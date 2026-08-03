/Musafir Cafe দেখে মোহিত? মুসৌরি ম্যাজিক বাংলাতেই! পারলে ঘুরে আসুন এই ক্যাফেগুলিতে

নেটফ্লিক্সের নতুন ওয়েব সিরিজ Musafir Cafe দেখে বহু মানুষ মুগ্ধ হয়েছেন। তবে মুসৌরি ম্যাজিকে মোড়া ওই ক্য়াফেতে যাওয়ার কথাই ভাবছেন অনেকে। তবে উত্তরাখণ্ডে না গিয়েও এই বাংলাতেই পেতে পারেন মুসৌরির স্বাদ। পারলে ঘুরে আসুন এই ক্যাফেগুলিতে...
নেটফ্লিক্সের নতুন সিরিজ 'মুসাফির ক্যাফে' (Musafir Cafe) দেখে মোহিত হয়েছেন? নেটপাড়ার স্মার্ট দর্শক এবং পাঠকরা এতদিনে জেনেই গিয়েছেন যে, মুসৌরির হেরিটেজ বুটিক হোমস্টে ঝরীপানী ক্যাস্লই পর্দায় দেখিয়েছেন পরিচালক রুচির অরুণ।
দিব্য প্রকাশ দুবের হিন্দি উপন্যাস ‘মুসাফির ক্যাফে’র অবলম্বনেই তৈরি হয়েছে এই সিরিজ। বিক্রান্ত ম্যাসি, বেদিকা পিন্টো, মহিমা মাকওয়ানা এবং আদিল হুসেনের অভিনয় তো প্রশংসিত হচ্ছেই, তবে প্রেম-বিচ্ছে-স্মৃতির আবেগি গল্পের প্রধান চরিত্রই ক্যাফে।
শুটিং-লোকশন নিয়ে বাড়তি উৎসাহের কারণেই অনেকে এখন 'সেট-জেটিং' (পর্দায় দেখানো জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করা) করতে চাইছেন। ইন্টারনেট তোলপাড় করে ফেলেছেন ঝরীপানী ক্যাস্লের সব ডিটেইলসের জন্য়। মুসৌরি গেলে আপনিও চন্দরের স্বপ্নের ক্যাফে দেখতে পাবেন।
দেরাদুনের এই বিখ্যাত পাহাড়ি শহর মুসৌরি। সেখানে যাওয়া এবং ঝরীপানী ক্যাস্লে থাকার খরচও তো বিস্তর। কিন্তু আপনাকে যদি বলা হয় যে, মুসৌরি ম্যাজিক দেখবেন বাংলাতেই! তাহলে? এই রাজ্য়েই রয়েছে 'মুসাফির ক্যাফে'র মতো অসাধারণ সব ক্যাফে। পাহাড়ের কোলে কুয়াশাচ্ছন্ন মৌতাতে মন ভরাবে আপনারও।
চা-কফির সঙ্গে সুস্বাদু খাবার ও 'ইনস্টাগ্রামেবল' ভাইবে ভরপুর প্রতিটি ক্যাফেই রয়েছে উত্তরবঙ্গে। আসুন আলাপচারিতা সেরে নেওয়া যাক। তালিকায় ছয়- Arte Cafe, The Sundeck Rooftop Cafe, Air Cafe, Burger Cartel ও Cafe Kalimpong
থানা দারা স্কোয়ারের পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত প্রবেশ ছেত্রী ও যচনা রিজালের আর্টে ক্যাফে। হিমালয়ের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার পাশাপাশি এখানকার বিশেষ পিৎজা কিংবা এক টুকরো ক্যারট কেকের সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন সদ্য তৈরি কফিও। ঠিকানা: শর্মা বিল্ডিং, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের উপরে, থানা দারা, কালিম্পং।
দার্জিলিংয়ের প্রাণকেন্দ্র মল রোডের ঠিক উপরেই রয়েছে দ্য সানডেক রুফটপ ক্যাফে। এখান থেকে চারপাশের পাহাড়ের অসাধারণ মনোরম দৃশ্য পাবেন। মেনুতে রয়েছে গরম গরম মোমো, চিকেন সসেজ, রামেন ও চিকেন বারবিকিউর মতো দুর্দান্ত সব পদ। সফ্ট ব্য়াকগ্রাউন্ড মিউজিক, অমায়িত আতিথেয়তা আর পকেট ফ্রেন্ডলি হওয়ায় মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। ঠিকানা: আরজে. রিসোর্টস লিমিটেড, গভর্নরস প্যালেসের ঠিক বিপরীতে, দ্য মল, চক বাজার, দার্জিলিং
শ্যাংরি-লা মলের চৌরাস্তায় অবস্থিত এয়ার ক্যাফে। এখান থেকেও পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য পাবেন। সময় কাটানোর জন্য চমৎকার। যাঁরা দার্জিলিং শহরের প্রাণকেন্দ্রের দৃশ্য দেখতে দেখতে সুস্বাদু খাবার, আন্তরিক আতিথেয়তা ও এক প্রশান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে চান, তাঁদের কাছে এই ক্যাফে বেশ জনপ্রিয়। ঠিকানা: নেহরু রোড, চৌরাস্তা, চক বাজার, দার্জিলিং
হিমালয়ের পটভূমিতে সুস্বাদু সব বার্গার উপভোগ করতে চান? তাহলে আপনার লিস্টে অবশ্যই বার্গার কার্টেল থাকবেই। চৌরাস্তা থেকে অল্প হাঁটাপথের দূরত্বে এই ক্যাফে বার্গার, লোডেড ফ্রায়েজ এবং চমৎকার মিল্কশেকের জন্য বেশ জনপ্রিয়। পরিবেশটি বেশ ঘরোয়া। পাহাড়ঘেরা শহরের মনোরম দৃশ্য দার্জিলিংয়ের চেনা খাবারের দোকানগুলির চেয়ে একে আলাদাই করেছে। ঠিকানা: হোটেল সেভেন সিজ বিল্ডিং, ১৭ এন, বি সিং রোড, চক বাজার, দার্জিলিং।
দুরপিন মনেস্ট্রির পথেই রয়েছে ক্যাফে কালিম্পং। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্বে এক অদ্ভুত প্রশান্তির জায়গা। নির্জনে কফি, তৃপ্তিদায়ক খাবার এবং হিমালয়ের দৃশ্য এক চমৎকার পরিবেশ তৈরি করেছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকেই নীচে অবস্থিত কালিম্পং শহরের সিনিক বিউটিও উপভোগ্য। ঠিকানা: ই মেইন রোড, কালিম্পং খাসমহল, কালিম্পং