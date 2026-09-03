/হাতের মোবাইলটাই আপনাকে ক্রমশ নিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে? ২০৩০ সালে আসছে পৃথিবীর পরবর্তী অতিমারি, যা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন এই আশঙ্কা? কেন এই ভয়? সবটাই কি নিছক গুজব? শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাস? এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই? তা, একেবারেই নেই বললে হবে না! কিছুটা আছে বইকি! শোনা যাচ্ছে, আসলে এই থ্রিজি বা ফাইভজি'র মতো স্পেকট্রামগুলি সরাসরি পৃথিবীর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। তার জেরেই যত কান্ড।
আপনার হাতের মোবাইলটা কি সমস্ত মারণ ভাইরাসের মূল? এটাই কি যুগে যুগে ডেকে আনছে করোনার মতো অতিমারি? কেন এই প্রশ্ন উঠছে? অনেক কারণ আছে।
বিশ্বে ১ জি প্রযুক্তি আসার কয়েক বছরের মধ্যেই আসে রাশিয়ান ফ্লু। ১৯৭৭-৭৯।
১৯৯১ সালে আসে ২জি। আর ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস আসে ওই বছরই ১৯৯১-৯২ সালে।
১৯৯৮ সালে আসে প্রি-কমার্সিয়াল থ্রিজি । ফের ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস আসে ওই বছরেই।
এরপর ২০০৯ সালে আসে ৪জি। আর এই ২০০৯ সালেই আসে সোয়াইন ফ্লু মহামারি।
ঠিক এর পরেই যেটা আমাদের সাম্প্রতিক স্মৃতিতে দগদগে ঘা হয়ে জেগে আছে, সেটা হল করোনা! ২০১৯ সালে আসে ৫জি, আর এই কাছাকাছি সময়েই শুরু হয় ভয়ংকর করোনা অতিমারি।
সকলেই আতঙ্কে কাঁপছে। কারণ এবার কিন্তু ৬জি আসার পালা। কবে? আর কয়েক বছর পরেই। ২০৩০ সাল নাগাদ। তবে কি ২০৩০ সাল নাগাদই পৃথিবীতে ধেয়ে আসছে আর এক বিষরোগের মারণ ছোবল? হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই তেমন শোনা যাচ্ছে। আসছে হান্টাভাইরাসের প্রবল সুনামি। যা ছারখার করে দেবে মানবসভ্যতা।
কিন্তু কেন এই আশঙ্কা? সবটাই গুজব? অন্ধবিশ্বাস? এর কি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই? তা, একেবারেই নেই বললে হবে না! আছে বইকি! আসলে এই থ্রিজি বা ফাইভজি'র এই স্পেকট্রামগুলি পৃথিবীর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। যার জেরে বিশ্বপরিবেশে খুব সূক্ষ্ম বদল আসে। তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। আর সেই ছিদ্র দিয়েই মারণ আকার ধারণ করে কোনও কোনও ভাইরাস। সোজা বাংলায় এর অর্থ, আমাদের হাতের মোবাইলই যত নষ্টের গোড়া। তবে এ-ও ঠিক, এটা পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কোনও তত্ত্ব নয়। সুতরাং, আগামী দিনের আরও গবেষণার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই!
(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)