/আবহাওয়ার ভয়ংকর আপডেট: নিম্নচাপের রক্তচক্ষু, বুধ রাত থেকেই দানব বৃষ্টিতে ভাসবে পুরো সপ্তাহ-- দুর্যোগে ভাসবে কলকাতা

Bengal Weather Update: একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকলেও শুক্রবার থেকে সেখানে আবহাওয়া পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত পূর্বাভাস জানিয়েছেন।
Ayan Ghoshal: রাজ্যে আবহাওয়ার মতিগতি ফের বদলাতে চলেছে। মৌসুমী অক্ষরেখা ও বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে সপ্তাহান্ত পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ছে।
আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে রাঁচি এবং দিঘার ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।
এর পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে, যা ক্রমশ শক্তি বাড়াবে।
এর সরাসরি প্রভাব পড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলবর্তী অঞ্চলে।
জোড়া এই অনুকূল পরিস্থিতির জেরে সাগরের জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করায় বৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মূলত বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার বড়সড় বদল লক্ষ্য করা যাবে।
বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত টানা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির একটি স্পেল চলবে।
দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।
বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
রবিবারও বৃষ্টির আমেজ বজায় থাকবে, তবে তার পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমে আসবে।
উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়-বৃষ্টির দাপট
সোমবার থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির তীব্রতা জারি রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert) জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।
উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস বহাল থাকবে।
তবে শুক্রবার থেকেই উত্তরের জেলাগুলিতে বৃষ্টির মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।
কলকাতায় বুধবার বিকেলের পর থেকেই আকাশ আংশিক মেঘলা হতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার থেকে শহর সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশের চাদরে ঢাকবে।
বুধবার শহরে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম থাকলেও বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে।
হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে তিলোত্তমার বুকেও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।