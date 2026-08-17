/সারা দেশে ৩৮,৬০০ হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana Hospitals: শুধু রাজ্যেই নয়, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা গোটা দেশেই পাওয়া যাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। মোট কটি হাসপাতালে মিলবে এই দুই যোজনার সুবিধা? সেই বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা- এই দুই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে রাজ্যের মোট ১,২৪০টি বেসরকারি হাসপাতাল এবং ৬২৭টি সরকারি হাসপাতাল।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, শুধু রাজ্যেই নয়, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা গোটা দেশেই পাওয়া যাবে। দেশের প্রায় ৩৮,৬০০টি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন উপভোক্তারা।
এই দুই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পে প্রায় ১,৯৫০ রোগের কভারেজ পাওয়া যাবে। যারা আয়ুষ্মান ভারতের জন্য যোগ্য নন, তাঁরা সবাই মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা পাবেন।
প্রায় ৮০ লক্ষ পরিবার মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতায় সুবিধা পাবেন। উপভোক্তারা রাজ্যে ১০০ ‘অমৃত’ ফার্মেসি এবং প্রায় ৪৮০ প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র থেকে ওষুধ নেওয়ার সুবিধা পাবেন।