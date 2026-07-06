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বৃষ্টি বিধ্বস্ত মুম্বইয়ে আরও দুর্যোগের পূর্বাভাস! বাতিল বিমান- ছুটি, ওয়ার্ক ফ্রম ঘোষণা মহা সরকারের

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 06, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:08 PM IST

Mumbai Rains: প্রবল বর্ষণে প্লাবিত মুম্বই। একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তীব্র জোয়ার, সেইসঙ্গে অতিবর্ষণ- কম্পাউন্ড ফ্লাডিংয়ে বিপর্যস্ত মুম্বই। 

 

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই মুম্বইয়ের। লাগাতার ভারী বৃষ্টি, আরও দুর্যোগের পূর্বাভাস বাণিজ্যনগরীতে। 

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প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন মুম্বইয়ের একাধিক এলাকা। বিপর্যস্ত জনজীবন। বাতিল হয়েছে ১৭ বিমান। ৩৬৫টি বিমান দেরিতে চলছে।      

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এদিকে কল্যাণ, মুলুন্দ, মালাড, বোরিভালি, ভাসাই, ভিরার, ভায়ান্দার, দক্ষিণ-মধ্য মুম্বইয়ের একাধিক এলাকায় আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

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ভারী বৃষ্টির সঙ্গেই ৯০ কিমি বেগে ঝড়ের পূর্বাভাসও দিয়েছে মৌসম ভবন। জারি রয়েছে লাল সতর্কতা।

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এই পরিস্থিতিতে আজ  জরুরি পরিষেবা ছাড়া সমস্ত সরকারি অফিসগুলিতে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করে মহারাষ্ট্র সরকার।

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বেসরকারি অফিসগুলিকেও এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে কর্মীদের জন্য ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরুর কথা বলেছে মহারাষ্ট্র সরকার। 

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ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে স্কুলগুলিতে। নয়তো অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে। বৃষ্টি বিপর্যস্ত মুম্বইয়ে ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩। 

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এরমধ্যে রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের মানখুর্দের জনতা নগরে ৩ তলা চউল ভেঙে পড়ে ৬ জন প্রাণ হারায়। যার মধ্যে ৫ জনই নাবালক।  

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শুধু মুম্বই নয়, মহারাষ্ট্রের থানে, পালঘর, মহাবালেশ্বরেও প্রবল বৃষ্টি চলছে। প্রবল বৃষ্টিতে মহাবালেশ্বরে ভেঙে পড়েছে ব্রিজ। 

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আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করা হয় ক্রেনের সাহায্যে। ওদিকে কল্যাণে উলহাস নদীর জল বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলেছে। 

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নিচু এলাকা থেকে সরানো হচ্ছে লোকজনকে। মেরিন ড্রাইভেরও গার্ড ওয়াল টপকে ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখা যায় বিভিন্ন ভিডিয়োতে। 

TAGS:
Mumbai Rains

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