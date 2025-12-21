Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...
Top Seven Coldest Villages on Earth: 'টপ সেভেন কোল্ডেস্ট ভিলেজ অন আর্থ'! সাইবেরিয়া থেকে কানাডিয়ান আর্কটিক-- এই বেল্টটা বিপুল ঠান্ডা। 'বিপুল ঠান্ডা' মানে 'বিপুল ঠান্ডা'ই-- তাপমাত্রা সেখানে একেবারে-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে, কখনও কখনও -৬৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও নীচে! অবিশ্বাস্য!
'কোল্ডেস্ট ইনহ্যাবিটেড প্লেস'
রাশিয়ার ভারখয়ানস্ক
উটকিয়াগভিক, আলাস্কা
কানাডার স্ন্যাগ, ইউকোঁ
লঞ্জিয়ারবিন, নরওয়ে
ইকালুইট, কানাডা
কোয়ানাক, গ্রিনল্যান্ড
