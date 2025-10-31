English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mohammad Azharuddin: কলঙ্কিত নায়ক থেকে মন্ত্রী! ক্যাপ্টেন আবার ম্যাচ ফিক্সার, ক্রিকেট-বিতর্ক-বিরহে আজহার

Mohammad Azharuddin's Life: কলঙ্কিত নায়ক থেকে আজ তিনি মন্ত্রী! ফিরে দেখা মহম্মদ আজহারের জীবন। জাতীয় দলের ক্যাপ্টেনশিপ থেকে ম্যাচ ফিক্সিং, আজীবন নির্বাসন থেকে প্রেম-ডিভোর্স...

| Oct 31, 2025, 04:00 PM IST

 

 

কলঙ্কিত নায়ক থেকে আজ মন্ত্রী আজহারউদ্দিন

Mohammad Azharuddin's Life Is Marked by Brilliance but Is Controversial

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি ছিলেন এক অসাধারণ শিল্পী! সবুজ ক্যানভাসে তুলির মতো ব্যাট বুলিয়ে দিতেন। তাঁর কব্জির মোচড়ে এক ফালি উইলোর ঘোরানো ছিল যেন জাদুছড়ি!

যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন, তাঁরা কখনই ভুলতে পারবেন না। হাউসপেইন্টারের মাঝে মাইকেলেঞ্জেলো, জাহির আব্বাস ও গ্রেগ চ্যাপেলের মতো লেগ সাইড-প্লে থেকে যাবে স্মৃতিতে।  

কেরিয়ারের প্রথম তিন টেস্টে (ইডেনে ১১০, চেন্নাইয়ে ১০৫ ও কানপুরে ১২২) সেঞ্চুরির একমাত্র রেকর্ডধারী আজহার। ১৯৯১ সালে তিনি 'উইজডেন ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার' হয়েছিলেন। ফিল্ডার হিসেবেও অ্যাথলেটিসিজমই ছিল আলাদা। কথা হচ্ছে ভারতের প্রাক্তন বিতর্কিত অধিনায়ক ও চরম স্টাইলিশ ব্যাটার মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে নিয়ে। 

কলঙ্কিত নায়ক থেকে আজ মন্ত্রী আজহারউদ্দিন! ৩১ অক্টোবর, শুক্রবার তেলঙ্গনার মন্ত্রিসভায় পা রাখলেন আজহারউদ্দিন। রাজ্যপালে জিষ্ণু দেব ভার্মা ও তেলঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী আনুমুলা রেবন্তর উপস্থিতিতে হায়দরাবাদের রাজভবনে শপথ বাক্য পাঠ করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও কংগ্রেস নেতা।  

আজহার ক্রিকেটারের পরিচয় ছেড়ে এসেছেন ২৫ বছর আগেই। ২০০৯ সালে কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখা তাঁর। ৬২ বছরের হায়দরাবাদির জীবন যেন গোলাপ এবং কাঁটায় বিছানো। সচিন-সৌরভদের দীর্ঘদিনের নেতা, ২০০০ সালে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়ান। তাঁকে আজীবন নিষিদ্ধ করে বিসিসিআই।  

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ঘটনায় মাধবন কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে বুকিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য আজহারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়াত প্রাক্তন অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়েও জড়িত ছিলেন।  

২০১২ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট আজহারের আজীবন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। কিন্তু তাঁর বিরাট সুনামের ক্ষতি যা হওয়ার হয়েই গিয়েছিল। এরপর হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন আজহার। যে ভূমিকাটি সম্প্রতি বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে, যখন তাঁর নামে নামকরণ করা স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ড থেকে তাঁর নামই মুছে ফেলা হয়!  

আজহারউদ্দিনের দু'বার বিয়ে করেছিলেন। তবে সংসারের সুখ তাঁর কপালে ছিল না। ডিভোর্সেই শেষ হয়েছিল। আজহারের প্রথম স্ত্রী ছিলেন নওরিন। দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন অভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানি। ২০১১ সালে আজহারের ব্যক্তিগত জীবন আরও মর্মান্তিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ছেলে আয়াজউদ্দিন গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল।  

