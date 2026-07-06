/বৃষ্টি বিধ্বস্ত মুম্বইয়ে আরও দুর্যোগের পূর্বাভাস! বাতিল বিমান- ছুটি, ওয়ার্ক ফ্রম ঘোষণা মহা সরকারের

Mumbai Rains: প্রবল বর্ষণে প্লাবিত মুম্বই। একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তীব্র জোয়ার, সেইসঙ্গে অতিবর্ষণ- কম্পাউন্ড ফ্লাডিংয়ে বিপর্যস্ত মুম্বই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই মুম্বইয়ের। লাগাতার ভারী বৃষ্টি, আরও দুর্যোগের পূর্বাভাস বাণিজ্যনগরীতে।
প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন মুম্বইয়ের একাধিক এলাকা। বিপর্যস্ত জনজীবন। বাতিল হয়েছে ১৭ বিমান। ৩৬৫টি বিমান দেরিতে চলছে।
এদিকে কল্যাণ, মুলুন্দ, মালাড, বোরিভালি, ভাসাই, ভিরার, ভায়ান্দার, দক্ষিণ-মধ্য মুম্বইয়ের একাধিক এলাকায় আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস।
ভারী বৃষ্টির সঙ্গেই ৯০ কিমি বেগে ঝড়ের পূর্বাভাসও দিয়েছে মৌসম ভবন। জারি রয়েছে লাল সতর্কতা।
এই পরিস্থিতিতে আজ জরুরি পরিষেবা ছাড়া সমস্ত সরকারি অফিসগুলিতে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করে মহারাষ্ট্র সরকার।
বেসরকারি অফিসগুলিকেও এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে কর্মীদের জন্য ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরুর কথা বলেছে মহারাষ্ট্র সরকার।
ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে স্কুলগুলিতে। নয়তো অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে। বৃষ্টি বিপর্যস্ত মুম্বইয়ে ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩।
এরমধ্যে রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের মানখুর্দের জনতা নগরে ৩ তলা চউল ভেঙে পড়ে ৬ জন প্রাণ হারায়। যার মধ্যে ৫ জনই নাবালক।
শুধু মুম্বই নয়, মহারাষ্ট্রের থানে, পালঘর, মহাবালেশ্বরেও প্রবল বৃষ্টি চলছে। প্রবল বৃষ্টিতে মহাবালেশ্বরে ভেঙে পড়েছে ব্রিজ।
আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করা হয় ক্রেনের সাহায্যে। ওদিকে কল্যাণে উলহাস নদীর জল বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলেছে।
নিচু এলাকা থেকে সরানো হচ্ছে লোকজনকে। মেরিন ড্রাইভেরও গার্ড ওয়াল টপকে ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখা যায় বিভিন্ন ভিডিয়োতে।