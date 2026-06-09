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Bengal Weather Update: ৩৬ ঘণ্টায় এন্ট্রি বর্ষার! অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট, কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টি কবে?

Written BySoumita Khan
Published: Jun 09, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:09 AM IST

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আগামী ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে বর্ষা ঢুকছে। সেখানে সপ্তাহ জুড়ে ঝড়-বৃষ্টি চলবে এবং আজ ও কাল অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে কালবৈশাখীর দাপট বাড়বে। কলকাতাসহ সব জেলাতেই শুক্রবার পর্যন্ত এই ঝড়-বৃষ্টি চলতে পারে।

বর্ষার এন্ট্রি1/7

বর্ষার এন্ট্রি

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষার আনুষ্ঠানিক আগমন। 

অতি ভারী বৃষ্টি2/7

অতি ভারী বৃষ্টি

উত্তরবঙ্গে আজ এবং কাল অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে। সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী3/7

দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী

দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম। কাল বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে, কালবৈশাখীর সতর্কতা। বৃষ্টি চলতে পারে শুক্রবার পর্যন্ত। 

উত্তরবঙ্গে4/7

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে আজ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া।

দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী5/7

দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী

দক্ষিণবঙ্গে কাল বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে। কালবৈশাখীর সতর্কতা বীরভূম, নদীয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। 

 

কলকাতায় ঝড়বৃষ্টি 6/7

কলকাতায় ঝড়বৃষ্টি

কাল কলকাতাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

উত্তাল সমুদ্র 7/7

উত্তাল সমুদ্র

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন উপকূলে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। আজ উত্তাল থাকবে সমুদ্র। ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া সমুদ্রপৃষ্ঠে। মৎস্যজীবীদের আগামী ২৪ ঘণ্টায় সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দফতরের।

TAGS:
west bengal weather
Monsoon Entry
North Bengal Rain
Kalbaishakhi Alert
South Bengal Rain
kolkata weather
weather forecast

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