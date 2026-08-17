Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /সারা দেশে ৩৮,৬০০ হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সারা দেশে ৩৮,৬০০ হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 17, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:35 PM IST

Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana Hospitals:  শুধু রাজ্যেই নয়, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা গোটা দেশেই পাওয়া যাবে। 

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা1/5

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। মোট কটি হাসপাতালে মিলবে এই দুই যোজনার সুবিধা? সেই বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্যের হাসপাতাল2/5

রাজ্যের হাসপাতাল

আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা- এই দুই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে রাজ্যের মোট ১,২৪০টি বেসরকারি হাসপাতাল এবং ৬২৭টি সরকারি হাসপাতাল। 

সারা দেশেই মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা3/5

সারা দেশেই মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, শুধু রাজ্যেই নয়, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা গোটা দেশেই পাওয়া যাবে। দেশের প্রায় ৩৮,৬০০টি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন উপভোক্তারা।

কটি রোগের কভারেজ4/5

কটি রোগের কভারেজ

এই দুই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পে প্রায় ১,৯৫০ রোগের কভারেজ পাওয়া যাবে। যারা আয়ুষ্মান ভারতের জন্য যোগ্য নন, তাঁরা সবাই মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা পাবেন। 

ফার্মেসি ও জনঔষধি কেন্দ্র5/5

ফার্মেসি ও জনঔষধি কেন্দ্র

প্রায় ৮০ লক্ষ পরিবার মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতায় সুবিধা পাবেন। উপভোক্তারা রাজ্যে ১০০ ‘অমৃত’ ফার্মেসি এবং প্রায় ৪৮০ প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র থেকে ওষুধ নেওয়ার সুবিধা পাবেন। 

TAGS:
Ayushman Bharat
Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিরাট খবর: বিদেশযাত্রার আগেই অভিষেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ! হাইকোর্টে বিস্ফোরক দাবি
2
3
4
5