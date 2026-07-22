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চুল্লির মুখ খুলতেই হাড়হিম কাণ্ড! ঠাকুমার মৃতদেহের উপর নাতির ঝাঁপ, তারপর যা হল...

Written BySoumita Khan
Published: Jul 22, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:33 AM IST

শ্মশানকর্মী ও উপস্থিত লোকেরা দ্রুত তাঁকে চুল্লি থেকে বাইরে টেনে বের করেন। আংশিক দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যুবকের মদ্যপ অবস্থা নাকি মানসিক অসুস্থতার জন্য এই ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

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অনুপ কুমার দাস: নবদ্বীপ মহাশ্মশানে মৃতদেহ দাহের সময় ঘটে গেল শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। ঝড়ের গতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সেই ভিডিয়ো। মৃতদেহের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন শ্মশানযাত্রী এক যুবক।

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শ্মশানকর্মী ও উপস্থিত অন্যান্য শ্মশানযাত্রীদের তৎপরতায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আংশিক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

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ঘটনাটি মঙ্গলবার গভীর রাতে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে ঘটে। জানা গিয়েছে, সূত্র মারফত পর জানা গিয়েছে গেদে সীমান্ত এলাকা থেকে এক বয়স্ক মহিলার মৃতদেহ দাহ করতে আনা হয়েছিল। মৃতদেহটি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রবেশ করানোর জন্য ট্রলিতে রাখার পর চুল্লিতে ঢোকানো মুহূর্ত আচমকাই মৃতার নাতি ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস (বয়স ৩০) ট্রলির উপর থাকা মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। 

 

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ট্রলিটি তখন ইতিমধ্যেই খোলা বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। মুহূর্তের মধ্যেই উপস্থিত মানুষের চিৎকারে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

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শ্মশানকর্মী এবং অন্যান্য শ্মশানযাত্রীরা দ্রুত চুল্লির সামনে পৌঁছে যুবককে টেনে বাইরে বের করে আনেন। তবে ততক্ষণে তাঁর চোখ, মুখ-সহ শরীরের কিছু অংশ অগ্নিদগ্ধ হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে দ্রুত নবদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে তিনি এখন স্থিতিশীল রয়েছেন।

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এই ঘটনার কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, ঘটনার সময় যুবকটি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আবার পরিবারের তরফে অভিযোগ, তিনি অসুস্থ মানসিক অবস্থায় এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। যদিও কোন পরিস্থিতিতে তিনি মৃতদেহের সঙ্গে চুল্লিতে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

TAGS:
Nabadwip news

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