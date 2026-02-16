Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য...
Mysteries and Secrets of Mount Kailash: বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা। তবে তা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ও চিন দুই দেশই। এজন্য দু’দেশের মধ্যে সরাসরি বিমানযাত্রার বিষয়েও কথা হয়েছে উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে।
ডামাডোলে
ভারত-চিন টেনশন
কর্কট
প্রত্যেক বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্য়ে ভারত থেকে তিব্বতের মানস সরোবরে যাত্রা করতেন বহু পুণ্যার্থী। গোটাটাই হয় ভারত ও চিন সরকারের যৌথ তত্ত্বাবধানে। একাধিক তথ্য যাচাইয়ের পরেই মেলে যাত্রায় অংশগ্রহণের অনুমতি। ভারতের নাথুলা ও লিপুলেখ পাস হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করতে হত পুণ্যার্থীদের। এরপর থেকে কৈলাস পর্যন্ত গোটা পথটা চিনের তত্ত্বাবধানে।
কেন কৈলাসে?
পৃথিবী ও স্বর্গের সংযোগ
স্বস্তিক এবং ওঁ পর্বত
কেন্দ্র, না কি অক্ষ?
আরোহণের অতীত
আর একটি ব্য়াপার হল-- কৈলাসের শৃঙ্গে কখনও আরোহণ করা যায় না। একে 'আনক্লাইম্বেবল' বলা হয়। যাঁরা আগে কখনও চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কোনও না কোনও বিপদ ঘটেছে, ক্ষতি হয়েছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
