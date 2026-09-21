/অক্টোবর থেকে শুরু আবেদন: কিন্তু কোন ৮ ডকুমেন্টস না থাকলে আপনি পাবেন না বেকারভাতার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা?

Yuvashakti Bharosa Card: রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক সুরক্ষা দিতে বড় পদক্ষেপের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। মহিলাদের জন্য 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র পর এবার বেকার তরুণ-প্রজন্মের সহায়তায় চালু হতে চলেছে বহুল চর্চিত 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড' (Banglar Yuva Shakti) প্রকল্প। এর আগে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত সহায়তা মিললেও নতুন এই উদ্যোগে ভাতার পরিমাণ একধাক্কায় বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হচ্ছে। আগামী অক্টোবর মাস থেকেই এই প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। কিন্তু কোন ৮ নথি না থাকলে আপনার হাতছাড়া হবে এই কড়কড়ে ৩০০০ টাকা?
শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে এই আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারিত হচ্ছে:
স্নাতক উত্তীর্ণ বেকারদের জন্য: প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা।
মাধ্যমিক উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের জন্য: প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা।
যদি অক্টোবর মাস থেকে পোর্টাল খুলে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়, তবে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী নভেম্বর মাস থেকেই যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
সরকারি স্তরে বিস্তারিত নির্দেশিকা এখনও প্রকাশিত না হলেও প্রশাসনিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, আবেদনকারীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য মূলত এই ৮টি নথি জমা দিতে হতে পারে
১. আধার কার্ডের প্রতিলিপি
২. ভোটার কার্ড (EPIC)
৩. জন্ম সংশাপত্র (Birth Certificate)
৪. বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড
৫. সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট ও সার্টিফিকেট
৬. স্নাতক উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভিশনাল বা আসল ডিগ্রি সার্টিফিকেট
৭. আবেদনকারীর নিজস্ব সক্রিয় ব্যাঙ্ক পাসবুকের কপি (IFSC কোড ও অ্যাকাউন্ট নম্বর স্পষ্ট থাকতে হবে)
৮. সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি
সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অন্নপূর্ণা যোজনার মতোই যুবশক্তি প্রকল্পেও অনলাইন ও অফলাইন-- উভয় মাধ্যমেই আবেদনের সুযোগ রাখা হতে পারে।
আগ্রহী প্রার্থীরা সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে ঘরে বসেই সরাসরি আবেদন জমা দিতে পারবেন, অথবা নির্দিষ্ট প্রশাসনিক শিবির বা ক্যাম্প থেকে অফলাইন ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে।
যদিও আবেদন শুরুর নির্দিষ্ট তারিখ ও যোগ্যতার চূড়ান্ত শর্তাবলি নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি।
তাই প্রার্থীদের সরকারি পোর্টাল ও আধিকারিক বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় নথিগুলি আগে থেকেই গুছিয়ে রাখলে প্রক্রিয়া শুরু হতেই আবেদন করা অনেক সহজ হবে।