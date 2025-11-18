SIR In Bengal: স্বাধীন দেশে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট দিয়েছেন, কিন্তু...SIR শুরু হতেই বিপাকে ইসফাক খান...

SIR In Bengal: স্বাধীন দেশে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট দিয়েছেন, কিন্তু...SIR শুরু হতেই বিপাকে ইসফাক খান...
SIR In Bengal: হুগলির আদি সপ্তগ্রাম বিধানসভার কেন্দ্রের ভোটার শতায়ু মহম্মদ ইসফাক খান। ১৯৫১ সাল থেকে দেশে যতবার নির্বাচন হয়েছে, ততবারই ভোট গিয়েছেন তিনি। কিন্তু ২০০২ সালের ভোচার লিস্টে নাম নেই ইসফাকে।
