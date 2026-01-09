English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mustafizur Rahman Net Worth: মুস্তাফিজুর আজ মিলিওনেয়ার, ৯.২০ কোটি খোয়ালেই বা কী বাংলাদেশির! আকাশছোঁয়া অর্থ এল কীভাবে?

Mustafizur Rahman Net Worth: মুস্তাফিজুর আজ 'মিলিওনেয়ার', ৯.২০ কোটি খোয়ালেই বা কী বাংলাদেশির! আকাশছোঁয়া অর্থ এল কীভাবে?

Mustafizur Rahman Net Worth: IPL খেলেই আজ মুস্তাফিজুর 'মিলিওনেয়ার'! কেকেআরের ৯.২০ কোটি খোয়ালেই বা কী যায় আসে বাংলাদেশির! তিনি আকাশছোঁয়া অর্থের মালিক কীভাবে?

| Jan 09, 2026, 08:26 PM IST
1/6

মুস্তাফিজুর রহমান-কলকাতা নাইট রাইডার্স

Mustafizur Rahman-Kolkata Knight Riders

বাংলাদেশি ফাস্ট বোলার মুস্তাফিজুর রহমান ফের আলোচনায়। তবে মাঠের পারফরম্যান্সের জন্য নয়, বরং বিতর্কের মধ্যে আইপিএল ২০২৬ থেকে বাদ পড়ার কারণে। আইপিএলের মিনি-নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স মুস্তাফিজুরকে ৯.২০ কোটি টাকায় কিনেছিল। তবে কয়েক দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যায়।  

2/6

মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল কেরিয়ার

Mustafizur Rahman IPL Career

ফিজ ৫টি ভিন্ন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন তিনি। কেকেআর তাঁর ৬ নম্বর দল হত! আইপিএলে ৬০ ম্যাচ খেলে ৬৫ উইকেট নিয়েছেন পদ্মাপারের জোরে বোলার।   

3/6

আইপিএলের প্রাথমিক বছরগুলি

The Early Years in IPL

মুস্তাফিজুরের ২০১৬ সালে আইপিএল অভিষেক হায়দরাবাদের হয়ে। তাঁকে ১.৪০ কোটি টাকায় নিয়েছিল অরেঞ্জ আর্মি। তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে প্রথম শিরোপা জেততে সাহায্য করে 'টুর্নামেন্টের উদীয়মান খেলোয়াড়' হয়েছিলেন। ২০১৭ সালেও এই টাকায় ছিলেন এসআরএইচ-এ। ২০১৮ সালে ফিজের কদর আরও বাড়ে। তিনি ২.২০ কোটিতে হায়দরবাদ ছেড়ে মুম্বই আসেন। যদিও সেখানে ২০১৬ সালের মতো সাফল্য পাননি।   

4/6

প্রত্যাবর্তন: রাজস্থান, দিল্লি এবং চেন্নাই

The Comeback: Rajasthan, Delhi, and Chennai

২০১৯ ও ২০২০ সালে ফিজ আইপিএল খেলেননি। ২০২১ সালে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন ১ কোটি টাকায়। ২০২২ এবং ২০২৩ সালে দিল্লির হয়ে ২ কোটি টাকায় খেলেছেন। ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে তাঁকে শেষবার আইপিএলে দেখা গিয়েছে। পরেন। সিএসকেও তাঁকে ২ কোটি টাকা দিয়েছিল।  

5/6

মুস্তাফিজুরের আইপিএল উপার্জন

Mustafizur Rahman IPL Earnings

মুস্তাফিজুর আইপিএলের ৭ মরসুম খেলে মোট ১২ কোটি টাকা আয় করেছেন। কেকেআরের হয়ে ৯.২০ কোটি খোয়ালেই বা কী বাংলাদেশির! মুস্তাফিজুর বিপুল ধনী। ফিজের একাধিক উৎস থেকে আয়। তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় দলের চুক্তি, ম্যাচ ফি, ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট এবং বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি লিগে অংশগ্রহণ।      

6/6

মুস্তাফিজুরের মোট সম্পত্তি

Mustafizur Rahman Net Worth

মুস্তাফিজুর রহমানের মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১.৩ থেকে ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১১ কোটি থেকে ১৬.৭ কোটি টাকা।  

