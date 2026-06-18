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তবু মনে রেখো: জীবন থেকে বিদায় নিয়েও বাঁচিয়ে দিলেন ১০ প্রাণ, বিশাখার বিরল অঙ্গদানে অনন্য নজির

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 18, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:51 PM IST

মৃত্যু মানেই সব শেষ নয়, মৃত্যুর পরেও যে অন্যের জীবনের আলো হয়ে বেঁচে থাকা যায়, তার আরও একটি অনন্য নজির মুম্বইয়ে। মুম্বইয়ের বিশাখা পারেখের (Vishakha Parekh) আকস্মিক প্রয়াণ তাঁর পরিবারে গভীর শোক আর চরম দুঃসময় এনেছিল।  কিন্তু সেই চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তেও অসামান্য ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। বিশাখা পারেখের শেষ ইচ্ছা আর তাঁর পরিবারের মহান পদক্ষেপ ছিল অঙ্গদান। আর এর মাধ্যমেই এক সঙ্গে ১০ জন মুমূর্ষু রোগী নতুন করে প্রাণ পেলেন। এই সহমর্মিতার জন্যই স্বর্গীয় বিশাখাদেবীর পারিবারিক ট্র্যাজেডি ১০টি পরিবারের নতুন আশার আলো আনল।

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির1/7

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখ হঠাৎ করেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। মস্তিষ্কে মারাত্মক রক্তক্ষরণ বা ব্রেন অ্যানিউরিজমের মতো জটিল সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকরা তাঁকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'ব্রেন ডেড' (Brain Dead) বা মস্তিষ্ক মৃত বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ, কৃত্রিম উপায়ে তাঁর হৃদস্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখা সম্ভব হলেও, চিকিৎসাগতভাবে তাঁর বেঁচে ফেরার আর কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির2/7

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির

বিশাখার মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই পুরো পরিবার ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু এই গভীর শোকের সাগরে দাঁড়িয়েও তাঁরা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার কথা ভাবেন। চিকিৎসকদের কাউন্সেলিং এবং অঙ্গদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশাখার পরিবার তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো দান করার সিদ্ধান্ত নেন।

 

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির3/7

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির

মুম্বইয়ের জোনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটির (ZTCC) তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত দ্রুত বিশাখার দেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাঁর হৃদপিণ্ড (Heart), লিভার (Liver), ফুসফুস (Lungs), কিডনি (Kidneys) ছাড়াও মূল্যবান কর্নিয়া (চোখ) এবং ত্বক (Skin) ও হাড় সফলভাবে সংগ্রহ করা হয়।

 

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির4/7

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির

বিশাখা পারেখের এই 'শেষ উপহার' বা অঙ্গদানের ফলে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রতীক্ষায় থাকা অন্তত ১০ জন গুরুতর অসুস্থ রোগী নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। সংগৃহীত অঙ্গগুলো মুম্বই এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রোগীদের দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কারও ক্ষেত্রে সচল হয়েছে বিকল হতে বসা হৃদযন্ত্র, কেউ ফিরে পেয়েছেন দৃষ্টিশক্তি, আবার কেউ লিভার বা কিডনি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।

 

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির5/7

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির

বিশাখা পারেখের এই আত্মত্যাগ ভারতের মতো দেশে অঙ্গদানের প্রয়োজনীয়তার আলোকপাত করল। চিকিৎসকদের মতে, ভারতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র উপযুক্ত অঙ্গ না পাওয়ার কারণে মারা যান। মৃতদেহের অঙ্গদানের (Deceased Organ Donation) হার এখানে প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় একজনের থেকেও কম। সচেতনতার অভাব এবং বিভিন্ন কুসংস্কারের কারণে অনেকেই এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসেন না।

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির6/7

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির

এই পরিস্থিতিতে বিশাখা পারেখের পরিবারের এই সিদ্ধান্ত সমাজকে এক বড় বার্তা দেয়। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, 'আমরা আমাদের প্রিয়জনকে হারিয়ে গভীরভাবে মর্মাহত। কিন্তু যখন ভাবি যে তাঁর শরীরের অংশগুলোর মাধ্যমেই আজ ১০ জন মানুষ পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে আছেন, তখন বুকটা এক অদ্ভুত শান্তিতে ভরে যায়। বিশাখা আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু ও অনেকের জীবনের আলো হয়ে বেঁচে রয়েছে।' 

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির7/7

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বিশাখা পারেখের অঙ্গদানের নজির

বিশাখা পারেখের এই মহান অবদান এবং তাঁর পরিবারের ত্যাগ আজ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

TAGS:
Mumbai organ donation
Vishakha Parekh

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