  • MS DHONI NET WORTH EXPLAINED: রোজ ২০ লক্ষ টাকা আয় ধোনির, এখন বছরে কত টাকা উপার্জন করেন? চোখ কপালে তুলবে আকাশছোঁয়া সম্পত্তির পরিমাণ

MS DHONI NET WORTH EXPLAINED: প্রায় ৬ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন না এমএস ধোনি। তবুও তাঁর উপার্জনে কোনও ভাটা পড়েনি। উল্টে প্রতি মরসুমেই এসেছে নতুন জোয়ার।   

| Apr 24, 2026, 08:57 PM IST
এমএস ধোনি

MS Dhoni

১৫ অগস্ট ২০২০, প্রায় ৬ বছর হতে চলল এমএস ধোনির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার। ৩ আইসিসি ও ৫ আইপিএল ট্রফি জয়ী কিংবদন্তি অধিনায়ক, চলতি বছর চোটের কারণে এখনও পর্যন্ত আইপিএলে ১ ম্যাচও খেলেননি। 

ধোনির ফিটনেস আপডেট

MS Dhoni Update

দলের আইকন ৭ নম্বরকে ছাড়াই মরসুমের সাত ম্যাচ খেলে ফেলল চেন্নাই সুপার কিংস । প্রাক মরসুমের অনুশীলন ম্যাচে পায়ের পেছনের পেশিতে চোট পাওয়ার কারণেই ধোনি সাইডলাইনে। বর্তমানে মাহির রিহ্যাব চলছে। দল আশাবাদী যে দ্রুত মাঠে নামবে তাদের 'থালা'।   

ব্র্যান্ড ধোনি

Brand Dhoni

এই প্রতিবেদনের ফোকাসে ধোনির ক্রিকেট নয়, সম্পূর্ণ আলাদা সাবজেক্টেই আলোচনা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এতগুলি বছর দূরে থাকার পরেও 'ব্র্যান্ড ধোনি' বিন্দুমাত্র ফিকে হয়নি। উল্টে ক্যাপ্টেন কুল ধোনি প্রতি মরসুমেই ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছেন!   

ধোনির ঝুলিতে তাবড় সব ব্র্যান্ড

Dhoni's Brand Deals

ধোনির ঝুলিতে রয়েছে রয়েছে বিশাল সব ব্র্যান্ড ডিল। রাঁচির রাজপ্রাসাদে তাঁর গ্যারেজটি আজ যেন এক কিংবদন্তিতুল্য বিষয়। আর তাঁর লাইফস্টাইল—যা নিয়ে কেবল স্বপ্নই দেখতে পারেন অধিকাংশ মানুষ। আসুন বিশদে জানা যাক ধোনির প্রতিদিনের আয়, বার্ষিক উপার্জন ও মোট আকাশছোঁয়া সম্পত্তির পরিমাণ কেমন।  

ধোনির ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও

Dhoni's Brand Portfolio

ধোনির ব্র্যান্ড পোর্টফোলিও অত্যন্ত শক্তিশালী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরেও ৩০টিরও বেশি ব্র্যান্ড তাঁর 'কুল-কাম-কম্পোজড' ইমেজের উপরই আস্থা রেখেছে। গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ-প্রযুক্তি সংস্থা হয়ে গেমিং জগতের জায়ান্ট ও এমসিজি-র মতো বৈচিত্র্যময় সেক্টরেই ধোনির চলাচল। 

ধোনির ব্র্যান্ডের বৈচিত্র্য

Dhoni's Brand Variety

সিট্রোয়েঁ ইন্ডিয়া, গালফ অয়েল, মাস্টারকার্ড, গো-ড্যাডির, ড্রিম১১, গ্যারেনা, লে’স, ওরিয়োর মুখ ধোনি। স্বরাজ ট্র্যাক্টরের নিয়ে কাজ এবং রাঁচিতে তাঁর জৈব চাষের উদ্যোগ আলাদাই বার্তা দেয়। মাহির ভূমিপুত্রের ভাবমূতি ছোট শহর থেকে শুরু করে বড় মহানগর, সব জায়গার মানুষের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে।  

ধোনির গ্যারেজ কথা বলে

Dhoni’s Legendary Garage

গাড়ি-বাইকের প্রতি ধোনির ভালোবাসার বিশ্বজনবিদিত। রাঁচির ফার্মহাউসের গ্যারেজটি এক কথায় তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো—কাঁচের দেওয়াল, ১০০রও বেশি মোটরসাইকেল এবং বিরল সব বিলাসবহুল ও ভিন্টেজ গাড়ির সমাহার সেখানে।   

ধোনির গাড়ির সংগ্রহ

Dhoni’s Car Collection

ধোনির সংগ্রহে রয়েছে হামার এইচটু, একটি কাস্টোমাইজড নিসান জংগা, জিপ গ্র্যান্ড চেরোকি ট্র্যাকহক, ল্যান্ড রোভার ফ্রিল্যান্ডার টু, একটি রোলস-রয়েস সিলভার রেথ টু এবং একটি ক্লাসিক পন্টিয়াক ফায়ারবার্ড ট্রান্স অ্যাম। সম্প্রতি ইভি-র দিকেও ঝুঁকেছেন ধোনি। তাঁর সংগ্রহে যুক্ত করেছেন একটি কিয়া ইভি সিক্স

ধোনির বাইকের সংগ্রহ

Dhoni’s Bike Collection

কনফেজারেট হেলক্যাট এক্স ১৩২-এর মতো বিরল আমেরিকান 'মাসল বাইক' যেমন রয়েছে। তেমনই আছে কাওয়াসাকি নিনজা এইচটু-র মতো সুপারচার্জড 'হাইপারবাইক'। ভারতে এই বাইকের প্রথম মালিক তিনিই। আছে ইতালীয় সুপারবাইক ডুকাটি ১০৯৮ ও  ক্লাসিক আমেরিকান 'ক্রুজার' হার্লে-ডেভিডসন ফ্যাট বয়। ইয়ামাহা আরডি ৩৫০,  ইয়ামাহা আরএক্স ১০০, সুজুকি শোগান ও ইয়ামাহা রাজদূতের মতো ভিন্টেজ ও টু-স্ট্রোক বাইকও রয়েছে ধোনির। কাওয়াসাকি নিনজা জেডএক্স-১৪আর, ইয়ামাহা এফজেড ওয়ান, নর্টন জুবিলি ২৫০, বিএসএ গোল্ডস্টার ৫০০, টিভিএস অ্যাপাচে আরআর ৩১০-এর মতো দু'চাকাও আছে ধোনির  

ব্যবসায়িক পদক্ষেপ ও বিনিয়োগ

Business Moves and Investments

ধোনি বিনিয়োগ করাতেও ওস্তাদ। তাঁর নিজস্ব লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড সেভেন আছে। তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ধোনি এন্টারটেইনমেন্টে তাঁর বিরাট অঙ্কের শেয়ার রয়েছে। এছাড়া খাতাবুক, গরুড় অ্যারোস্পেস  এবং ফিটনেস ব্র্যান্ড তাগড়া রাহো-র মতো স্টার্টআপগুলিতেও তিনি টাকা ঢেলেছেন।   

ধোনির আইপিএল বেতন

MS Dhoni's IPL Salary

সর্বশেষ রিটেনশন নিয়ম অনুযায়ী ধোনি প্রতি মরসুমে ৪ কোটি টাকা আয় করেন চেন্নাই সুপার কিংস থেকে।

ধোনির এনডোর্সমেন্ট চার্জ

MS Dhonis Endorsements Fees

প্রতিটি ব্র্যান্ড এনডোর্স করার জন্য ধোনি বছরে ৪ কোটি থেকে ৬ কোটি টাকার মধ্যে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন।

ধোনির বার্ষিক রোজগার

MS Dhoni's Yearly Income

ধোনি বছরে ৭৫ কোটি টাকা রোজগার করেন।   

ধোনির প্রতিদিনের আয়

MS Dhoni's Daily Take

ধোনি প্রতিদিন ২০ লাখ টাকা আয় করেন।   

ধোনির আকাশছোঁয়া সম্পত্তি

MS Dhoni's Net Worth

ধোনির মোট সম্পদের পরিমাণ এখন প্রায় ১০৬০ কোটি টাকা। ভারতের সবচেয়ে ধনী সক্রিয় ক্রিকেটারের খেতাবের দৌড়ে তিনি বিরাট কোহলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন।      

Early monsoon 2026: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ডেকে আনছে অকাল বর্ষা, বিস্ময় জাগিয়ে ২৫ মে ঢুকছে মৌসুমি বায়ু

Bengal Weather Update: দাবদাহে পুড়ছে গোটা বাংলা, আর কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী-সহ তুমুল বৃষ্টি

Summer Vacation 2026 Amid Severe Heatwave: তীব্র তাপপ্রবাহ, অসহ্য দাবদাহে সরকারের বড় ঘোষণা: ২৭ এপ্রিল থেকে টানা ২ মাস গরমের ছুটি থাকবে সব স্কুলে

Dev: তাপমাত্রা ৪০ ছুঁই ছুঁই, বাংলা জুড়ে টানা প্রচারের মাঝে আচমকাই অসুস্থ দেব: কী হল মেগাস্টার সাংসদের?

