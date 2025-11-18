English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR In Bengal: স্বাধীন দেশে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট দিয়েছেন, কিন্তু...SIR শুরু হতেই বিপাকে ইসফাক খান...

SIR In Bengal:  হুগলির আদি সপ্তগ্রাম বিধানসভার কেন্দ্রের ভোটার শতায়ু  মহম্মদ ইসফাক খান। ১৯৫১ সাল থেকে দেশে যতবার নির্বাচন হয়েছে, ততবারই ভোট গিয়েছেন তিনি।  কিন্তু ২০০২ সালের ভোচার লিস্টে নাম  নেই  ইসফাকে।

Nov 18, 2025, 05:27 PM IST
SIR-এ বাদ শতায়ু ভোটার!

বিধান সরকার: শতায়ু ভোটার। স্বাধীন ভারতে যতবার নির্বাচন হয়েছে, ততবারই ভোটও দিয়েছেন। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই হুগলির আদি সপ্তগ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ ইসফাক খানের! উদ্বেগে পরিবারের লোকেরা।  

SIR-এ বাদ শতায়ু ভোটার!

জন্ম ১৯২৫ সালে। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর রুটি রুজি টানে চলে এসেছিলেন হুগলি বাঁশবেড়িয়ায়। তখন থেকেই  বাঁশবেড়িয়ার তিন নম্বর গুমটি এলাকায় থাকেন মহম্মদ ইসফাক খান।

SIR-এ বাদ শতায়ু ভোটার!

 হুগলির আদি সপ্তগ্রাম বিধানসভার ৮৬ নম্বর বুথ নম্বর বুথের ভোটার  ইসফাক। ২০০২ সালের আগে বা পরে তো বটেই, ১৯৫১ সাল থেকে ভোট দিচ্ছেন তিনি।  

SIR-এ বাদ শতায়ু ভোটার!

সেই ইসফাকের নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে! এবার SIR-র এনুমারেশান ফর্ম পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম থাকবে তো? প্রশ্ন ওই বৃদ্ধের।

SIR-এ বাদ শতায়ু ভোটার!

ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে পরিবারে ভোটার ৩০ জন।  কিন্তু যিনি পরিবারের কর্তা, তাঁর নামই নেই ভোটার লিস্টে।

SIR-এ বাদ শতায়ু ভোটার!

 ছেলে মহম্মদ আলিয়াস খান বলেন, 'আমাদের পরিবারের কর্তা হলেন বাবা। আমার নাম আছে আমার ছেলের নাম আছে।শুধু বাবার নামটাই নেই'।

SIR-এ বাদ শতায়ু ভোটার!

তিনি জানান, গত লোকসভা নির্বাচনে বাড়িতে এসে ইসফাকের ভোট নিয়ে গিয়েছেন ভোটকর্মীরা।

