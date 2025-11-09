English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mother-Son Death: সেরিব্রাল কেড়েছে ২১-এর তরতাজা ছেলেকে! সন্তান শোকে দোতলা থেকে ঝাঁপ হতভাগ্য মায়ের...

Purba Medinipur: শনিবার ছেলের দেহ এসে পৌঁছায় বাড়িতে। তারপরই রাতে বাড়ির দোতলা থেকে আত্মহত্যা করেন মা। একই দিনে মা-ছেলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া।

| Nov 09, 2025, 02:58 PM IST
কিরণ মান্না: ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর শোকে মায়ের দোতলা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা। 

মা, ছেলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কোলাঘাটের রাইন গ্রাম।

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের রাইন গ্রামে ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। 

কলেজ পড়ুয়া শুভাদ্রি বৈদ্য (২১) হঠাৎ সেরিব্রাল হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। 

শুভাদ্রির বাবা রমেশ বৈদ্য জেলা পুলিসের ডিস্ট্রিক্ট ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে কর্মরত।

শনিবার ছেলের দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নামে পরিবারে। 

নিথর দেহ দেখে রাতে মা মানসী বৈদ্য বাড়ির দোতলা থেকে ঝাঁপ দেন। 

তাঁকেও মেচেদার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। একই দিনে মা-ছেলের মৃত্যুতে স্তব্ধ রাইন গ্রাম।                                                                                                                                                                                      আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...  iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

