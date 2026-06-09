/Bengal Weather Update: ৩৬ ঘণ্টায় এন্ট্রি বর্ষার! অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট, কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টি কবে?

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আগামী ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে বর্ষা ঢুকছে। সেখানে সপ্তাহ জুড়ে ঝড়-বৃষ্টি চলবে এবং আজ ও কাল অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে কালবৈশাখীর দাপট বাড়বে। কলকাতাসহ সব জেলাতেই শুক্রবার পর্যন্ত এই ঝড়-বৃষ্টি চলতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষার আনুষ্ঠানিক আগমন।
উত্তরবঙ্গে আজ এবং কাল অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে। সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম। কাল বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে, কালবৈশাখীর সতর্কতা। বৃষ্টি চলতে পারে শুক্রবার পর্যন্ত।
উত্তরবঙ্গে আজ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া।
দক্ষিণবঙ্গে কাল বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে। কালবৈশাখীর সতর্কতা বীরভূম, নদীয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে।
কাল কলকাতাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন উপকূলে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। আজ উত্তাল থাকবে সমুদ্র। ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া সমুদ্রপৃষ্ঠে। মৎস্যজীবীদের আগামী ২৪ ঘণ্টায় সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা আবহাওয়া দফতরের।