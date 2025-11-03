English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Nita Ambani's Lifestyle: চাই তাঁর সোনার কাপ, জেটে চেপে শ্রীলঙ্কায় শপিং নীতার! কত টাকায় কিনলেন ২৫০০০ পিস?

Mukesh Ambani’s Wife Nita Ambani: সোনার চায়ের কাপ কিনতে জেটে চেপে শ্রীলঙ্কায় গেলেন নীতা আম্বানি! ভাবা যায়? তাও আবার এক-দু'পিস নয়। মোট ২৫ হাজার পিস রান্নাঘরের জিনিস কিনলেন!

Nov 03, 2025, 04:51 PM IST
1/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না, চাই তার লাল ফিতে চিরুনি আর আয়না।' গীতিকার-সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'বাদশা' ছবিতে এই গান গেয়েছিলেন রাণু মুখোপাধ্যায়। এমন কোনও বাঙালি খুঁজলে পাওয়া যাবে না, যিনি এই গান শোনেনিন!

2/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

তবে ধনকুবের শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানির এই গল্প অনেকেরই জানা নেই। ঘুম থেকে উঠে তাঁর চাই সোনার চায়ের কাপ। বড় বড় মানুষ, বড় বড় ব্যাপার! যে সে কাপে কী আর তিনি ঠোঁট ছোঁওয়াবেন! 

3/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

নীতা কেবলই দেশের একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী নন, তিনি স্টাইল আইকন এবং সমাজসেবীও। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা-খেলাধুলোতেও বিচরণ। টাইমলেস বিউটি নীতার ফ্যাশন সেন্সও অনবদ্য। তিনি যেখানেই যান না কেন লাইমলাইট কেড়ে নেন। চর্চায় থাকে তাঁর শাড়ি থেকে গাউন হয়ে গয়না।   

4/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং প্রশংসিত নারীদেরই একজন। হাই প্রোফাইল গ্লোবাল ইভেন্টে উপস্থিত থাকা থেকে শুরু করে জনহিতকর উদ্যোগ পরিচালনা করা। নীতার আকর্ষণ তাঁর সৌন্দর্যেই নয়, বরং তিনি যেভাবে অনুপ্রেরণা, উষ্ণতা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নেতৃত্ব দেন, তাও কথা বলে...  

5/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

তা এহেন নীতাই একবার টি-সেট কিনতে প্রাইভেট জেটে চেপে চলে গিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা। এখন প্রশ্ন দেশে কি চায়ের কাপ-প্লেটের দোকান নেই, খামোকা নীতা মুম্বই থেকে আড়াই ঘণ্টার যাত্রা করে কলম্বো উড়ে গেলেন! নেপথ্যে রয়েছে খুবই বিশেষ কারণ।

6/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

নীতার দ্বীপরাষ্ট্রে শপিং করতে যাওয়ার কারণই হল নরুতাকে ক্রকারি কেনা। আয়েশ করে দিনের প্রথম চায়ে চুমুক বলে কথা। নীতার ভরসা জাপানের সবচেয়ে পুরনো পোর্সেলিনের ম্যানুফ্যাকচারার নরুতাকেই। তা নীতা জাপানে না গিয়ে শ্রীলঙ্কায় কেন গেলেন?  

7/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

জাপানে না গিয়ে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে ব্যবসায়ী নীতা কিন্তু অনেক টাকাই বাঁচিয়েছেন। কারণ ২০১৬ সালে নরুতাকে কলম্বোয় এক কারখানা চালু করেছে। ১২০০ জন লোক সেখানে কাজ করেন। সেখান থেকে বার্ষিক ৬০ লক্ষ পোর্সেলিনের বাসন রফতানি হয়। জাপানের চেয়ে শ্রীলঙ্কার খরচ কম, এ কথা আর কে না জানে!   

8/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

দ্য ইকোনমিক টাইমস-এর রিপোর্ট বলছে মুম্বইয়ের কেম্পস কর্নারে অবস্থিত নরুতাকের এক্সক্লুসিভ শোরুম থেকে অর্ডার করা হয়নি, যা আম্বানির বাড়ি থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। নীতা নিজেই শ্রীলঙ্কায় চলে যান।  

9/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

নরুতাকের পণ্যগুলি ভারত সহ বিশ্বের অন্য যে কোনও স্থানের তুলনায় ৭০-৮০% কম দামে শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায়। এই মূল্য হ্রাসের কারণেই শ্রীলঙ্কা জাপানি ব্র্যান্ডের বৃহত্তম ম্যানুফ্যাকচারিং হাব। এবং ১০০রও বেশি দেশের ফাইন চায়নার রফতানি কেন্দ্র।    

10/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

শ্রীলঙ্কায় ২২ ক্যারেট সোনা বা প্ল্যাটিনামের কারুকার্য সহ ৫০ পিসের ডিনার সেটের দাম ৩০০ থেকে ৫০০ ডলারের মধ্যে, যেখানে ভারতে ৮০০ থেকে ২০০০ ডলারের মধ্যে দাম পড়ে।  

11/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

নীতা আম্বানি শ্রীলঙ্কায় গিয়ে নরুতাকে থেকে ২৫০০০ পিস রান্নাঘরের জিনিস কিনেছেন তাঁর অতি বিলাসবহুল বাড়ি অ্যান্টিলায় রাখবেন বলে। ১০৬ বছরের পুরনো নরুতাকে ২২ ক্যারেট সোনা বা প্ল্যাটিনাম দিয়ে তৈরি চিনামাটির বাসন তৈরির জন্য বিশ্ববন্দিত ব্র্যান্ড।  

12/12

সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি

Nita Ambani flies to Sri Lanka to buy gold tea cups and plates

নরুতাকে সোনার কাজ করা একটি চায়ের কাপ ৩ লক্ষ টাকারও বেশি দামে বিক্রি করে। একটি সুন্দর চা সেটের দাম ১৫০০০০০০ টাকারও বেশি। প্রায় ২৫০০ কোটি টাকার মালকিন নীতা। বোঝাই যাচ্ছে যে, তিনি নরুতাকের থেকে ২৫০০০ পিস রান্নাঘরের জিনিস কত দামেই না কিনেছেন!  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Pakistan's Nuclear Test: 'পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান-সহ ৪ দেশ, আমরাও করব'

পরবর্তী অ্যালবাম

Pakistan&#039;s Nuclear Test: &#039;পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান-সহ ৪ দেশ, আমরাও করব&#039;

Pakistan's Nuclear Test: 'পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান-সহ ৪ দেশ, আমরাও করব'

Pakistan's Nuclear Test: 'পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান-সহ ৪ দেশ, আমরাও করব' 6
Sheikh Hasina: ট্রাম্পের ইশারায় হাসিনার পতন, CIA আর বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের মিলিজুলি চক্রান্তে গণ-অভ্যুত্থান? বিস্ফোরক রিপোর্ট...

Sheikh Hasina: ট্রাম্পের ইশারায় হাসিনার পতন, CIA আর বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের মিলিজুলি চক্রান্তে গণ-অভ্যুত্থান? বিস্ফোরক রিপোর্ট...

Sheikh Hasina: ট্রাম্পের ইশারায় হাসিনার পতন, CIA আর বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের মিলিজুলি চক্রান্তে গণ-অভ্যুত্থান? বিস্ফোরক রিপোর্ট... 12
Jalpaiguri: পরকীয়ার তীব্র নেশায় মগ্ন স্ত্রী! বিধ্বস্ত স্বামী প্রেমিকের হাতেই সঁপে দিলেন ১০ বছরের দাম্পত্য, তারপর দুই ছেলেকে নিয়ে দুধস্নান...

Jalpaiguri: পরকীয়ার তীব্র নেশায় মগ্ন স্ত্রী! বিধ্বস্ত স্বামী প্রেমিকের হাতেই সঁপে দিলেন ১০ বছরের দাম্পত্য, তারপর দুই ছেলেকে নিয়ে দুধস্নান...

Jalpaiguri: পরকীয়ার তীব্র নেশায় মগ্ন স্ত্রী! বিধ্বস্ত স্বামী প্রেমিকের হাতেই সঁপে দিলেন ১০ বছরের দাম্পত্য, তারপর দুই ছেলেকে নিয়ে দুধস্নান... 8
Tainted List of Group C Group D: BIG UPDATE: অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! আজ কী ঘোষণা? চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত্‍ কী?

Tainted List of Group C Group D: BIG UPDATE: অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! আজ কী ঘোষণা? চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত্‍ কী?

Tainted List of Group C Group D: BIG UPDATE: অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! আজ কী ঘোষণা? চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত্‍ কী? 10