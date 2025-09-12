English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hasin Jahan Explosive post: 'একটা লম্পটের রক্ষিতা হয়ে থেকে কী মজা পাচ্ছ জীবনে...'! বিস্ফোরক পোস্টে শামীর পাশাপাশি কাকে বিঁধলেন হাসিন জাহান?

Hasin Jahan: ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ শামির বিচ্ছিন্ন স্ত্রী হাসিন জাহান আবারও ইনস্টাগ্রামে একটি কড়া পোস্ট করে শিরোনামে এসেছেন। তার বার্তায়, তিনি সরাসরি একজন নারীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন, যদিও তিনি কারোর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি ওই নারীকে উদ্দেশ্য করে কিছু গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন।  

| Sep 12, 2025, 05:54 PM IST
পোস্টে হাসিন জাহান বলেন, যেখানে তিনি তার স্বামীর রোজগারে প্রকাশ্যে জীবন যাপন করছেন, সেখানে অন্য নারীরও আত্মসম্মান নিয়ে থাকা উচিত। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন ওই নারী বিবাহ ছাড়াই একজন পুরুষের সঙ্গে থাকছেন এবং পুরুষটি তাকে নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেন।

তিনি ওই নারীকে বিয়েতে দেরি না করতে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বা আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার পরামর্শও দেন। এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এবং অনেকেই জানতে চাইছেন এটি কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে।

 হাসিন এবং তার আগের পক্ষের মেয়ে আরশি জাহানের বিরুদ্ধে এক প্রতিবেশী দালিয়া খাতুনকে মারধর এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি reportedly সুরি পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল, যেখানে হাসিন নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই জমিটি তার মেয়ে আরশির নামে নথিভুক্ত।

দালিয়া খাতুন নির্মাণ কাজ থামাতে গেলে হাসিন এবং তার মেয়ে তাকে মারধর করেন। ঘটনাটি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যা হাসিনকে ঘিরে নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়।  

এই সেই ইন্স্টাগ্রাম পোস্ট যেখানে তিনি স্পষ্ট অন্য এক মহিলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন তাঁর স্বামী মহম্মদ শামীর রক্ষিতা হয়ে থাকার জন্য। 

এই অভিযোগের পর, হাসিন ইনস্টাগ্রামে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। একটি কড়া পোস্টে তিনি দাবি করেন যে তিনি একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। তিনি ২০২১ সালের একটি পুরনো মামলার কথাও উল্লেখ করেন, যেখানে তাকে এবং তার নাবালিকা মেয়েকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হয়েছিল।

হাসিন জাহান বিশ্বাস করেন যে তিনি একজন অবিবাহিত মহিলা হওয়ার কারণে তাকে হয়রানি করা হচ্ছে, এবং তিনি অভিযোগ করেন যে কিছু মানুষ তার সম্পত্তি ও টাকা দখলের চেষ্টা করছে। তার মেয়েদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে হাসিন প্রশ্ন তোলেন কেন তাদের এই বিতর্কের মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে।

বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে এবং এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিশ্চিত করা হয়নি। এদিকে, জনসাধারণ বিভক্ত হয়ে পড়েছে, কেউ কেউ হাসিনের দাবিকে সমর্থন করছেন এবং অন্যরা আইনি সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছেন।

