Miss Universe 2025: টপ ১২-এ ধাক্কা! থামল ভারতের বিশ্বজয়ের দৌড়... কে ছিনিয়ে নিল মিস ইউনিভার্সের মুকুট?

Manika Vishwakarma in Miss Universe 2025: ভারতের মনিকা বিশ্বকর্মা টপ ১৫ পর্যন্ত পৌঁছালেও শেষ পর্যন্ত মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর টপ ১২-এ জায়গা করে নিতে পারেননি। নানা বিতর্কে ভরা এই বছরের প্রতিযোগিতায় শেষমেশ মেক্সিকোর ফাতিমা মুকুট জিতেছেন।

| Nov 21, 2025, 12:49 PM IST
1/10

ভারতের আশা ভঙ্গ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের ৭৪তম মিস ইউনিভার্স মুকুট জয়ের আশা শুরুতেই ধাক্কা খায়। মনিকা বিশ্বকর্মা টপ ১২-তে জায়গা করে নিতে পারেননি।

2/10

রাজস্থানের সেই প্রতিভাবান তরুণী

২২ বছর বয়সী মনিকা রাজস্থানের মেয়ে, বর্তমানে দিল্লিতে থাকেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে স্নাতক করছেন।

3/10

মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২৫

জয়পুরে মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২৫ শিরোপা জিতেছিলেন তিনি। তার আগে মিস ইউনিভার্স রাজস্থান খেতাবও অর্জন করেন।

4/10

নৃত্য, ছবি আর নিউরো - ডাইভারজেন্স

মডেলিংয়ের পাশাপাশি তিনি প্রশিক্ষিত শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী ও আঁকতে ভালোবাসেন। ADHD-সহ নিউরো - ডাইভারজেন্স বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ ‘নিউরোনোভা’-র প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

5/10

বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে শিরোনামে

তিনি খবরের শিরনামে জায়গা করে নিয়েছেন বহু বার এবং তাঁর স্মার্ট উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়েছেন বিচারক এবং সকল দেশের মানুষ। নারী শিক্ষা এবং দরিদ্র পরিবারদের সাহায্য় করা নিয়ে প্রশ্ন করায়, তিনি নারীর শিক্ষাকে দারিদ্র্যের চক্র ভাঙার শক্তি বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

6/10

সুইমস্যুট রাউন্ডেই থামল পথচলা

টপ ১৫ পর্যন্ত পৌঁছে সুইমস্যুট রাউন্ডে সাদা মনোকিনি পরে নজর কাড়েন। তবে সেখান থেকেই আর টপ ১২-তে জায়গা হয়নি তার।

7/10

ভারতের মুকুটজয়ীদের স্মৃতি

শেষবার ভারত জিতেছিল ২০২১ সালে হারনাজ কৌর সান্ধু-র মাধ্যমে। এর আগে সুষমিতা সেন (১৯৯৪) ও লারা দত্ত (২০০০) মুকুট জিতেছিলেন।

8/10

থাইল্যান্ডে ‘দ্য পাওয়ার অব লাভ’

এ বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রতিযোগিতা। থিম ‘দ্য পাওয়ার অব লাভ’, যার লক্ষ্য ঐক্য, ক্ষমতায়ন ও ভালোবাসার বার্তা ছড়ানো।

9/10

বিতর্কে ভরা বছর

প্রতিযোগিতায় এ বছর বিতর্কের শেষ নেই-মেধা নিয়ে তাচ্ছিল্য, সঞ্চালকের কান্না, জামাইকার প্রতিযোগীর পড়ে যাওয়া, প্রতিযোগীদের বেরিয়ে যাওয়া। সবশেষে মেক্সিকোর ফাতিমা বশ মুকুট জিতেছেন।

10/10

আগামী বছর পুয়ের্তো রিকো

মিস ইউনিভার্স ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে পুয়ের্তো রিকোতে। এটিই হবে প্রতিযোগিতার সিলভার জুবিলি সংস্করণ।

