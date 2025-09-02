English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IndiGo flight: ওড়ার পরই কলকাতাগামী ইন্ডিগো বিমানে 'ভয়ংকর' বিপদ! ২৭২ জন যাত্রী নিয়ে মাঝ-আকাশেই...

Nagpur-Kolkata IndiGo flight: ভয়াবহ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়াল স্মৃতি এখনও টাটকা! তারমধ্যেই ইন্ডিগো উড়ানটি ওড়ার পরই... কোনও ঝুঁকি না নিয়ে পাইলট শেষে...

| Sep 02, 2025, 12:53 PM IST
ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়ার পরই পাখির ধাক্কা! কলকাতাগামী ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

নাগপুর থেকে কলকাতা যাচ্ছিল ইন্ডিগো 6E 812 বিমানটি। বিমানে ছিলেন ২৭২ জন যাত্রী।

ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

কিন্তু ওড়ার খানিক পরই পাখির ধাক্কা লাগে বিমানে। পাখির ধাক্কায় বিমানটির 'নোজ রেডোম' অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

যারপরই মাঝ-আকাশ থেকে বিমানটিকে ফের নাগপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নাগপুর বিমানবন্দরে করা হয় জরুরি অবতরণ।

ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

তবে বিমানের ২৭২ জন যাত্রী-ই নিরাপদে রয়েছেন। কারও কোনও আঘাত লাগেনি। 

ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

ইন্ডিগোর তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে, জরুরি পর্যবক্ষেণ ও মেরামতির জন্য আজ আর ওই বিমানটি উড়বে না।

ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

একইসঙ্গে যাত্রীদের এই অনিচ্ছাকৃত অসুবিধার জন্য ইন্ডিগোর তরফে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। 

ইন্ডিগো বিমানে 'বড়সড়' বিপত্তি!

পাশাপাশি, যাত্রীদের জন্য বিকল্প ফ্লাইট, রিফ্রেশমেন্ট ও টাকা রিফান্ডের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। 

