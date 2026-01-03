Mohammed Shami Ignored Again: 'এই পারফরম্যান্সের পরেও শামিকে ভারতীয় দলে সুযোগ না দেওয়া ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি'

Mohammed Shami Ignored Again: 'এই পারফরম্যান্সের পরেও শামিকে ভারতীয় দলে সুযোগ না দেওয়া ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি'
Mohammed Shami Ignored Again: ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করেও জাতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন না মহম্মদ শামি। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজেও শামির শিকে ছেঁড়েনি। এবার ফুঁসছেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা!
আরও একটি সিরিজের দল ঘোষণা, আবারও সেই চেনা উপেক্ষা! এ যেন এক রুটিন হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলে 'ব্রাত্য' একদা দেশের এক নম্বর জোরে বোলার শামি। মহম্মদ সিরাজ (Mohammed Siraj) অর্শদীপ সিং (Arshdeep Singh) হর্ষিত রানা (Harshit Rana) ও প্রসিধ কৃষ্ণাকে (Prasidh Krishna) নিয়েই পেস বিভাগ গঠন করেছেন নির্বাচকরা
এই মুহূর্তে শামি বাংলার হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলছেন। এদিন অসমকে ৮৫ রানে হারিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের বঙ্গব্রিগেড। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে চতুর্থ জয় পেল বাংলার। এদিন রাজকোটে শামি ৯ ওভার বল করে ৫৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বল হাতেই শুধু সফল হননি তিনি। ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১১ বলে ২৫ রানের ঝোড়ো ইনিংসও খেলেছেন। ৩ চার ও ১ ছয়ে!
