Nail Cutting Rules: কবে নখ কাটতে আছে, কবে নেই? ভুল বারে ভুল কাজ করে কার কার অভিশাপ কুড়োচ্ছেন, জানেন?
Nail Cutting Rules: আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে নখ কাটা নিয়ে অশান্তি লেগেই থাকে। ছোটরা হাতে নেল কাটার তুলে নিলেই বড়রা সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকাতে থাকেন। আজ নয়। আজ নখ কাটতে নেই!
1/7
বার-বিধি
2/7
সংসারের রীতি
3/7
আর্থিক ক্ষতি, দুর্ঘটনা
4/7
বৃহস্পতিকে অশ্রদ্ধা
5/7
শনিদোষ
6/7
সূর্য-অপমান
7/7
হাতে পেনসিল?
তাহলে, হাতে কী রইল? পেনসিল? না, তিনটি দিন হাতে থাকল বৈকি-- সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার। এই বারগুলিতে নখ কাটা, চুল কাটা বা দাড়ি কাটা চলতে পারে। তবে যদি এইসব দিনগুলিতে পূর্ণিমা বা একাদশীর মতো তিথি পড়ে যায়, কিংবা কোনও বড় পরব বা পুজো বা তিথি পড়ে যায়, তবে সেই সব সোমবার, বুধবার, শুক্রবারেও নখ-চুল-দাড়ি না-কাটা বা না-কাটানোই ভালো। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
