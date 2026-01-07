English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nail Cutting Rules: কবে নখ কাটতে আছে, কবে নেই? ভুল বারে ভুল কাজ করে কার কার অভিশাপ কুড়োচ্ছেন, জানেন?

Nail Cutting Rules: আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে নখ কাটা নিয়ে অশান্তি লেগেই থাকে। ছোটরা হাতে নেল কাটার তুলে নিলেই বড়রা সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকাতে থাকেন। আজ নয়। আজ নখ কাটতে নেই!

| Jan 07, 2026, 08:09 PM IST
বার-বিধি

হিন্দুবিশ্বাসে প্রতিটি দিনেরই একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকে। প্রতিটি দিনকে ঘিরেই থাকে কিছু কিছু কাজের উপর বিধিনিষেধ। চুল কাটা, দাড়ি কাটা, নখ কাটা-- সবগুলির ক্ষেত্রেই থাকে ধর্মীয় নিয়ম-নিষেধ। 

সংসারের রীতি

তাই সব সংসারেই এসব নিয়ে থাকে কিছু রীতিনীতি। কবে আপনি নখ কাটবেন, কবে কাটবেন না, কবে আপনি চুল কাটাতে পারবেন, কবে পারবেন না, কবে দাড়ি কাটবেন, কবে কাটবেন না-- সব নিয়েই থাকে নিয়ম। কীরকম নিয়ম?

আর্থিক ক্ষতি, দুর্ঘটনা

যেমন মঙ্গলবার। দিনটি হনুমানের দিন। এদিন নখ বা চুল কাটা একেবারেই চলবে না। এদিন নখ কাটলে বা চুল কাটালে তাতে হনুমানের কৃপা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। এতে আর্থিক ক্ষতি হয়। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মেন্টাল স্ট্রেস বাড়তে পারে।

বৃহস্পতিকে অশ্রদ্ধা

বৃহস্পতিবারটা গুরু বৃহস্পতির প্রতি উৎসর্গীকৃকত। ফলে এদিন নথ কাটা থেকে বিরত থাকাই ভালো। এদিন নখ কাটা মানে, গুরু বৃহস্পতির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো।

শনিদোষ

শনিবারটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। দিনটি শনির দিন। এদিন নখ কাটলে ভয়ংকর আর্থিক ক্ষতি হয়। দারিদ্র্য আসে। কর্মে বাধা আসে। চাকরি বা বিজনেসে ক্ষতি হয়। ঋণ বাড়ে। এমনকি নখ-কাটা-অপরাধী শনিদোষেও পড়ে যেতে পারেন!

সূর্য-অপমান

এসব দিনতারিখের গোলকধাঁধা এড়িয়ে আমাদের অনেকেই তাই রবিবারে চুল কাটান। নখ বা দাড়িও। কিন্তু অনেকেই জানেন না, রবিবারেও চুল-নখ-দাড়ি কাটা অনুচিত। এদিন এসব কাজ করা মানে সূর্যকে অপমান করা।

হাতে পেনসিল?

তাহলে, হাতে কী রইল? পেনসিল? না, তিনটি দিন হাতে থাকল বৈকি-- সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার। এই বারগুলিতে নখ কাটা, চুল কাটা বা দাড়ি কাটা চলতে পারে। তবে যদি এইসব দিনগুলিতে পূর্ণিমা বা একাদশীর মতো তিথি পড়ে যায়, কিংবা কোনও বড় পরব বা পুজো বা তিথি পড়ে যায়, তবে সেই সব সোমবার, বুধবার, শুক্রবারেও নখ-চুল-দাড়ি না-কাটা বা না-কাটানোই ভালো।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

