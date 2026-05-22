/Mohammad Amir IPL 2027: মহম্মদ আমিরের হাতে আইপিএলের ছাড়পত্র, পরের বছরই ভারতে খেলবেন পাক পেসার? তাহলে উঠেই গেল শয়তানদের নিষেধাজ্ঞা?

Pakistan Mohammad Amir IPL 2027: এবার মহম্মদ আমির খেলবেন আইপিএলে? বিরাট আপডেট চলে এল। কীভাবে আইপিএলের ছাড়পত্র পাচ্ছেন তিনি? যে খবরে ঝড় তুলে দিল
২০০৮ সালে আইপিএলের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রথম বছরেই মোট ১১ জন পাকিস্তানি ক্রিকেটার ৫ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছিলেন। কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, ডেকান চার্জার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর নিয়েছিল পাক তারকাদের।
কেকেআরে ছিলেন শোয়েব আখতার, উমর গুল, মহম্মদ হাফিজ ও সলমান বাট। রাজস্থানে ছিলেন সোহেল তনভীর, কামরান আকমল ও ইউনুস খান। দিল্লিতে খেলেছিলেন শোয়েব মালিক ও মহম্মদ আসিফ। ডেকান চার্জার্স নিয়েছিল শাহিদ আফ্রিদিকে ও আরসিবি-তে সই করেছিলেন মিসবা-উল-হক!
২০০৯ সাল থেকে চলতি ২০২৬ সাল পর্যন্ত আর একজন পাক ক্রিকেটারও খেলেননি আইপিএলে। ২০০৮ সালে মুম্বই হামলার পরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হওয়ায় অলিখিত নিষেধাজ্ঞায় পাক ক্রিকেটাররা আইপিএলে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যান।
এবার গল্পে টুইস্ট। পাকিস্তানের তারকা পেসার মহম্মদ আমিরকে নিয়ে এল বিরাট আপডেট। তিনি এখন আইপিএল খেলার যোগ্য। তিনি জানিয়েছেন, 'আগামী বছরের মধ্যেই আইপিএলে খেলার সুযোগ আমার সামনে আসবে। আর যদি সেই সুযোগ পাই তাহলে কেন নয়? আমি আইপিএলে খেলব।'
কীভাবে আমির পাকিস্তানি হয়েও আইপিএলে খেলার যোগ্য হলেন? ২০২৪ সালে আমির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বাঁ-হাতি এই পেসার এখন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়ে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী নারজিস খানের দৌলতে। ফলে আমির এখন ব্রিটিশ নাগরিক
নাগরিকত্ব বদলের বার্তা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেছেন আমির। তিনি লিখেছেন 'মহম্মদ আমিরের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। আজ তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছেন এবং তাঁর পাসপোর্টও নিয়েছেন। তাঁর আগামী দিনগুলি আরও সাফল্য ও আনন্দে ভরে উঠুক—এই শুভকামনা রইল।
ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে আমিরের রেকর্ড অসাধারণ। ৩৬৪ ম্যাচে ২২.৬৪-এর গড়ে ৪২৫ উইকেট নিয়েছেন। যার মধ্যে দুটি ‘ফাইফার’ (এক ম্যাচে ৫ উইকেট) রয়েছে। আন্তর্জাতিক ম্যাচের প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমির ৩৬টি টেস্ট (১১৯ উইকেট), ৬১টি ওয়ানডে (৮১ উইকেট) এবং ৬২টি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ (৭১ উইকেট) খেলেছেন।
ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে। আমির ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগ, ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টি, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ, ভাইটালিটি ব্লাস্ট এবং দ্য হান্ড্রেডে খেলেছেন। তবে আইপিএলে নিজের নাম রেজিস্টার করালেও আমিরের চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার আজহার মেহমুদ কিন্তু আইপিএলে খেলেছেন ব্রিটিশ পাসপোর্টের সুবাদেই। ২০১২ ও ২০১৩ সালে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের (অধুনা পঞ্জাব কিংস) পাশাপাশি ২০১৫ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল খেলেন।
ইমরান তাহির ও সিকান্দার রাজার মতো ক্রিকেটারদের জন্ম পাকিস্তানে হলেও তাঁরা যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে খেলেছেন।