Bengal Cricket Team Ranji Trophy 2025-26: কল্যাণীতে শামির সপ্তবাণে এফোঁড় ওফোঁড় সার্ভিসেস! কলার তুলে রঞ্জির কোয়ার্টারে বাংলা

Bengal Cricket Team Ranji Trophy 2025-26: কল্যাণীতে শামির সপ্তবাণে এফোঁড় ওফোঁড় সার্ভিসেস! কলার তুলে রঞ্জির কোয়ার্টারে বাংলা
Bengal has reached the quarter-finals of the Ranji Trophy: মহম্মদ শামির আগুনে ঝলসে গেল সার্ভিসেস। একেবার রেলায় রঞ্জির নকআউটে চলে গেল বাংলা...
রঞ্জির কোয়ার্টারে চলে গেল বাংলা
এই নিয়ে বাংলার চতুর্থ জয় চলে এল
কল্যাণীতে 'ফাইভস্টার' শামির আগুন
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যেই বাংলা
ছয় ম্যাচে শামির ৩৪ উইকেট
শামিকে দেখছেন না নির্বাচকরা!
