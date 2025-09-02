English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025 Zodiac: ১৩ সেপ্টেম্বর থেকেই ঘুরবে খেলা! মঙ্গল শুক্র বুধ সূর্যের মহা-যোগে পুজোর আগেই টাকার উপর শুয়ে থাকবেন এই রাশির জাতকেরা

Moneytary Gain of Few Zodiac Signs Before Durga Puja 2025: এই সেপ্টেম্বরেই শুক্র, বুধ, মঙ্গল ও সূর্য একসঙ্গে বদলাবে তাদের ঘর। ফলে কয়েকটি যোগ সৃষ্টি হবে, যেগুলি খুবই প্রভাবশালী। তাই প্রায় প্রত্যেক রাশির জীবনেই এর কিছু না কিছু প্রভাব পড়বে। কেমন প্রভাব?

| Sep 02, 2025, 07:31 PM IST
1/8

শুক্র-বুধ-মঙ্গল-সূর্য

চলতি মাসেই রাশি বদলাচ্ছে চারটি গ্রহ-- শুক্র, বুধ, মঙ্গল ও সূর্য একসঙ্গে ঘর বদলাবে। এ এক বিশেষ মহাজাগতিক পরিবর্তন। এর জেরে প্রভাবশালী কয়েকটি যোগ তৈরি হবে। এতে প্রত্যেক রাশির জীবনেই কিছু না কিছু প্রভাব দেখা যাবে।

2/8

আনলাকি থার্টিনেই লাকি

আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর তুলা রাশিতে প্রবেশ করবে মঙ্গল। ১৪ সেপ্টেম্বর সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে শুক্র। ১৫ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে বুধ। ১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে সূর্য। এই চার গোচরের ফলে ভাগ্য খুলবে পাঁচ রাশির।

3/8

মহাভাগ্যবান কারা

তাহলে পুজোর মাস কাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে নেমে আসতে চলেছে? আপনিও কি আছেন এই তালিকায়? দেখুন সেই মহাভাগ্যবান কারা কারা।

4/8

বৃষ

এই চার গোচরের জেরে দারুণ ভালো সময় আসতে চলেছে বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য। এই সময়ে এঁদের বিদেশভ্রমণ যোগ রয়েছে। পুজোর মাসে পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দে কাটাবেন এঁরা। এই রাশির যাঁরা যাঁরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সময়টা তাঁদের জন্য দারুণ ভালো।

5/8

মিথুন

মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারাও এই চার গোচরের শুভ প্রভাবে খুবই ভালো থাকবেন। দারুণ আর্থিক উন্নতি ঘটবে এঁদের। এঁদের পেশা ক্ষেত্রেও দারুণ প্রাপ্তির মুখোমুখি হবেন এঁরা। যাঁরা বহু দিন ধরে চাকরির চেষ্টা করছেন, তাঁরা এই সময়ে নতুন কোনও চাকরি পেয়ে যেতেও পারেন। 

6/8

সিংহ

এই সময়ে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের নামযশ বৃদ্ধি পাবে। অর্থভাগ্য দারুণ থাকবে। এঁদের সন্তানভাগ্যও ভালো হবে। এই সময়ে এঁদের একাধিক দিক থেকে আয় ঘটবে।

7/8

কন্যা

কন্যা রাশির জীবনে আসবে নতুন প্রেম। আসবে টাকাপয়সা। আর্থিক সমস্যা মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে শুভ। সব দিকেই চোখে পড়ার মতো উন্নতি ঘটবে।

8/8

ধনু

এই সেপ্টেম্বরে ধনু রাশির সুসময় শুরু হবে। এঁদের অর্থভাগ্যে বিশাল পরিবর্তন আসতে চলেছে। বহু দিক থেকে এঁদের আয়ের সুযোগ বাড়বে। ঘটতে পারে রোগমুক্তি। সাফল্য আসবে। নানা দিক থেকে আসা বাধাগুলি আস্তে আস্তে কেটে যাবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

