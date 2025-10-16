English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Naihati Boro Ma kali puja 2025: মহা অলৌকিক নৈহাটির বড় মা! কালীপুজোর দিন রাত ১২টার পরেই...আশ্চর্য...

Naihati Boro Ma kali puja 2025 Schedule: দীপাবলির রঙিন আলোয় ধীরে ধীরে সেজে উঠছে গঙ্গাপাড়ের শহর নৈহাটি। কেন? কে না জানেন, সেখানে বড়মার অধিষ্ঠান। কে এই বড় মা? আর কয়েকদিন পরেই দীপাবলির উৎসবে মেতে উঠবে দেশ। আসুন, তার আগে জেনে নেওয়া যাক তাঁকে।

| Oct 16, 2025, 07:15 PM IST
শতাব্দীপ্রাচীন বড়মা

শতাব্দীপ্রাচীন বড়মা'র খ্যাতি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। কালীপুজোর রাতে  নৈহাটির বড়মা'কে দেখতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভিড় জমান। বলা হয়, বড়মার কাছে কিছু মানত করলে মা খালি হাতে ফেরান না। নৈহাটি ও সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে কালীপুজোর দিন বড় মা'র মন্দির চত্বরে তাই নামে মানুষের ঢল। সকলেই মানত করেন। 

১০২ বছরে পা

কালীপুজোর দিনে নৈহাটির আকাশবাতাস জুড়ে যেন শুধুই বড়মা! সর্বত্র মায়ের মাহাত্ম্যর মধুর গুঞ্জন। বড়মার পুজো এবার ১০২ বছরে পা দিতে চলেছে।  

গভীর রাতে পুজো

বড়মা'র মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, এবার কালীপুজো রাত ১২টায় শুরু হবে। রাত আড়াইটেয় অঞ্জলির ব্যবস্থা। উপস্থিত ভক্তরা চাইলে অঞ্জলি দিতে পারবেন। পরদিন ২১ অক্টোবর দুপুর ও রাতেও পুজো হবে। ২২ অক্টোবরও দুবেলা পুজো হবে। ২৪ অক্টোবর বড়মার প্রতিমা নিরঞ্জন।

বড় মার পুজোর ব্যবস্থা

থাকবে ভোগের আয়োজন। ভোগপ্রসাদ দেওয়ার জন্য আলাদা কাউন্টার রাখা হয়েছে। ২০ অক্টোবর, কালীপুজোর দিনে চারটি কাউন্টার খোলা থাকবে। তিনশোর বেশি স্বেচ্ছাসেবক মণ্ডপ ও আশেপাশের এলাকায় সাধারণ ভক্তদের সাহায্যের জন্য থাকবেন। ৮০টির বেশি সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি চলবে। 

মন্দিরের সূচি

পুজো উপলক্ষে বড়মা'র মন্দির ১৮ থেকে ২৫ অক্টোবর বন্ধ থাকবে। ২৬ অক্টোবর থেকে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পুজো অনুষ্ঠিত হবে। প্রসাদ গ্রহণ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ৩ নভেম্বর থেকে তা পুনরায় শুরু হবে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা

শিয়ালদা থেকে সরাসরি মেইন লাইনের যে কোন ট্রেনে চেপে নামতে হবে নৈহাটি স্টেশন। নেমে স্টেশন থেকে মাত্র ৪ মিনিটের হাঁটাপথ। পৌঁছে  যান বড়মা'র মন্দির। 

নানা দিক থেকে

হাওড়া থেকে সরাসরি ব্যান্ডেল নেমে ট্রেনে চেপে চলে আসা যায় নৈহাটি স্টেশন। চুঁচুড়া থেকে ফেরি ঘাট পেরিয়ে আসা যায়। কল্যাণী, রানাঘাট, চাকদা, কৃষ্ণনগর থেকেও এখানে আসেন অনেকে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

