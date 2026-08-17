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নাগ পঞ্চমীর দুর্লভ যোগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবে মরা ভাগ্য! শিব ও সর্পদেবীর যুগ্ম ছোঁয়ায় ৩ রাশির জীবনে অলৌকিক প্রাপ্তি

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:05 PM IST
Nag Panchami Lucky Zodiacs: সোমবার ও নাগ পঞ্চমীর শুভ সংযোগ অত্যন্ত কল্যাণকারী বলে মনে করা হয়। পাশাপাশি এই দিনেই আত্মবিশ্বাস ও সম্মানের কারক সূর্যদেবের রাশি পরিবর্তনও। তিন যোগ এক সঙ্গে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট শুভ যোগ। বিরল। দুর্লভও! একই দিনে শিব-শক্তি যোগ। একে শ্রাবণ সোমবার, সঙ্গে নাগপঞ্চমী। মানে, শিব ও সর্পদেবীর যৌথ প্রভাব। এই নাগ পঞ্চমী তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্তত ৩ রাশির জাতক জাতিকা প্রবল ভাবে উপকৃত হবেন।

 

সূর্যদেবের রাশি পরিবর্তন1/5

সূর্যদেবের রাশি পরিবর্তন

জ্যোতিষ ও ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, সোমবার ও নাগ পঞ্চমীর এই সংযোগ অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এ দিনেই আবার সূর্যদেবের রাশি পরিবর্তন।

সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির নতুন পথ2/5

সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির নতুন পথ

একে শ্রাবণ সোমবার, তায় নাগপঞ্চমী। মানে, শিব ও সর্পদেবীর যৌথ প্রভাব। এই নাগ পঞ্চমী তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে নাগ পঞ্চমী, শ্রাবণ সোমবার এবং সূর্য গোচরের এক বিশেষ সংযোগ তৈরি হচ্ছে এবার। এই সংযোগের প্রভাবে তিন রাশির জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির নতুন পথ খুলে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মেষ রাশি3/5

মেষ রাশি

মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই বিশেষ যোগ খুলে দিচ্ছে ভাগ্যের দরজা। মহাদেব ও সূর্যদেবের কৃপায় আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে এঁদের। নতুন উদ্যমে কাজ করার সুযোগ আসবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে লাভ। ফলে, আর্থিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় শক্তিশালী হতে পারে।

সিংহ রাশি4/5

সিংহ রাশি

সূর্য সিংহ রাশির অধিপতি। তাই নাগ পঞ্চমী, সোমবার এবং সূর্যের রাশি পরিবর্তনের এই  ত্রি-সংযোগ সিংহ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক দিক থেকে সময়টি দারুণ শুভ হতে পারে। কেননা, অর্থলাভের একাধিক সুযোগ তৈরি হতে পারে।

ধনু রাশি5/5

ধনু রাশি

ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই বিশেষ সংযোগ এঁদের কেরিয়ার ও ব্যবসায় সাফল্যের নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে চলা আর্থিক সমস্যা মিটবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভ। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্যও সময়টি অনুকূল।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Nag Panchami 2026
Nag Panchami Lucky Zodiacs

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