English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য...

Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য...

Mysteries and Secrets of Mount Kailash: বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা। তবে তা শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ও চিন দুই দেশই। এজন্য দু’দেশের মধ্যে সরাসরি বিমানযাত্রার বিষয়েও কথা হয়েছে উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে।

| Feb 16, 2026, 03:13 PM IST
1/10

ডামাডোলে

এদিকে ভারত-চিন সম্পর্ক তো খুব ডামাডোলে থাকা একটা বিষয়। বছরের পর বছর ধরে চলা একটা টানাপোড়েন। কখনও বন্ধুত্ব বেড়েছে, কখনও তা শীতলতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে, দুদেশই জানে, এর মধ্যেই যা করার করতে হবে।

2/10

ভারত-চিন টেনশন

২০২০ সালে থেকে বন্ধ রয়েছে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা। করোনার কারণ দেখিয়ে তা বন্ধ করা হয়েছিল। তবে, আসল সত্যিটা অন্য বলেই দাবি বিশেষজ্ঞদের। ভারত-চিনের মধ্যে সীমানা নিয়ে বাড়তে থাকা দূরত্বই নাকি প্রভাব ফেলেছিল কৈলাসযাত্রায়।

3/10

কর্কট

প্রত্যেক বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্য়ে ভারত থেকে তিব্বতের মানস সরোবরে যাত্রা করতেন বহু পুণ্যার্থী। গোটাটাই হয় ভারত ও চিন সরকারের যৌথ তত্ত্বাবধানে। একাধিক তথ্য যাচাইয়ের পরেই মেলে যাত্রায় অংশগ্রহণের অনুমতি। ভারতের নাথুলা ও লিপুলেখ পাস হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করতে হত পুণ্যার্থীদের। এরপর থেকে কৈলাস পর্যন্ত গোটা পথটা চিনের তত্ত্বাবধানে।

4/10

কেন কৈলাসে?

এত কাণ্ড করেও মানুষ কৈলাসে ও মানস সরোবরে ছুটে যান। কিন্ত কেন মানুষ এভাবে কৈলাসে ছুটে যেতে চান? কী এর অমোঘ টান? হ্যাঁ, তা আছে বইকি! কৈলাসের বিশিষ্টতা, এর অলৌকিকত্বের কথা জানলে আঁতকে উঠবেন যে কোনও মানুষ।

5/10

শিবের ঘর

হিন্দুবিশ্বাসে, মাউন্ট কৈলাসকে শিবের ঘর বলে মনে করা হয়-- 'হোম অফ লর্ড শিভা'!

6/10

পৃথিবী ও স্বর্গের সংযোগ

এহেন কৈলাস পর্বতের বহু বৈশিষ্ট্য। যেমন, কৈলাসকে মনে করা হয় পৃথিবী ও স্বর্গের সংযোগস্থল।

7/10

স্বস্তিক এবং ওঁ পর্বত

আর প্রতিদিন সূর্যাস্তের পরে কৈলাসে দেখা যায় এক অলৌকিক দৃশ্য-- স্বস্তিক পর্বত এবং ওঁ পর্বত দৃশ্যমান হয় তখন। ওই দুই পর্বতে দেখা যায় স্বস্তিক চিহ্ন এবং ওম চিহ্ন!

8/10

কেন্দ্র, না কি অক্ষ?

তিব্বতি বৌদ্ধমতে, কৈলাস হল এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র (central of Universe)। আর এক মতে মনে করা হয়, কৈলাস আসলে এই বিশ্বের অক্ষরেখা (Central Axis of the World)!

9/10

অটল বরফ

কৈলাসের শিখরে যে বরফস্তর-- তা কোনও দিন গলে না।

10/10

আরোহণের অতীত

আর একটি ব্য়াপার হল-- কৈলাসের শৃঙ্গে কখনও আরোহণ করা যায় না। একে 'আনক্লাইম্বেবল' বলা হয়। যাঁরা আগে কখনও চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কোনও না কোনও বিপদ ঘটেছে, ক্ষতি হয়েছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ishan Kishan: পকেট-সাইজ ডায়নামো বিস্ফোরণেই ছিন্নভিন্ন পাকিস্তান, সাইক্লোনে ঈশানে কলম্বোয় রেকর্ডের ৭কাহন

পরবর্তী অ্যালবাম

Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য...

Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য...

Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য... 1
Ishan Kishan: পকেট-সাইজ ডায়নামো বিস্ফোরণেই ছিন্নভিন্ন পাকিস্তান, সাইক্লোনে ঈশানে কলম্বোয় রেকর্ডের ৭কাহন

Ishan Kishan: পকেট-সাইজ ডায়নামো বিস্ফোরণেই ছিন্নভিন্ন পাকিস্তান, সাইক্লোনে ঈশানে কলম্বোয় রেকর্ডের ৭কাহন

Ishan Kishan: পকেট-সাইজ ডায়নামো বিস্ফোরণেই ছিন্নভিন্ন পাকিস্তান, সাইক্লোনে ঈশানে কলম্বোয় রেকর্ডের ৭কাহন 8
WB Primary Teacher Recruitment: ১১৭৬৫ শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগে বড় খবর? সুপ্রিম-নির্দেশের ন&#039;মাস পরেও...

WB Primary Teacher Recruitment: ১১৭৬৫ শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগে বড় খবর? সুপ্রিম-নির্দেশের ন'মাস পরেও...

WB Primary Teacher Recruitment: ১১৭৬৫ শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগে বড় খবর? সুপ্রিম-নির্দেশের ন'মাস পরেও... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ জয় করে এগোনোর সময় বৃশ্চিকের, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মানসিক শান্তি মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ জয় করে এগোনোর সময় বৃশ্চিকের, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মানসিক শান্তি মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ জয় করে এগোনোর সময় বৃশ্চিকের, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মানসিক শান্তি মীনের... 12