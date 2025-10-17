Mother dies for home Birth: বাড়িতেই কষ্ট সয়ে প্রসব! 'আমি একজন যোদ্ধা'... বলতে বলতেই না ফেরার দেশে মা, গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে মৃত সন্তানও...

Mother dies for home Birth: বাড়িতেই কষ্ট সয়ে প্রসব! 'আমি একজন যোদ্ধা'... বলতে বলতেই না ফেরার দেশে মা, গলায় নাড়ি পেঁচিয়ে মৃত সন্তানও...
UK tragic Incident: চিকিৎসকের পরামর্শের বিরুদ্ধে বাড়িতে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে নবজাতকসহ ৩৪ বছর বয়সী মায়ের মৃত্যু; প্রসব যন্ত্রণার সময় চিৎকার করে বলেছিলেন 'আমি একজন যোদ্ধা!' ইউরোপে এক মা, চিকিৎসকদের পরামর্শের বিরুদ্ধে বাড়িতে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর নবজাতকসহ মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, প্রসব যন্ত্রণার সময় চিৎকার করে বলেছিলেন 'আমি একজন যোদ্ধা!'। আজ একটি তদন্তে (inquest) এই তথ্য উঠে এসেছে।
1/13
জেনিফার কাহিল
2/13
photos
TRENDING NOW
3/13
4/13
তদন্তে আরও জানানো হয়েছে যে, জেনিফার একটি অনলাইন হোম বার্থ সাপোর্ট গ্রুপের সদস্য ছিলেন, এই তথ্য প্রকাশের পর পুলিশ এই সপ্তাহেই গ্রুপটিকে নিয়ে তদন্ত করে। তবে জানা গেছে, 'হোম বার্থ সাপোর্ট গ্রুপ ইউকে' (Home Birth Support Group UK) নামের ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, কারণ তারা গর্ভবতী মায়েদের কোনো ডাক্তারি পরামর্শ দেয় না বলে জানিয়েছে।
5/13
6/13
7/13
প্রথম সন্তানের জন্মের পর মিসেস কাহিলের 'পোস্টপার্টাম হেমারেজ' (প্রসব পরবর্তী অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ) হয়েছিল, যা একটি সম্ভাব্য মারাত্মক অবস্থা। এই কারণে ডাক্তাররা তাকে দ্বিতীয় সন্তানও হাসপাতালে জন্ম দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে তার স্বামী রব শুনানিতে বলেছেন যে, ঝুঁকির বিষয়টি তাদের কাছে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়নি।
8/13
গ্রেটার ম্যানচেস্টারের প্রেসউইচে দম্পতির বাড়িতে উপস্থিত মিডওয়াইফরা এটিকে একটি 'তীব্র' (intense) বার্থ প্ল্যান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যে প্রসবের জন্য তিনি কোনো ওষুধ চান না। এছাড়াও, তিনি চেয়েছিলেন শারীরিক পরীক্ষা যতটা সম্ভব কম করা হোক, ঘরটি শুধুমাত্র টি-লাইটের (tea lights) আলোয় আলোকিত থাকুক এবং মিডওয়াইফরা নিচু স্বরে কথা বলুক।
9/13
10/13
11/13
আজ মিডওয়াইফ টার্নার তদন্তে বলেন যে, হাসপাতালের বাইরে জন্ম দেওয়ার জন্য মায়েদের অনুরোধের সংখ্যা বাড়তে থাকায় মিডওয়াইফরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, "আগে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মহিলাদের বাড়িতে জন্ম দেওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কর্মীরা ভীত ছিল। এই কারণেই আমরা এখন একে অপরকে সমর্থন করার জন্য দুজন করে যাই।"
12/13
13/13
photos