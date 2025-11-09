Mother-Son Death: সেরিব্রাল কেড়েছে ২১-এর তরতাজা ছেলেকে! সন্তান শোকে দোতলা থেকে ঝাঁপ হতভাগ্য মায়ের...

Mother-Son Death: সেরিব্রাল কেড়েছে ২১-এর তরতাজা ছেলেকে! সন্তান শোকে দোতলা থেকে ঝাঁপ হতভাগ্য মায়ের...
Purba Medinipur: শনিবার ছেলের দেহ এসে পৌঁছায় বাড়িতে। তারপরই রাতে বাড়ির দোতলা থেকে আত্মহত্যা করেন মা। একই দিনে মা-ছেলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া।
পুত্রশোকে মায়ের আত্মহত্যা
পুত্রশোকে মায়ের আত্মহত্যা
পুত্রশোকে মায়ের আত্মহত্যা
পুত্রশোকে মায়ের আত্মহত্যা
তাঁকেও মেচেদার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। একই দিনে মা-ছেলের মৃত্যুতে স্তব্ধ রাইন গ্রাম। আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
