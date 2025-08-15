Modi Independence Day Turban: টাই-ডাই, ট্যাপেস্ট্রি, ক্রিস-ক্রস হয়ে মোদীর পাগড়িতে সিঁদুরে 'সংকল্প'! '১৪ থেকে '২৫, ১২ বছরে ১২ বার্তা...

Modi Independence Day Turban: টাই-ডাই, ট্যাপেস্ট্রি, ক্রিস-ক্রস হয়ে মোদীর পাগড়িতে সিঁদুরে 'সংকল্প'! '১৪ থেকে '২৫, ১২ বছরে ১২ বার্তা...
Modi Independence Day Turban Significance: মোদীর পাগড়ি রহস্য! পাগড়িতেও মোদী ম্যাজিক! ২০১৪ সাল থেকে ২০২৫, টানা ১২ বছরে, স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলনের সময় প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল ও রঙের পাগড়ি পরেছেন মোদী। প্রতি পাগড়ির মাধ্যমেই মোদী বার্তা দিয়েছেন দেশবাসীকে। কী সেই বার্তা? চলুন দেখে নেওয়া যাক-
ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানি পাগড়ি (২০১৪)
রাজস্থানি ক্রিস-ক্রস পাগড়ি (২০১৫)
টাই-ডাই পাগড়ি (২০১৬)
চেক-চেক হলুদ পাগড়ি (২০১৭)
গাঢ় গেরুয়া-লাল পাগড়ি (২০১৮)
পাগড়িতেই শিল্প ঐতিহ্যের উদযাপন (২০১৯)
গেরুয়া-ক্রিম পাগড়ি (২০২০)
গেরুয়া-গোলাপির ট্যাপেস্ট্রি (২০২১)
৭৫ বছরে তেরঙা পাগড়ি (২০২২)
রাজস্থানি বাঁধনি পাগড়ি (২০২৩)
রাজস্থানি লেহরিয়া পাগড়ি (২০২৪)
গেরুয়া 'সংকল্প' পাগড়ি (২০২৫)
