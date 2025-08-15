English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Modi Independence Day Turban: টাই-ডাই, ট্যাপেস্ট্রি, ক্রিস-ক্রস হয়ে মোদীর পাগড়িতে সিঁদুরে 'সংকল্প'! '১৪ থেকে '২৫, ১২ বছরে ১২ বার্তা...

Modi Independence Day Turban Significance: মোদীর পাগড়ি রহস্য! পাগড়িতেও মোদী ম্যাজিক! ২০১৪ সাল থেকে ২০২৫, টানা ১২ বছরে, স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলনের সময় প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল ও রঙের পাগড়ি পরেছেন মোদী। প্রতি পাগড়ির মাধ্যমেই মোদী বার্তা দিয়েছেন দেশবাসীকে। কী সেই বার্তা? চলুন দেখে নেওয়া যাক- 

| Aug 15, 2025, 05:49 PM IST
1/12

ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানি পাগড়ি (২০১৪)

Modi Independence Day Turban Significance

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে নরেন্দ্র মোদী পরেছিলেন রাজস্থানি পাগড়ি। উজ্জ্বল কমলা, হলুদ এবং সবুজ রঙের মোদীর পাগড়িতে রাজস্থানি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেছিল।

2/12

রাজস্থানি ক্রিস-ক্রস পাগড়ি (২০১৫)

Modi Independence Day Turban Significance

২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদী হলুদ, লাল, সবুজ, বেগনি রঙের ক্রিস-ক্রস নকশার পাগড়ি পরেছিলেন। এই পাগড়ির 'টেইল' প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

3/12

টাই-ডাই পাগড়ি (২০১৬)

Modi Independence Day Turban Significance

২০১৬ সালে মোদী গোলাপি ও হলুদ রঙের একটি প্রাণবন্ত টাই-ডাই পাগড়ি পরেছিলেন। যাতে ছিল উৎসবের ছোঁয়া। যা ভারতের সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছিলেন।

4/12

চেক-চেক হলুদ পাগড়ি (২০১৭)

Modi Independence Day Turban Significance

২০১৭ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী হলুদ-মেরুন রঙের চেক-চেক নকশা কাটা পাগড়ি পরেছিলেন। যা আনন্দ ও সমৃদ্ধির বার্তা দেয়। রঙিন পাগড়িটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয় গর্বের প্রতীক। 

5/12

গাঢ় গেরুয়া-লাল পাগড়ি (২০১৮)

Modi Independence Day Turban Significance

২০১৮ সালে মোদী গাঢ় গেরুয়া ও লাল রঙের প্যাটার্ন পাগড়ি পরেন। সেই পাগড়ির টেইল ছিল বেশ লম্বা। একদিকে গেরুয়া যখন ত্যাগ ও সাহসের প্রতীক। তখন লাল শৌর্য ও নবজীবনের প্রতীক।

6/12

পাগড়িতেই শিল্প ঐতিহ্যের উদযাপন (২০১৯)

Modi Independence Day Turban Significance

উজ্জ্বল গেরুয়া রঙের পাগড়ি পরেছিলেন মোদী। তাতে ছিল লাল, সবুজের নকশা। যা ভারতের শিল্প ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। তুলে ধরে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য়ের বার্তাকেও।

7/12

গেরুয়া-ক্রিম পাগড়ি (২০২০)

Modi Independence Day Turban Significance

গেরুয়া এবং ক্রিম রঙের পাগড়ি। তখন কোভিড অতিমারী। সেই কঠিন সময়ে মোদীর পাগড়িতে যেন আশা, শান্তি ও সতর্কতার মিশেল।

8/12

গেরুয়া-গোলাপির ট্যাপেস্ট্রি (২০২১)

Modi Independence Day Turban Significance

গেরুয়া তাঁত বুননের উপর গোলাপি নকশা। ২০২১ সালে কোভিডের সেকেন্ড ওয়েভের সময় মোদী উজ্জ্বল গেরুয়ার উপর লাল নকশা ও গোলাপি 'টেইল'যুক্ত পাগড়ি পরেছিলেন। 

9/12

৭৫ বছরে তেরঙা পাগড়ি (২০২২)

Modi Independence Day Turban Significance

২০২২ সালে দেশের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসে মোদী 'হর ঘর তেরঙা'র বার্তা প্রচারে পড়েছিলেন তেরঙায় অনুপ্রাণিত পাগড়ি। 

10/12

রাজস্থানি বাঁধনি পাগড়ি (২০২৩)

Modi Independence Day Turban Significance

২০২৩ সালেও মোদীর পাগড়িতে উঠে এসেছিল রাজস্থানি বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য। পরেছিলেন লাল, হলুদ, নীল, সবুজ, সাদার রংবেরঙিন বাঁধনির নকশার পাগড়ি।

11/12

রাজস্থানি লেহরিয়া পাগড়ি (২০২৪)

Modi Independence Day Turban Significance

২০২৪ সালে রাজস্থানের লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিলেন কালচে সবুজ হলুদ-কমলা পাগড়িতে। পরেছিলেন রাজস্থানি লেহরিয়া প্রিন্ট পাগড়ি। 

12/12

গেরুয়া 'সংকল্প' পাগড়ি (২০২৫)

Modi Independence Day Turban Significance

এবছর ২০২৫ সালে স্বাধীনতা দিবসে মোদী বেছে নিয়েছেন গাঢ় গেরুয়া রংয়ের পাগড়ি। যা কিনা সংকল্প, ত্যাগ ও শৌর্যের প্রতীক। যে সংকল্প দেশের প্রতিরক্ষার। যে শৌর্য সুদর্শনের, যে বিক্রম অপারেশন সিঁদুরের।

