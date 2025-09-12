Hasin Jahan Explosive post: 'একটা লম্পটের রক্ষিতা হয়ে থেকে কী মজা পাচ্ছ জীবনে...'! বিস্ফোরক পোস্টে শামীর পাশাপাশি কাকে বিঁধলেন হাসিন জাহান?

Hasin Jahan Explosive post: 'একটা লম্পটের রক্ষিতা হয়ে থেকে কী মজা পাচ্ছ জীবনে...'! বিস্ফোরক পোস্টে শামীর পাশাপাশি কাকে বিঁধলেন হাসিন জাহান?
Hasin Jahan: ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ শামির বিচ্ছিন্ন স্ত্রী হাসিন জাহান আবারও ইনস্টাগ্রামে একটি কড়া পোস্ট করে শিরোনামে এসেছেন। তার বার্তায়, তিনি সরাসরি একজন নারীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন, যদিও তিনি কারোর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি ওই নারীকে উদ্দেশ্য করে কিছু গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন।
হাসিন এবং তার আগের পক্ষের মেয়ে আরশি জাহানের বিরুদ্ধে এক প্রতিবেশী দালিয়া খাতুনকে মারধর এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি reportedly সুরি পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল, যেখানে হাসিন নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই জমিটি তার মেয়ে আরশির নামে নথিভুক্ত।
