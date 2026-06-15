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Monsoon is stuck: বর্ষার শুরুতেই ঘোর দুঃসংবাদ! দুই 'জেট স্ট্রিম'-এর লড়াইয়ে মাত্র ১০ দিনেই রেকর্ড বৃষ্টি ঘাটতি! ২০ তারিখ থেকে বড় আপডেট

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 15, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:00 PM IST

IMD report on Monsoon: মে মাসে ভালো বর্ষাকালের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। বায়ুমণ্ডলের আচমকা চারিত্রিক পরিবর্তনে বর্ষা পরিস্থিতিতে ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন।

বর্ষামঙ্গলে 'অমঙ্গল' সংবাদ!1/10

বর্ষামঙ্গলে 'অমঙ্গল' সংবাদ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বর্ষা আসতে না আসতেই দুঃসংবাদ দিল ভারতীয় মৌসম ভবন। 

মৌসুমী বায়ু শ্লথ2/10

মৌসুমী বায়ু শ্লথ

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতি শ্লথ। ফলে দেশজুড়ে দেখা দিয়েছে বৃষ্টির ঘাটতি ।

মাত্র ১০ দিনে রেকর্ড বৃষ্টি ঘাটতি3/10

মাত্র ১০ দিনে রেকর্ড বৃষ্টি ঘাটতি

৪ জুন থেকে ১৪ জুনের মধ্যে স্বাভাবিক ৪৭.৭ মিলিমিটারের জায়গায় দেশে মাত্র ৩৪.৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।  

২৮% কম বৃষ্টি4/10

২৮% কম বৃষ্টি

যা কিনা স্বাভাবিকের থেকে ২৮% কম। ফলে দেশের বিস্তীর্ণ অংশে গরমে ত্রাহি ত্রাহি রব। নাভিশ্বাস উঠেছে মানুষ। 

মেঘের ঘাটতি দেশজুড়ে5/10

মেঘের ঘাটতি দেশজুড়ে

মৌসম ভবন জানিয়েছে, মৌসুমী বায়ু ভারতের দক্ষিণ এবং মধ্যাঞ্চলের কিছু অংশে অগ্রসর হলেও, মেঘের ঘাটতির কারণে দেশজুড়ে বিস্তৃত হতে পারছে না।

রেকর্ড কম বৃষ্টিপাত6/10

রেকর্ড কম বৃষ্টিপাত

ভারতের মধ্য, পূর্ব এবং উপদ্বীপীয় (Peninsular) অঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

দুই 'জেট স্ট্রিম'-এর লড়াই7/10

দুই 'জেট স্ট্রিম'-এর লড়াই

আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন,বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে থাকা 'ওয়েস্টার্ন জেট স্ট্রিম' (Westerly Jet Stream) স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষিণে সরে গেছে, যা মৌসুমী বায়ুর প্রধান চালিকাশক্তি 'ইস্টার্ন জেট স্ট্রিম'কে এগোতে বাধা দিচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরের মেঘগুলি 8/10

বঙ্গোপসাগরের মেঘগুলি

যার জেরে বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হওয়া মেঘগুলি দেশের মূল ভূখণ্ডের ভিতরের দিকে প্রবেশ করতে পারছে না। 

মে মাসের পূর্বাভাস9/10

মে মাসের পূর্বাভাস

প্রসঙ্গত, মে মাসের পূর্বাভাসে মৌসম ভবনের তরফে ভালো বর্ষাকালের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের আচমকা চারিত্রিক পরিবর্তনে পরিস্থিতি এখন বর্ষার অনুকূল নেই। 

২০ জুন থেকে...10/10

২০ জুন থেকে...

তবে আবহাওয়া মডেল অনুযায়ী, ২০ জুনের পর উপরের স্তরের 'ইস্টার্ন জেট স্ট্রিম' শক্তিশালী হতে পারে। যার জেরে মৌসুমী বায়ু আবার গতি ফিরে পেতে পারে।

TAGS:
Monsoon is stuck
28 percent dip in rain
IMD report

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