Zee News Bengali
Mysterious New Virus: বলা হচ্ছে 'আনট্রিটেবল'! করোনার চেয়েও বহুগুণ খতরনাক রহস্য-ভাইরাস! ফের বড় বিপদ পৃথিবীর জন্য...

Mysterious Untreatable Mystery Virus: সাম্প্রতিক সময়ে একটি নতুন শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। রহস্যময় এই নতুন ভাইরাস কোভিড-১৯-এর চেয়েও দ্রুত ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই ভাইরাসের গতিবিধি নিয়ে পরীক্ষা করছেন।

| Dec 24, 2025, 06:21 PM IST
1/7

কোভিডের চেয়েও সাংঘাতিক

এই রহস্যময় নতুন ভাইরাস কোভিড-১৯ এবং ফ্লুর চেয়েও দ্রুত ছড়াতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে একটি নতুন শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, যা কোভিড-১৯ বা সাধারণ ফ্লুর চেয়েও বেশি সংক্রামক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই ভাইরাসের গতিবিধি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

2/7

ভাইরাস-পরিচয়

এই রহস্যময় ভাইরাসটিকে বলা হচ্ছে HMPV (Human Metapneumovirus)। যদিও এটি একেবারে নতুন নয়। ২০০১ সালে আবিষ্কৃত। তবে বর্তমানে এটি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

3/7

কেন বিপজ্জনক?

এটি ফুসফুসের নীচের অংশে আক্রমণ করে এবং খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। শিশু এবং বয়স্কদের জন্য এটি বিশেষ করে বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

4/7

উপসর্গ

এর লক্ষণগুলি কোভিড বা ফ্লুর মতোই-- যেমন প্রচণ্ড কাশি, জ্বর, সর্দি এবং শ্বাসকষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে এটি ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়ায় রূপ নিতে পারে। গলা ব্যথা, পেটের সমস্যা হতে পারে। চোখ লাল হয়ে ওঠে।

5/7

প্রতিরোধের উপায়

কোভিড-১৯-এর মতো এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও মাস্ক পরা জরুরি। নিয়মিত হাত ধোয়া এবং ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

6/7

সতর্কবার্তা

চিকিৎসকদের মতে, উপসর্গগুলি সাধারণ ঠান্ডা লাগার মতো মনে হলেও এটিকে অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ এই ভাইরাসটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দ্রুত দুর্বল করে দিতে পারে।

7/7

HMPV বনাম কোভিড-১৯

কোভিডের মতোই বিপজ্জনক হতে পারে এটি। কেননা, এর নামের মধ্য়েই লুকিয়ে সেই ইঙ্গিত-- রোগটিকে বলা হচ্ছে আনট্রিটেবল! 

