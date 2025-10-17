English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mother dies for home Birth: বাড়িতেই কষ্ট সয়ে প্রসব! 'আমি একজন যোদ্ধা'... বলতে বলতেই না ফেরার দেশে মা, গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে মৃত সন্তানও...

UK tragic Incident: চিকিৎসকের পরামর্শের বিরুদ্ধে বাড়িতে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে নবজাতকসহ ৩৪ বছর বয়সী মায়ের মৃত্যু; প্রসব যন্ত্রণার সময় চিৎকার করে বলেছিলেন 'আমি একজন যোদ্ধা!' ইউরোপে এক মা, চিকিৎসকদের পরামর্শের বিরুদ্ধে বাড়িতে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর নবজাতকসহ মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, প্রসব যন্ত্রণার সময় চিৎকার করে বলেছিলেন 'আমি একজন যোদ্ধা!'। আজ একটি তদন্তে (inquest) এই তথ্য উঠে এসেছে।

| Oct 17, 2025, 08:01 PM IST
জেনিফার কাহিল

৩৪ বছর বয়সী জেনিফার কাহিল, একজন আন্তর্জাতিক রপ্তানি ব্যবস্থাপক ছিলেন, চেয়েছিলেন তার কন্যা অ্যাগনেস লিলির জন্ম সম্পূর্ণ 'স্বাভাবিক' (physiological) প্রক্রিয়ায় হোক, যেখানে কোনো ওষুধ বা বাইরের হস্তক্ষেপ থাকবে না।

প্রসবের শেষ পর্যায়ে তাকে সাহায্য করতে আসা একজন মিডওয়াইফ (ধাত্রী) আজ তাদের মৃত্যুর তদন্তে জেনিফারের সেই বেদনাদায়ক আকুতির কথা জানান। জুলি টার্নার, যিনি এই দ্বৈত ট্র্যাজেডির পর থেকে আর কাজ করতে পারেননি, রচডেলের তদন্তে বলেন, "তিনি (জেনিফার) পারছিলেন না বলে নিজেকে দোষারোপ করছিলেন।"  

তিনি আরও বলেন, "জেনিফার খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন এবং চিৎকার করে বলছিলেন: 'আমি সত্যিই এটা করতে চাই। আমি একজন যোদ্ধা! আমার শরীর কেন আমাকে দিচ্ছে না?'"

তদন্তে আরও জানানো হয়েছে যে, জেনিফার একটি অনলাইন হোম বার্থ সাপোর্ট গ্রুপের সদস্য ছিলেন, এই তথ্য প্রকাশের পর পুলিশ এই সপ্তাহেই গ্রুপটিকে নিয়ে তদন্ত করে। তবে জানা গেছে, 'হোম বার্থ সাপোর্ট গ্রুপ ইউকে' (Home Birth Support Group UK) নামের ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, কারণ তারা গর্ভবতী মায়েদের কোনো ডাক্তারি পরামর্শ দেয় না বলে জানিয়েছে।

গত বছরের জুন মাসে মিসেস কাহিল বাড়িতেই অ্যাগনেস লিলিকে জন্ম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তিন বছর আগে তার ছেলের জন্মের সময় তিনি হাসপাতালে নিজেকে 'অসহায়' বোধ করেছিলেন।

কিন্তু প্রসব বেদনা তীব্র হওয়ার সাথে সাথে তিনি 'ক্লান্ত' হয়ে পড়েন। যদিও তাকে এবং তার নবজাতক কন্যাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কাউকেই বাঁচানো যায়নি।  

প্রথম সন্তানের জন্মের পর মিসেস কাহিলের 'পোস্টপার্টাম হেমারেজ' (প্রসব পরবর্তী অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ) হয়েছিল, যা একটি সম্ভাব্য মারাত্মক অবস্থা। এই কারণে ডাক্তাররা তাকে দ্বিতীয় সন্তানও হাসপাতালে জন্ম দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে তার স্বামী রব শুনানিতে বলেছেন যে, ঝুঁকির বিষয়টি তাদের কাছে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়নি।  

গ্রেটার ম্যানচেস্টারের প্রেসউইচে দম্পতির বাড়িতে উপস্থিত মিডওয়াইফরা এটিকে একটি 'তীব্র' (intense) বার্থ প্ল্যান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যে প্রসবের জন্য তিনি কোনো ওষুধ চান না। এছাড়াও, তিনি চেয়েছিলেন শারীরিক পরীক্ষা যতটা সম্ভব কম করা হোক, ঘরটি শুধুমাত্র টি-লাইটের (tea lights) আলোয় আলোকিত থাকুক এবং মিডওয়াইফরা নিচু স্বরে কথা বলুক।  

এর পরিবর্তে, ৩রা জুনের ভোরবেলা পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। অ্যাগনেস লিলি যখন জন্মায়, তখন তার গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে ছিল এবং শরীর মেকোনিয়ামে (meconium) ঢাকা ছিল। তাকে দ্রুত নর্থ ম্যানচেস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তিন দিন পর হাইপোক্সিয়ার (hypoxia) কারণে সে মারা যায়।

মিসেস কাহিলের আবারও পোস্টপার্টাম হেমারেজ হয় এবং তিনি দুই দফায় প্রায় দুই লিটার রক্ত হারান। তাকে হেমারেজিক শকে (haemorrhagic shock) একই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে চলে যান এবং ভর্তির কিছুক্ষণ পরেই একাধিক অঙ্গ বিকল (multi-organ failure) হয়ে মারা যান।

আজ মিডওয়াইফ টার্নার তদন্তে বলেন যে, হাসপাতালের বাইরে জন্ম দেওয়ার জন্য মায়েদের অনুরোধের সংখ্যা বাড়তে থাকায় মিডওয়াইফরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, "আগে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মহিলাদের বাড়িতে জন্ম দেওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কর্মীরা ভীত ছিল। এই কারণেই আমরা এখন একে অপরকে সমর্থন করার জন্য দুজন করে যাই।"

তিনি আরও জানান যে, প্রসবের সময় ব্যথা কমানোর গ্যাস ও বাতাসের সরঞ্জাম কাজ করছিল না এবং রেকর্ড রাখার ক্ষেত্রেও ত্রুটি ছিল। শেষ রেকর্ডিংয়ে মিসেস কাহিলের রক্তচাপ বেশি ছিল, যা সময়মতো আবার পরীক্ষা করা হয়নি।

অ্যাগনেস লিলি (সদ্যজাত শিশু) শ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছিল এবং একটি অক্সিজেন মাস্ক কাজ না করায় তাকে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস (mouth to mouth resuscitation) দিতে হয়েছিল—এই কথা বলতে গিয়ে মিডওয়াইফ (ধাইমা) দু'জন আয়া কান্নায় ভেঙে পড়েন।

