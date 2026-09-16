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আবহাওয়ার ভয়ংকর আপডেট: নিম্নচাপের রক্তচক্ষু, বুধ রাত থেকেই দানব বৃষ্টিতে ভাসবে পুরো সপ্তাহ-- দুর্যোগে ভাসবে কলকাতা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 16, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:43 PM IST

Bengal Weather Update: একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকলেও শুক্রবার থেকে সেখানে আবহাওয়া পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত পূর্বাভাস জানিয়েছেন।

Ayan Ghoshal: রাজ্যে আবহাওয়ার মতিগতি ফের বদলাতে চলেছে। মৌসুমী অক্ষরেখা ও বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে সপ্তাহান্ত পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ছে। 

সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত 1/18

সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে রাঁচি এবং দিঘার ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। 

 

সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত 2/18

সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত

এর পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে, যা ক্রমশ শক্তি বাড়াবে। 

 

অক্ষরেখার অবস্থান3/18

অক্ষরেখার অবস্থান

এর সরাসরি প্রভাব পড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলবর্তী অঞ্চলে। 

 

অক্ষরেখার অবস্থান4/18

অক্ষরেখার অবস্থান

জোড়া এই অনুকূল পরিস্থিতির জেরে সাগরের জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করায় বৃষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির স্পেল5/18

দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির স্পেল

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মূলত বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার বড়সড় বদল লক্ষ্য করা যাবে।

দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির স্পেল6/18

দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির স্পেল

বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত টানা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির একটি স্পেল চলবে।

বৃষ্টির ধরণ:7/18

বৃষ্টির ধরণ:

দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

 

ঝোড়ো বাতাস:8/18

ঝোড়ো বাতাস:

 বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।

 

রবিবারের পরিস্থিতি: 9/18

রবিবারের পরিস্থিতি:

রবিবারও বৃষ্টির আমেজ বজায় থাকবে, তবে তার পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমে আসবে। 

 

উপকূল অঞ্চল10/18

উপকূল অঞ্চল

উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়-বৃষ্টির দাপট 

 

কী হবে পরিস্থিতি?11/18

কী হবে পরিস্থিতি?

সোমবার থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

 

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা12/18

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির তীব্রতা জারি রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert) জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। 

 

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা13/18

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। 

 

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা14/18

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস বহাল থাকবে। 

 

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা15/18

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

তবে শুক্রবার থেকেই উত্তরের জেলাগুলিতে বৃষ্টির মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

 

কলকাতার আবহাওয়া16/18

কলকাতার আবহাওয়া

কলকাতায় বুধবার বিকেলের পর থেকেই আকাশ আংশিক মেঘলা হতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার থেকে শহর সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশের চাদরে ঢাকবে। 

 

কলকাতার আবহাওয়া17/18

কলকাতার আবহাওয়া

বুধবার শহরে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম থাকলেও বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে। 

 

কলকাতার আবহাওয়া18/18

কলকাতার আবহাওয়া

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে তিলোত্তমার বুকেও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।

TAGS:
Bengal Weather Update
heavy rain alert

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