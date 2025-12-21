English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

Top Seven Coldest Villages on Earth: 'টপ সেভেন কোল্ডেস্ট ভিলেজ অন আর্থ'! সাইবেরিয়া থেকে কানাডিয়ান আর্কটিক-- এই বেল্টটা বিপুল ঠান্ডা। 'বিপুল ঠান্ডা' মানে 'বিপুল ঠান্ডা'ই-- তাপমাত্রা সেখানে একেবারে-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে, কখনও কখনও -৬৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও নীচে! অবিশ্বাস্য!

| Dec 21, 2025, 03:17 PM IST
1/7

'কোল্ডেস্ট ইনহ্যাবিটেড প্লেস'

রাশিয়ার ওয়াইমায়াকোঁ। এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে -৬৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস! বলা হচ্ছে 'কোল্ডেস্ট ইনহ্যাবিটেড প্লেস'! এখানে গ্রামবাসীরা গাড়ি সবসময় স্টার্ট দিয়ে রাখেন, পাছে মোটর ফ্রিজ হয়ে যায়! একটি লোকাল থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এখানে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে চলেছে।

2/7

রাশিয়ার ভারখয়ানস্ক

আমরা ছোট থেকেই এই গ্রামটির নাম শুনে এসেছি। রাশিয়ার ভারখয়ানস্ক। হাই-ফ্যাট ডায়েটের মাধ্যমে মানুষ এখানে মারণ শীতের সঙ্গে লড়াই করে। রেইনডিয়ারের মাংস ঘোড়ার লিভার খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকে এখানে। মাল্টিলেয়ার ফার পরে শীতকে রোখা হয় এখানে।

3/7

উটকিয়াগভিক, আলাস্কা

আলাস্কার উটকিয়াগভিক! এখানে শীতকালে ৬৫ দিন অন্ধকার! আমেরিকার উত্তরতম এই শহর টানা দুমাস রোদবঞ্চিত থাকে। এখানে ঘরবাড়ি আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়। মানুষ শিকার করে কাটায়।

4/7

কানাডার স্ন্যাগ, ইউকোঁ

কোনও রকমে কাঠকুটো জ্বালিয়ে মানুষ এখানে শীতের সঙ্গে লড়াই করে। শীতের ঝড় থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করে।

5/7

লঞ্জিয়ারবিন, নরওয়ে

পার্মাফ্রস্ট সয়েলের উপর ঘর বেঁধে কোনও রকমে টিকে থাকা! এখানে শুধু শীত নয়, লড়তে হয় পোলার বিয়ারদের সঙ্গেও।

6/7

ইকালুইট, কানাডা

কানাডার আর একটি জায়গা আছে-- ইকালুইট। তুন্দ্রা অঞ্চল নুনাভুতের রাজধানী এই ইকালুইট। এখানে তাপমাত্রা -২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়! কখনও তার চেয়েও নীচে। ইনসুলেটেড হোম আর স্থানীয় এলাকায় মাছ ও হরিণ শিকার করে চলে এঁদের।

7/7

কোয়ানাক, গ্রিনল্যান্ড

গ্রিনল্যান্ডের কোয়ানাক। পৃথিবীর উত্তরতম শহর। বাইরের সঙ্গে পরিবহণযোগ বলতে নৌকা আর হেলিকপ্টার। আর স্থানীয় ভাবে? কুকুরে-টানা গাড়ি করে ঘোরা। বেঁচে থাকা শিকার করে!

