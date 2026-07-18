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বাবা-মা কেঁদো না, আমি...! দু'দিন পর বাড়ি ফিরে পনেরোর দময়ন্তী কী বলল? নিখোঁজের পেছনে আসল রহস্য কী?

Published: Jul 18, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:00 PM IST

Howrah missing shooter: ১৫ বছরের দময়ন্তী সেন জানিয়েছে, হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে সে শ্রীরামপুর স্টেশনে নামে। সেখানে তার সঙ্গে এক দক্ষিণ ভারতীয় মহিলার আলাপ হয়। তিনি দময়ন্তীকে খুব সাহায্য করেন। তাকে পোশাক দিয়েছেন, খাবার খাইয়েছেন। বাবার কথায়, ''ও লঞ্চঘাটে জেটির এক কোণে চুপ করে বসে রয়েছে। আমি যেতেই ও আমাকে বলে, ‘বাবা বাড়ি চলো’। ''

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নিখোঁজ হওয়া শুটার দময়ন্তী সেন উদ্ধার

দেবব্রত ঘোষ: প্রায় ৭২ ঘণ্টার মাথায় হাওড়া থেকে নিখোঁজ হওয়া শুটার দময়ন্তী সেন উদ্ধার। দু’দিনের একরাশ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে। কিন্তু কোথায় গিয়েছিল? কেনই বা পোশাক বদল করেছিল দময়ন্তী? পুলিসের জিজ্ঞাসায় উত্তর দিয়েছে সে। 

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সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছিল পুলিস

শনিবার ভোরে তাঁকে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিস দময়ন্তীর বাবাকে সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছিল। শ্রীরামপুরে কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে যাচ্ছে, কোথায় টোটোতে বসেছে সব জানিয়েছে। 

 

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লঞ্চ ঘাটের কাছে ঘোরাঘুরি

পরিবারের দাবি, লঞ্চ ঘাটের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এলাকার লোকজন তার বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেনকে খবর দেন। তিনি গিয়ে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। দয়মন্তী তাঁদের বলে, 'বাবা-মা কেঁদো না। আমি ভুল করেছি।'

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'বাবা-মা কেঁদো না। আমি ভুল করেছি।'

দময়ন্তীর বাবার দাবি, ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। বাড়ি ফিরে ও আমাদের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে হেসে খেলে কথা বলছে। ও যে দুদিন বাইরে ছিল, ওর আচরণ দেখে তা বোঝাই যাচ্ছে না। বাড়ি এসেই ও আমাকে আর ওর মাকে কাঁদতে দেখে বলল- 'পাপা কেঁদো না, মা তুমি কাঁদছ কেন? আমি ভুল করেছি।' 

 

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কেন চলে গিয়েছিল দময়ন্তী?

ধ্যুবজ্যোতিবাবুর কথায়, শ্রীরামপুর থেকে ও নিজেই ফিরেছে। নাহলে তো হাওড়ায় আসবে না। যখন বুঝতে পেরেছে মা-বাবাকে মিস করছে তখন নিজেই ফিরে এসেছে। 

 

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বাবাকে দেখে কী বলে মেয়ে?

'ও বলল বাবা আমি সারারাত ঘুমাইনি। সারারাত হেঁটেছি। আমি খেলাধূলো করি। তাই আমাকে হাঁটতে হবে। ও অদ্ভুতভাবে এটাই বলল। এও বলল একটা মেয়ে খাবার দিয়েছে খেয়েছি। সবাই আমাকে হেল্প করেছে। কেউ আমার হাত ধরেনি।'

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আদালতে তোলা হবে শুটারকে

পুলিসের কাছে দেওয়া প্রাথমিক বিবৃতিতে দময়ন্তী জানায়, পড়াশোনা এবং খেলাধুলার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার তীব্র মানসিক চাপের কারণেই সে নিজের ইচ্ছায় বাড়ি ছেড়েছিল। দময়ন্তীর দেওয়া এই বয়ান পুলিস পুরোপুরি খতিয়ে দেখছে এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করছে। তবে বর্তমানে সে হাওড়া থানা পুলিসের নিরাপদ হেফাজতে রয়েছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কাজ চলছে।

 

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