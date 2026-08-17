/নাগ পঞ্চমীর দুর্লভ যোগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবে মরা ভাগ্য! শিব ও সর্পদেবীর যুগ্ম ছোঁয়ায় ৩ রাশির জীবনে অলৌকিক প্রাপ্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট শুভ যোগ। বিরল। দুর্লভও! একই দিনে শিব-শক্তি যোগ। একে শ্রাবণ সোমবার, সঙ্গে নাগপঞ্চমী। মানে, শিব ও সর্পদেবীর যৌথ প্রভাব। এই নাগ পঞ্চমী তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্তত ৩ রাশির জাতক জাতিকা প্রবল ভাবে উপকৃত হবেন।
জ্যোতিষ ও ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, সোমবার ও নাগ পঞ্চমীর এই সংযোগ অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এ দিনেই আবার সূর্যদেবের রাশি পরিবর্তন।
একে শ্রাবণ সোমবার, তায় নাগপঞ্চমী। মানে, শিব ও সর্পদেবীর যৌথ প্রভাব। এই নাগ পঞ্চমী তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে নাগ পঞ্চমী, শ্রাবণ সোমবার এবং সূর্য গোচরের এক বিশেষ সংযোগ তৈরি হচ্ছে এবার। এই সংযোগের প্রভাবে তিন রাশির জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির নতুন পথ খুলে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই বিশেষ যোগ খুলে দিচ্ছে ভাগ্যের দরজা। মহাদেব ও সূর্যদেবের কৃপায় আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে এঁদের। নতুন উদ্যমে কাজ করার সুযোগ আসবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে লাভ। ফলে, আর্থিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় শক্তিশালী হতে পারে।
সূর্য সিংহ রাশির অধিপতি। তাই নাগ পঞ্চমী, সোমবার এবং সূর্যের রাশি পরিবর্তনের এই ত্রি-সংযোগ সিংহ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক দিক থেকে সময়টি দারুণ শুভ হতে পারে। কেননা, অর্থলাভের একাধিক সুযোগ তৈরি হতে পারে।
ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই বিশেষ সংযোগ এঁদের কেরিয়ার ও ব্যবসায় সাফল্যের নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে চলা আর্থিক সমস্যা মিটবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভ। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্যও সময়টি অনুকূল।
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