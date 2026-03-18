WB Weather Update: ধেয়ে আসছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি-টানা দুর্যোগ, ভেসে যাবে এইসব জেলা

West Bengal Weather Update: বুধবার বিকেলের পর থেকে আগামিকাল বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ফের প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গে

| Mar 18, 2026, 12:58 PM IST
1/6

শুক্রবার থেকে বৃষ্টি

রাজ্যে ফের বাড়তে চলেছে বৃষ্টি। আজ বুধবার এবং কাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কম হওয়ার পর ফের শুক্রবার থেকে রাজ্যে লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে বৃষ্টির পরিমাণ। - তথ্য-অয়ন ঘোষাল

2/6

কালবৈশাখীর সম্ভাবনা

শুক্রবার থেকে ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি এবং কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বাড়বে। আবার তৈরি হবে স্কোয়াল ফ্রন্ট। - তথ্য-অয়ন ঘোষাল

3/6

প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে

বুধবার বিকেলের পর থেকে আগামিকাল বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ফের প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গে। - তথ্য-অয়ন ঘোষাল

4/6

উত্তরে ঝড়

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৫ জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলাতে। সঙ্গে ৪০/৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়। - তথ্য-অয়ন ঘোষাল

5/6

উত্তরের জেলা

আজ বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কাল বৃষ্টি কমে যাওয়ার পর পরশু শুক্রবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। অর্থাৎ উত্তরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলবে গোটা সপ্তাহ। - তথ্য-অয়ন ঘোষাল

6/6

কলকাতা

কলকাতায় আজ দিনভর  আংশিক মেঘলা আকাশ। অসহ্য ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি দুপুরের পর। স্বস্তি নেই রাতেও। কালও প্রায় একইরকম পরিস্থিতি। শুক্রবার থেকে ফের ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। চলতে পারে রবিবার পর্যন্ত। - তথ্য-অয়ন ঘোষাল

Horoscope Today: নথি যাচাই না করে সই করলে অথৈ জলে পড়বে বৃষ, আইনি ঝামেলায় গলা পর্যন্ত ডুবতে পারে সিংহ

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: নথি যাচাই না করে সই করলে অথৈ জলে পড়বে বৃষ, আইনি ঝামেলায় গলা পর্যন্ত ডুবতে পারে সিংহ

Horoscope Today: নথি যাচাই না করে সই করলে অথৈ জলে পড়বে বৃষ, আইনি ঝামেলায় গলা পর্যন্ত ডুবতে পারে সিংহ

Horoscope Today: নথি যাচাই না করে সই করলে অথৈ জলে পড়বে বৃষ, আইনি ঝামেলায় গলা পর্যন্ত ডুবতে পারে সিংহ 12
Asit Majumder: আর টিকিট পাননি হেভিওয়েট অসিত, বাজি পুড়িয়ে আনন্দ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদেরই

Asit Majumder: আর টিকিট পাননি হেভিওয়েট অসিত, বাজি পুড়িয়ে আনন্দ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদেরই

Asit Majumder: আর টিকিট পাননি হেভিওয়েট অসিত, বাজি পুড়িয়ে আনন্দ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদেরই 7
TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক?

TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক?

TMC Candidates 2026: বোন কস্তুরী সদ্য নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে, বামজমানার দাপুটে মন্ত্রীর বড় মেয়ে এবার TMC বিধায়ক? 8
Gold Rate: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকার নীচে নামল হলুদ ধাতু

Gold Rate: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকার নীচে নামল হলুদ ধাতু

Gold Rate: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকার নীচে নামল হলুদ ধাতু 18