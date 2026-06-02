/CM on Annapurna Bhander: কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা, সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কাল থেকেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা। তারকেশ্বরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
অন্নপূর্ণা ভান্ডারের জন্য যে ফর্ম ফিলাপ করতে হচ্ছে তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছিলেন, কারণ ফর্মটি বেশ লম্বা। পাশাপাশি কবে টাকা পাওয়া যাবে তা নিয়েও প্রশ্ন ছিল সাধারণ মানুষের। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
গতকালও অবশ্য় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বুধবার অর্থাত্ ৩ জুন থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পাওয়া যাবে। তবে আজ মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, ঘুসপেটিয়ারা অন্নপূর্ণার টাকা পাবে না।
তারকেশ্বরে আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা যা বলি সেটাই করি। কাল থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘুসপেটিয়ারা টাকা পাবেন না।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তারকেশ্বর একটি ঐতিহাসিক জায়গা। শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে ৪ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের ভারতভূক্তির রেজলিউশন পাস হয়েছিল। যার ফলে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন আমরা বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড পেয়েছিলাম। আমাদের বাংলাদেশে যেতে হয়নি, পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে পাচ্ছি। বাবা তারকনাথকে দর্শন করতে পারছি। তাঁর মাথায় জল ঢালছি। পূজো করছি।
তারকেশ্বরকে সাজিয়ে তোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই জায়গাটিকে নিয়ে আমাদের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। আগামিকাল ক্যাবিনেটের বৈঠক রয়েছে। তার আগে মুখ্য়মন্ত্রীর পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভব নয়। কাল ক্য়াবিনেট মিটিংয়ের পর জানিয়ে দেব। শ্রাবণী মেলায় যেসব জলযাত্রীরা আসেন তাদের সুবিধের জন্য বড় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।