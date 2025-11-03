Nita Ambani's Lifestyle: চাই তাঁর সোনার কাপ, জেটে চেপে শ্রীলঙ্কায় শপিং নীতার! কত টাকায় কিনলেন ২৫০০০ পিস?

Nita Ambani's Lifestyle: চাই তাঁর সোনার কাপ, জেটে চেপে শ্রীলঙ্কায় শপিং নীতার! কত টাকায় কিনলেন ২৫০০০ পিস?
Mukesh Ambani’s Wife Nita Ambani: সোনার চায়ের কাপ কিনতে জেটে চেপে শ্রীলঙ্কায় গেলেন নীতা আম্বানি! ভাবা যায়? তাও আবার এক-দু'পিস নয়। মোট ২৫ হাজার পিস রান্নাঘরের জিনিস কিনলেন!
1/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
2/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
photos
TRENDING NOW
3/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
4/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
5/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
6/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
7/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
8/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
9/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
10/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
11/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
12/12
সোনার চায়ের কাপ-প্লেট কিনতে শ্রীলঙ্কায় উড়ে গেলেন নীতা আম্বানি
photos