়ে নিল মিস ইউনিভার্সের মুকুট?

Miss Universe 2025: টপ ১২-এ ধাক্কা! থামল ভারতের বিশ্বজয়ের দৌড়... কে ছিনিয়ে নিল মিস ইউনিভার্সের মুকুট?
Manika Vishwakarma in Miss Universe 2025: ভারতের মনিকা বিশ্বকর্মা টপ ১৫ পর্যন্ত পৌঁছালেও শেষ পর্যন্ত মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর টপ ১২-এ জায়গা করে নিতে পারেননি। নানা বিতর্কে ভরা এই বছরের প্রতিযোগিতায় শেষমেশ মেক্সিকোর ফাতিমা মুকুট জিতেছেন।
1/10
ভারতের আশা ভঙ্গ
2/10
রাজস্থানের সেই প্রতিভাবান তরুণী
3/10
মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২৫
4/10
নৃত্য, ছবি আর নিউরো - ডাইভারজেন্স
5/10
বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে শিরোনামে
6/10
সুইমস্যুট রাউন্ডেই থামল পথচলা
7/10
ভারতের মুকুটজয়ীদের স্মৃতি
8/10
থাইল্যান্ডে ‘দ্য পাওয়ার অব লাভ’
9/10
বিতর্কে ভরা বছর
10/10
আগামী বছর পুয়ের্তো রিকো
