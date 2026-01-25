English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bengal Cricket Team Ranji Trophy 2025-26: কল্যাণীতে শামির সপ্তবাণে এফোঁড় ওফোঁড় সার্ভিসেস! কলার তুলে রঞ্জির কোয়ার্টারে বাংলা

Bengal Cricket Team Ranji Trophy 2025-26: কল্যাণীতে শামির সপ্তবাণে এফোঁড় ওফোঁড় সার্ভিসেস! কলার তুলে রঞ্জির কোয়ার্টারে বাংলা

Bengal has reached the quarter-finals of the Ranji Trophy: মহম্মদ শামির আগুনে ঝলসে গেল সার্ভিসেস। একেবার রেলায় রঞ্জির নকআউটে চলে গেল বাংলা...

| Jan 25, 2026, 05:17 PM IST
1/6

রঞ্জির কোয়ার্টারে চলে গেল বাংলা

Undefeated Bengal has reached the quarter-finals of the Ranji Trophy

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল অপরাজেয় বাংলা। কল্যাণীতে ২৫ জানুয়ারি রবিবার চতুর্থ দিনে খেলা শুরুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ইনিংস ও ৪৬ রানে সার্ভিসেসকে গুঁড়িয়ে দিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন দল।  (ছবি: CAB)  

2/6

এই নিয়ে বাংলার চতুর্থ জয় চলে এল

Undefeated Bengal secured their fourth victory

চলতি রঞ্জি ট্রফিতে অপরাজেয় বাংলার পেয়ে গেল চতুর্থ জয়। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে সার্ভিসেসের স্কোর ছিল ৬১ ওভারে ৮ উইকেটে ২৩১। এদিন তাদের ইনিংস শেষ হয় ৭৫ ওভারে ২৮৭ রানে। জয়ন্ত গয়াত অপরাজিত থাকেন ৬৮ বলে ৬৮ রান করে। এদিন সার্ভিসেসের শেষ উইকেট দু'টি তুলে নেন শাহবাজ আহমেদ ও আকাশ দীপ। (ছবি: CAB)

3/6

কল্যাণীতে 'ফাইভস্টার' শামির আগুন

Mohammed Shami Picks Five Wickets

মহম্মদ শামি এদিন আর বোলিং করেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বোলিং ফিগার ১৬ ওভার, ৩ মেডেন, ৫১ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট। মুকেশ কুমার ৫টি মেডেন-সহ ১৭ ওভারে ৫৬ রান খরচ করে পেলেন ২ উইকেট। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, আকাশ দীপ ও শাহবাজ পেয়েছেন ১টি করে উইকেট। ম্যাচের সেরা সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। (ছবি: CAB)  

4/6

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যেই বাংলা

Aiming for a win in their final group stage match

কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব নিশ্চিত হলেও গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যেই নামবে এলিট গ্রুপ সি-র শীর্ষে থাকা বাংলা (৬ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট)। লাহলিতে স্পিন সহায়ক উইকেটে বাংলা একাদশে যে পরিবর্তন আনবে, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন অধিনায়ক অভিমন্যু। (ছবি: CAB)  

5/6

ছয় ম্যাচে শামির ৩৪ উইকেট

34 wickets in six matches

ভারতীয় দলের ব্রাত্য পেসার চলতি মৌসুমে ঘরোয়া টুর্নামেন্টে তাঁর দুর্দান্ত ফর্ম ধরে রেখেছেন। ৬ ম্যাচে নিয়েছেন ৩৪ উইকেট। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দুই ইনিংস মিলিয়ে ঝুলিতে ৭ উইকেট। 

6/6

শামিকে দেখছেন না নির্বাচকরা!

The selectors are not considering Shami

সম্ভবত নির্বাচকরা চোখে ঠুলি বেঁধেই রয়েছেন। দিনের পর দিন দুরন্ত বোলিং করেও নাহলে কেন শামির জাতীয় দলের দরজা খুলছে না?  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের সন্ধানে মেষ, পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন তুলা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Abdul Qadir&#039; Son Accused Of Assault: লেগ-স্পিনার বাবাকে সারা বিশ্ব চেনে একডাকে, খামারবাড়িতে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ কিংবদন্তির ছেলের!

Abdul Qadir' Son Accused Of Assault: লেগ-স্পিনার বাবাকে সারা বিশ্ব চেনে একডাকে, খামারবাড়িতে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ কিংবদন্তির ছেলের!

Abdul Qadir' Son Accused Of Assault: লেগ-স্পিনার বাবাকে সারা বিশ্ব চেনে একডাকে, খামারবাড়িতে কাজের মেয়েকে ধর্ষণ কিংবদন্তির ছেলের! 8
16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে...

16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে...

16000 Flights Cancelled: ১৬০০০ ফ্লাইট বাতিল! জারি জরুরি অবস্থা, ভয়াবহ ভারী তুষারপাতে হাড়হিম পরিস্থিতি! কয়েক ফুট পুরু বরফের নীচে... 7
Dog Shocking News: কুকুরের মুখে সদ্যোজাতের মাথা, শিশুর দেহাংশ নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরোল আর-এক সারমেয়! আতঙ্কের কুকুর-রাজে ভয়ে নীল...

Dog Shocking News: কুকুরের মুখে সদ্যোজাতের মাথা, শিশুর দেহাংশ নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরোল আর-এক সারমেয়! আতঙ্কের কুকুর-রাজে ভয়ে নীল...

Dog Shocking News: কুকুরের মুখে সদ্যোজাতের মাথা, শিশুর দেহাংশ নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরোল আর-এক সারমেয়! আতঙ্কের কুকুর-রাজে ভয়ে নীল... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের সন্ধানে মেষ, পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন তুলা...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের সন্ধানে মেষ, পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন তুলা...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের সন্ধানে মেষ, পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন তুলা... 12