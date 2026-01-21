English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Sania Mirza: দুবাইয়েই তা হলে সানাই বাজবে সানিয়ার! সাদা ফুল-ম্যাচিং প্যান্ডেল আর উত্‍সবের আলোয় ঝলমলে মির্জা বাড়ি...

Sania Mirza Dubai Home decorated:  ভারতীয় টেনিস কিংবদন্তি এবং ছয়বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন সানিয়া মির্জা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। বুধবার তিনি ইনস্টাগ্রামে দুবাইয়ে তার সুন্দরভাবে সাজানো বাড়ির এক ঝলক শেয়ার করেছেন। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের পোস্ট করা ছবিগুলোতে দেখা যায়, তার পুরো বাড়িটি সাদা এবং হাতির দাঁতের রঙের (ivory) থিমে চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। নরম পর্দা, উষ্ণ আলো, সাদা ফুল এবং পরিপাটি করে রাখা মোমবাতিগুলো বাড়ির ভেতরে ও পুলসাইড এলাকায় এক প্রশান্ত, মার্জিত এবং উষ্ণ পরিবেশ তৈরি করেছে।  

| Jan 21, 2026, 08:19 PM IST
1/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

তবে বাড়িটি ঠিক কী কারণে সাজানো হয়েছে, তা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এটি কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান হতে পারে অথবা কোনো বিশেষ ঘোষণার ইঙ্গিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

2/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

এর আগে, ২০১০ সালে পাকিস্তানের ক্রিকেটর শোয়েব মালিককে বিয়ে করেন। তাঁদের একটি ৮ বছরের ছেলেও রয়েছে।  

3/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

২০২৪ সালে শোয়েবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর থেকে একাই ছেলেকে মানুষ করছেন তিনি।

4/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

সানিয়া মির্জা সম্প্রতি তার নতুন উদ্যোগ 'দ্য নেক্সট সেট' (The Next Set) ঘোষণা করার পরপরই এই পোস্টটি সামনে এলো

5/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

উচ্চপর্যায়ের প্রতিযোগিতায় মহিলা খেলোয়াড়দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাদার সহযোগিতা দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।  

6/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

কলকাতায় ২০১৫ সালে এসে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়তে হাতে ধরে টেনিসও শেখান তিনি। 

7/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

পাশাপাশি, সানিয়া বর্তমানে দুবাই এবং হায়দ্রাবাদে তার টেনিস একাডেমি পরিচালনা করছেন এবং উইমেন'স প্রিমিয়ার লিগে (WPL) আরসিবি (RCB) দলের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।   

8/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

এছাড়াও তিনি ২০২৬ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রধান ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করছেন।   

9/9

সানিয়া মির্জার দুবাইয়ের বাড়ির সাজ

তিনি মেয়েদের ক্রীড়া ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার পাশাপাশি একজন সিঙ্গেল মাদার হিসেবে তার জীবনের পথচলা নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন।  

