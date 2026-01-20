English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Islamic Countries Pact: দল বাঁধছে মুসলিম দেশগুলি? আক্রমণ হানবে অ-মুসলিম বিশ্বে? কেন হাতে হাত পাকিস্তান সৌদি তুর্কিয়ের...

Islamic Countries Pact: দল বাঁধছে মুসলিম দেশগুলি? আক্রমণ হানবে অ-মুসলিম বিশ্বে? কেন হাতে হাত পাকিস্তান সৌদি তুর্কিয়ের...

Islamic Countries Nato List: পাকিস্তান দেবে পরমাণু, সৌদি দেবে টাকা, অস্ত্র দেবে তুর্কিয়ে! তৈরি হবে ইসলামিক ন্যাটো? মেডিটেরানিয়ান কোয়াড? ন্য়াটোর আকারে এবার তৈরি হবে ইসলামিক ন্যাটো? যে কোনও একি দেশ হামলার সম্মুখীন হলে অন্য সদস্য়রা তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিশ্বজুড়ে শুরু গুঞ্জন, ইসলাম বিশ্ব ঘিরে ধরবে এবার বাকি পৃথিবীকে?

| Jan 20, 2026, 05:54 PM IST
1/7

মুসলিম ন্যাটো?

এই চুক্তিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, যে কোনও একটি দেশ হামলার সম্মুখীন হলে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যুক্ত অন্য সদস্য়দেশও আক্রান্ত দেশটিকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই শর্ত বেশ চেনা, অনেকটা কি ন্যাটো বাহিনীর মতোই নয়?

2/7

ইসলামিক ন্যাটো?

তা হলে ন্য়াটোর আকারেই তৈরি হচ্ছে ইসলামিক ন্যাটো? বিশ্ব জুড়ে এই নিয়েই তৈরি হয়েছে গুঞ্জন। জানা গিয়েছে, সৌদি দেবে টাকা, পাকিস্তান দেবে পরমাণু, তুর্কিয়ে দেবে অস্ত্র। এতে শক্তিশালী হবে ইসলামিক রাষ্ট্র। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা গোষ্ঠী গঠনের কারণ কী? প্রশ্ন ঘুরছে সকলের মনেই। তবে কি, বাবা ভাঙ্গা যেমন আভাস দিয়েছিলেন যে, একদিন বিশ্বে মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সে কথাই প্রকারান্তরে সত্য হতে চলেছে? 

3/7

দুই ন্যাটোতেই তুর্কিয়ে?

এই তিন দেশের মধ্যে তুর্কিয়ে ইতিমধ্য়েই ন্যাটোর সদস্য-রাষ্ট্র। আমেরিকার পর ন্যাটো বাহিনীতে এদের সামরিক ক্ষমতাই বেশি। তাহলে, এবার যদি পাকিস্তান-সৌদির সঙ্গে নতুন এই চুক্তিতে সঙ্গী হয় তারা, তবে কি দুই গোষ্ঠীতেই থাকবে তুর্কিয়ে? সেই নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। 

4/7

মরিয়া

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের সঙ্গী হতে মরিয়া তুর্কিয়ে নিজেও। এই নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা চলেছে ঘনিষ্ঠ তিন রাষ্ট্রের মধ্যেই। পাকিস্তান-সৌদির চুক্তিতে যোগ দিয়ে ইসলামিক ন্যাটোর ভিত্তি স্থাপনে মরিয়া তারা। 

5/7

ইসলামিক দুনিয়ার লড়াই​

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ইসলামিক দুনিয়ার লড়াইকে মাথায় রেখেই আসলে এই সামরিক গোষ্ঠী তৈরি করতে চায় তুর্কিয়ে।

6/7

সুন্নি-পূর্ণ ইসলামিক জোট

গোটা মধ্য়প্রাচ্য় জুড়ে বেশির ভাগ দেশ ইসলামিক হলেও, তাঁদের মধ্যে বিভেদের জায়গা একটাই। শিয়া না সুন্নি? তলার কথাটা হল, শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরান, ইরাক, আজারবাইজান এবং বাহরিনকে সরিয়ে, সুন্নি-পূর্ণ ইসলামিক ন্যাটো তৈরির স্বপ্নই দেখছে তুর্কিয়ে। যদিও বিশ্বে মুসলিমদের ৯০ ভাগই সুন্নি।

7/7

সূত্রপাত ২০২৫ সালে

এই ভাবনার বা ঘটনার সূত্রপাত ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে। সৌদি আরবের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে পাকিস্তান। সেই চুক্তিতে বলা হয়েছে, যে কোনও একজন হামলার সম্মুখীন হলে, প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যুক্ত অন্য সদস্য়ও তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবার এই জোটে আসছে তুর্কিয়ে। বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ কতটা বদলাবে?

