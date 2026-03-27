Most Beautiful Owners IPL 2026: অনন্যা-কাব্য-প্রীতি; এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়, কোন সুন্দরীর নেট ওয়ার্থ ১৭৭০ কোটি টাকা?

Most Beautiful Owners IPL 2026: অনন্যা বিড়লা, কাব্য মারান ও প্রীতি জিন্টা। আইপিএলের তিন সুন্দরী মালকিন। এদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী কে জানেন। যাঁর মুম্বইয়ের ম্যানসানের দামই প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা  

Mar 27, 2026, 05:52 PM IST
শুরু হচ্ছে আইপিএল ২০২৬

IPL 2026 Starts On 28 March

হাতে আর ঠিক একদিন। ২৮ মার্চ সন্ধ্যায়  ১৯তম আইপিএলের (IPL 2026) পর্দা উঠছে। উদ্বোধনী ম্যাচে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হচ্ছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad, RCB vs SRH)।  

আইপিএলের সুন্দরী মালকিনদের গল্প

Most Beautiful Owners IPL 2026

বিড়াল গোষ্ঠীর কাছে আরসিবি মালিকানার হস্তান্তরের পরেই এবার মালকিনদের তালিকায় নয়া সংযোজন-অনন্যা বিড়লা। মালকিন শব্দটি বললে ভুলই হবে। কারণ অনন্যা আরসিবি-র প্রিন্সিপাল পার্টনার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। এখন প্রশ্ন অনন্যা বিড়লা, কাব্য মারান এবং প্রীতি জিন্টার মধ্যে সবচেয়ে ধনী কে?  

কাব্য মারানের নেট ওয়ার্থ

Kavya Maran Net Worth

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ এবং সানরাইজার্স লিডসের সিইও ও ফেস কাব্য মারান। মিডিয়া-টাইকুন কালানিধি মারানের মেয়ে কাব্য। তাঁর আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪০৯ কোটি টাকা।  

প্রীতি জিন্টার নেট ওয়ার্থ

Preity Zinta Net Worth

পঞ্জাব কিংসের কো-ওনার প্রীতি জিন্টা এবং আইপিএলের গ্ল্যামারের সঙ্গে সমার্থক। সেই লিগের জন্মলগ্ন থেকে শ্রেয়স আইয়ারদের মালকিন রয়েছেন। প্রীতির আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৮৩ কোটি টাকা  

অনন্যা বিড়লার নেট ওয়ার্থ

Ananya Birla Net Worth

শিল্পপতি পরিবারে জন্মানো অনন্যা উদ্যোক্তা, আন্তর্জাতিক পপ সিঙ্গার এবং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারকও। অনন্যা বিড়লার আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১০০০ থেকে ১৭৭০ কোটি টাকা। মুম্বইয়ের ম্যানসানের দামই কাব্য মারানের মোট সম্পদের পরিমাণেরও চেয়েও বেশি!  

জুহি চাওলা নেট ওয়ার্থ

Juhi Chawla Net Worth

কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ-মালকিন জুহি চাওলা। প্রখ্যাত ভারতীয় অভিনেত্রী ও প্রযোজক তিনি। জুহির আনুমানিক সম্পত্তির পরিমাণ আবার অনন্যা বিড়লার চেয়েও বেশি। জুহি প্রায় ৭৭৯০ কোটি টাকার মালকিন  

নীতা আম্বানির নেট ওয়ার্থ

Nita Ambani Net Worth

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সহ-মালকিন এবং মাতৃতুল্য অভিভাবিকা নীতা আম্বানি। মুকেশ আম্বানির স্ত্রী রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ও রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ডিরেক্টর। নীতার আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৯৫০০ কোটি টাকার মতো। 

Kuheli Web Series: তিন বোন আর কুয়াশাঘেরা রহস্যময় এক শহরের ধাঁধা, খুন হয়ে গেলেন পুলিস সুপার রানা সিনহা: হাড়হিম কুহেলি

Kuheli Web Series: তিন বোন আর কুয়াশাঘেরা রহস্যময় এক শহরের ধাঁধা, খুন হয়ে গেলেন পুলিস সুপার রানা সিনহা: হাড়হিম কুহেলি 6
1400 KM Wide Cyclone: ১৪০০ কিমি লম্বা দানব সাইক্লোন; মাইনাস ১৩০°-র মরণঠান্ডা সুপারসেল, বিদ্যুৎমেঘের বিষছোবল, শীতল বজ্রপাত, হলুদ ও কমলা সতর্কতা

1400 KM Wide Cyclone: ১৪০০ কিমি লম্বা দানব সাইক্লোন; মাইনাস ১৩০°-র মরণঠান্ডা সুপারসেল, বিদ্যুৎমেঘের বিষছোবল, শীতল বজ্রপাত, হলুদ ও কমলা সতর্কতা 8
Horoscope Today: বৃষের অত্যাশ্চর্য গ্রহযোগ, সিংহের রোমান্স, কুম্ভের অর্থলাভযোগ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: বৃষের অত্যাশ্চর্য গ্রহযোগ, সিংহের রোমান্স, কুম্ভের অর্থলাভযোগ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12
SIR voter list controversy: সব থেকেও &#039;নেই&#039;: &#039;ভোট দিতে পারবে কি&#039;? SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা

SIR voter list controversy: সব থেকেও 'নেই': 'ভোট দিতে পারবে কি'? SIR-র কোপে চুঁচুড়ার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা 8