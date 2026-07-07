Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /৪ দিনেই একমাসের বৃষ্টি! বিকালেই মুম্বইয়ে আছড়ে পড়তে চলেছে... জারি সতর্কতা, নাসিকও ভাসছে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে

৪ দিনেই একমাসের বৃষ্টি! বিকালেই মুম্বইয়ে আছড়ে পড়তে চলেছে... জারি সতর্কতা, নাসিকও ভাসছে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 07, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:11 PM IST

Mumbai Rains: টানা ১০ দিন ধরে বৃষ্টি চলছে মুম্বইতে। বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষ্মণ-ই নেই যেন। টানা একনাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বইয়ের জনজীবন। ইতিমধ্যেই বৃষ্টিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩।  

 

একমাসের বৃষ্টি ৪ দিনে!1/9

একমাসের বৃষ্টি ৪ দিনে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃষ্টি দুর্যোগ পিছু ছাড়ছে না মুম্বই সহ মহারাষ্ট্রের। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট বলছে, একমাসের বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৪ দিনে। এখনও হয়ে চলেছে ভারী বৃষ্টি।

অরেঞ্জ অ্যালার্ট মুম্বইয়ে2/9

অরেঞ্জ অ্যালার্ট মুম্বইয়ে

আর তাতেই বানভাসি মুম্বইয়ের একাধিক এলাকা। সোমবারের পর মঙ্গলবারও বৃষ্টি চলছে। সোমবার রেড অ্যালার্টের পর মঙ্গলবার অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি রয়েছে মুম্বইয়ে।

বৃষ্টি বিপর্যস্ত মুম্বই3/9

বৃষ্টি বিপর্যস্ত মুম্বই

টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত ভাসাই, ভিরার, নালাসপোরা প্রভৃতি একাধিক এলাকা। ভাসাইয়ের মধুবনী রোডে গাড়ি ডুবে গেছে জলের তলায়। রাস্তা পরিণত হয়েছে লেকে।

 

ডুবে গেছে ওয়েস্টার্ন লাইন4/9

ডুবে গেছে ওয়েস্টার্ন লাইন

টানা বৃষ্টিতে ওয়েস্টার্ন লাইনে একাধিক জায়গায় ডুবে গেছে রেল ট্র্যাক। স্টেশনে স্টেশনে জলের তলায় লাইন। নালাসপোরা স্টেশনের জলমগ্ন রেলট্র্যাকের ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল। 

 

স্কুল, কলেজ ছুটি5/9

স্কুল, কলেজ ছুটি

বাতিল করা হয়েছে বহু লোকাল ট্রেন। কোনও কোনও ট্রেনের রুট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজ সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে মুম্বই ও পুনেতে।

 

ছুটি সরকারি অফিস, বেসরকারিতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম6/9

ছুটি সরকারি অফিস, বেসরকারিতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম

বন্ধ সরকারি অফিসও। ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সরকারি অফিসে। বেরসকারি অফিসগুলিতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম মোডে কাজ চলছে। মুম্বই, থানে, নাসিকে খুব দরকার ছাড়া মানুষকে বাড়ির বাইরে বেরতে বারণ করা হয়েছে।

নাসিকে মেঘভাঙা বৃষ্টি7/9

নাসিকে মেঘভাঙা বৃষ্টি

আজ নাসিকে রয়েছে মেঘভাঙা বৃষ্টির অ্যালার্ট। সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি চলছে নাসিকে। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে গোদাবরী নদী। থানেতে ফোর্ট, জলপ্রপাত সমস্ত ট্যুরিস্ট স্পট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 

 

প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস8/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস

বৃষ্টির জেরে রত্নগিরিতে ভূমিধস নেমেছে। ভূমিধসের জেরে আগেই বিধ্বস্ত মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওয়ে। ধস নেমে বন্ধ হয়ে যায় অটল টানেলের উপর মিসিং লিংক।  

 

হাই-টাইড ওয়ার্নিং9/9

হাই-টাইড ওয়ার্নিং

বৃষ্টির মধ্যেই আছড়ে পড়তে চলেছে জোয়ারের বিশাল ঢেউ। BMC-র তরফে মুম্বইয়ে হাই-টাইডের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ জোয়ারের ৩.৩৯ মিটার উঁচু সুবিশাল ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে মুম্বইয়ে।

 

TAGS:
Mumbai Rains

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাবা ও স্ত্রীর শেষযাত্রায় কেন অনুপস্থিত মোজতবা? গুঞ্জনের মধ্যেই অন্য উদ্বেগ, মার্
Mojtaba Khamenei59 min ago
2
ram mandir1 hr ago
3
dilip ghosh2 hrs ago
4
TMC Fund2 hrs ago
5
Telangana crime news2 hrs ago