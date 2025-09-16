Nafisa Ali: ফের ফিরে এসেছে স্টেজ ফোর ক্যানসার! জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে কলকাতা থেকে ভোটে লড়া প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া...

Nafisa Ali: ফের ফিরে এসেছে স্টেজ ফোর ক্যানসার! জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে কলকাতা থেকে ভোটে লড়া প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া...
Nafisa Ali diagnosed with stage 4 cancer: প্রবীণ অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ নাফিসা আলী, যিনি ২০১৯ সালে তৃতীয় পর্যায়ের পেরিটোনিয়াল এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন, প্রথম বার নিজের এ খবর জানান অভিনেত্রী তথা সমাজকর্মী নাফিসা আলি। তিনি জানিয়েছেন, যেহেতু আপাতত অস্ত্রোপচার সম্ভব নয়, তাই তিনি আবার কেমোথেরাপি শুরু করছেন। কেমোথেরাপির পর থেকেই বদলে গিয়েছিল অভিনেত্রীর চেহারা। মাথায় এখন আর আগের মতো চুল নেই প্রাক্তন ভারতসুন্দরী নাফিসার। তবে সেই চেহারা নিয়েও আত্মবিশ্বাসী অভিনেত্রী। মাঝে কয়েকটা বছর ভালই ছিলেন।
নাফিসা আলি
নাফিসা আলি
তিনি ১৯৭৯ সালে শ্যাম বেনেগালের ছবি 'জুনুন'-এ শশী কাপুরের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে 'মেজর সাব', এবং 'বেওয়াফা', 'লাইফ ইন এ... মেট্রো', 'গুজারিশ' ও 'ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেন। এছাড়াও, তিনি মালায়ালম ছবি 'বিগ বি'-তে অভিনেতা মামুট্টির সাথে কাজ করেছেন।
নাফিসা আলি
নাফিসা আলি
নাফিসা আলি
নাফিসা আলি
নাফিসা আলি
নাফিসা আলি
নাফিসা আলি
নাফিসা আলি
