English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Mohammed Shami Ignored Again: এই পারফরম্যান্সের পরেও শামিকে ভারতীয় দলে সুযোগ না দেওয়া ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি

Mohammed Shami Ignored Again: 'এই পারফরম্যান্সের পরেও শামিকে ভারতীয় দলে সুযোগ না দেওয়া ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি'

Mohammed Shami Ignored Again: ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করেও জাতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন না মহম্মদ শামি। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজেও শামির শিকে ছেঁড়েনি। এবার ফুঁসছেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা!  

| Jan 03, 2026, 08:24 PM IST
1/7

আবারও ব্রাত্য মহম্মদ শামি

Mohammed Shami Ignored Again

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি শনিবার, ৩ জানুয়ারি নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল বেছে নিয়েছে (India Squad For New Zealand ODI Series 2026)। এবারও মহম্মদ শামি  (Mohammed Shami)। দলে নেই।

2/7

আবারও ব্রাত্য মহম্মদ শামি

Mohammed Shami Ignored Again

আরও একটি সিরিজের দল ঘোষণা, আবারও সেই চেনা উপেক্ষা! এ যেন এক রুটিন হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলে 'ব্রাত্য' একদা দেশের এক নম্বর জোরে বোলার শামি। মহম্মদ সিরাজ (Mohammed Siraj) অর্শদীপ সিং (Arshdeep Singh) হর্ষিত রানা (Harshit Rana) ও প্রসিধ কৃষ্ণাকে (Prasidh Krishna) নিয়েই পেস বিভাগ গঠন করেছেন নির্বাচকরা  

3/7

আবারও ব্রাত্য মহম্মদ শামি

Mohammed Shami Ignored Again

জাতীয় দলে ব্রাত্য শামি ঘরোয়া ক্রিকেটে এখন নিয়মিত। দুরন্ত পারফর্মও করছেন উত্তরপ্রদেশের ৩৫ বছরের পেসার। আজ ফের শামিকে দলে দেখতে না পেয়ে নেটপাড়া ক্ষোভের আগুন জ্বলেছে। সকলেই বলছেন, একটাবার আগরকরদের মুখে শামির নাম পর্যন্ত শোনা গেল না! 

4/7

আবারও ব্রাত্য মহম্মদ শামি

Mohammed Shami Ignored Again

কিছুদিন আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও প্রশ্ন তুলেছিলেন শামিকে জাতীয় দলে না নেওয়া নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, যে শামির দক্ষতা এবং পারফরম্যান্স প্রশ্নাতীত। সিএবি প্রেসিডেন্ট কোনও কারণই খুঁজে পাচ্ছেন না শামির জাতীয় দলের হয়ে না খেলার।   

5/7

আবারও ব্রাত্য মহম্মদ শামি

Mohammed Shami Ignored Again

এই মুহূর্তে শামি বাংলার হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলছেন। এদিন অসমকে ৮৫ রানে হারিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের বঙ্গব্রিগেড। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে চতুর্থ জয় পেল বাংলার। এদিন রাজকোটে শামি ৯ ওভার বল করে ৫৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বল হাতেই শুধু সফল হননি তিনি। ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১১ বলে ২৫ রানের ঝোড়ো ইনিংসও খেলেছেন। ৩ চার ও ১ ছয়ে!   

6/7

আবারও ব্রাত্য মহম্মদ শামি

Mohammed Shami Ignored Again

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দল ঘোষণার পর জি ২৪ ঘণ্টার প্রতিনিধি যোগাযোগ করেছিলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে। তিনি দলের সঙ্গেই রয়েছেন রাজকোটে। শামির সঙ্গে কথাও হয়েছে লক্ষ্মীরতনের।  

7/7

আবারও ব্রাত্য মহম্মদ শামি

Mohammed Shami Ignored Again

ভারতের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ফোনে জানিয়েছেন যে, সুযোগ না পেয়ে মর্মাহত শামি। রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন। লক্ষ্মী বলেছেন, 'এই পারফরম্যান্সের পরেও শামিকে ভারতীয় দলে সুযোগ না দেওয়া ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি'! নাম না করেই নির্বাচকদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন লক্ষ্মী!

পরবর্তী
অ্যালবাম

India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে চমকে দেওয়া দল ভারতের! এবার একসঙ্গে ফেরানো হল ৪ মহারথীকে....

পরবর্তী অ্যালবাম

India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে চমকে দেওয়া দল ভারতের! এবার একসঙ্গে ফেরানো হল ৪ মহারথীকে....

India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে চমকে দেওয়া দল ভারতের! এবার একসঙ্গে ফেরানো হল ৪ মহারথীকে....

India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে চমকে দেওয়া দল ভারতের! এবার একসঙ্গে ফেরানো হল ৪ মহারথীকে.... 9
Mausam Benazir Noor joins Congress: তৃণমূল ছেড়ে পুরনো দলে মৌসম বেনজির নুর, কংগ্রেস &#039;জিন্দা হ্যায়&#039; বললেন জয়রাম

Mausam Benazir Noor joins Congress: তৃণমূল ছেড়ে পুরনো দলে মৌসম বেনজির নুর, কংগ্রেস 'জিন্দা হ্যায়' বললেন জয়রাম

Mausam Benazir Noor joins Congress: তৃণমূল ছেড়ে পুরনো দলে মৌসম বেনজির নুর, কংগ্রেস 'জিন্দা হ্যায়' বললেন জয়রাম 7
KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর বিয়োগে ৯.২ কোটি যোগ, কেকেআর বিকল্প পাবে! টার্গেটে এই তারকারাই...

KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর বিয়োগে ৯.২ কোটি যোগ, কেকেআর বিকল্প পাবে! টার্গেটে এই তারকারাই...

KKR-Mustafizur Rahman: মুস্তাফিজুর বিয়োগে ৯.২ কোটি যোগ, কেকেআর বিকল্প পাবে! টার্গেটে এই তারকারাই... 10
Lucky Number of 2026: কোন সংখ্যা বাজিমাত করবে ২০২৬-য়ে? জেনে নিন কোন মূলাঙ্কের জাতকেরা টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন...

Lucky Number of 2026: কোন সংখ্যা বাজিমাত করবে ২০২৬-য়ে? জেনে নিন কোন মূলাঙ্কের জাতকেরা টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন...

Lucky Number of 2026: কোন সংখ্যা বাজিমাত করবে ২০২৬-য়ে? জেনে নিন কোন মূলাঙ্কের জাতকেরা টাকার গদিতে শুয়ে ঘুমোবেন... 7