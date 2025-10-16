Naihati Boro Ma kali puja 2025: মহা অলৌকিক নৈহাটির বড় মা! কালীপুজোর দিন রাত ১২টার পরেই...আশ্চর্য...

Naihati Boro Ma kali puja 2025: মহা অলৌকিক নৈহাটির বড় মা! কালীপুজোর দিন রাত ১২টার পরেই...আশ্চর্য...
Naihati Boro Ma kali puja 2025 Schedule: দীপাবলির রঙিন আলোয় ধীরে ধীরে সেজে উঠছে গঙ্গাপাড়ের শহর নৈহাটি। কেন? কে না জানেন, সেখানে বড়মার অধিষ্ঠান। কে এই বড় মা? আর কয়েকদিন পরেই দীপাবলির উৎসবে মেতে উঠবে দেশ। আসুন, তার আগে জেনে নেওয়া যাক তাঁকে।
1/7
শতাব্দীপ্রাচীন বড়মা
2/7
১০২ বছরে পা
photos
TRENDING NOW
3/7
গভীর রাতে পুজো
4/7
বড় মার পুজোর ব্যবস্থা
5/7
মন্দিরের সূচি
6/7
প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা
7/7
নানা দিক থেকে
photos