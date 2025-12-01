English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Beauty influencer Death: সাতদিন ধরে নিখোঁজ! অবশেষে জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরকে পাওয়া গেল সুটকেসে...

Stefanie Pieper Murder: অস্ট্রিয়ার বিউটি ইনফ্লুয়েন্সার স্টেফানি পাইপারকে হাড়হিম খুন। গলা টিপে খুন করে সুটকেসে দেহ ভরে জঙ্গলে পুঁতল প্রাক্তন প্রেমিক।

| Dec 01, 2025, 01:07 PM IST
1/8

খুন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রেমিকাকে খুন করে সুটকেসে পুরে জঙ্গলে পুঁতে দিল। নিহত মহিলা একজন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর, নাম- স্টেফনি পাইপার। ঘটনাটি অস্ট্রিয়ার।

2/8

খুন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

৩১ বছরের স্টেফনি একজন বিউটি ইনফ্লুয়েন্সর। ২৩ নভেম্বর এক পার্টি থেকে বাড়ির ফেরার পর থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পার্টির পর স্টেফনি তাঁর এক বন্ধুকে মেসেজ করে জানান যে তিনি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু একটু পরই আরেকটি মেসেজে জানান- সিঁড়ির কাছে কেউ আছে বলে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে।

3/8

খুন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

তাঁর প্রতিবেশীরা জানান, সেদিন রাতেই স্টেফনির ঘর থেকে ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং বাড়িতে তাঁরা তাঁর প্রাক্তন প্রেমিককে দেখেছিলেন। 

4/8

খুন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

পরিবারের লোকজন ও সহকর্মীরা স্টেফনির সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পুলিসে নিখোঁজ রিপোর্ট করেন। তারপর তদন্তে বেরিয়ে আসে হাড়হিম সত্যি।

5/8

গ্রেফতার প্রাক্তন প্রেমিক

পুলিস জানিয়েছে, স্টেফনির প্রাক্তন প্রেমিককে স্লোভেনিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। যখন সে নিজের গাড়িটি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। স্টাইরিয়ান পুলিস আরও জানিয়েছে, অভিযুক্ত আগেও ওই গাড়ি নিয়ে বহুবার স্লোভেনিয়া এসেছিল। 

6/8

খুন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

অস্ট্রিয়া সীমান্তের কাছে একটি ক্যাসিনোর পার্কিংয়ে একটি গাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে- এটি ছিল ওই ব্যক্তির গাড়ি।

7/8

খুন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

জেরায় অভিযুক্ত নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে। সে জানায় যে, গলা টিপে সে স্টেফনিকে খুন করে। রে তার দেহ সুটকেসে ভরে স্লোভেনিয়ার একটি জঙ্গলে পুঁতে রাখেন। সে পুলিসকে সেই জায়গা দেখিয়ে দেয়। 

8/8

খুন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সর

এদিকে পুলিস নিশ্চিত করেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির আরও দুই  আত্মীয়কেও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে।

