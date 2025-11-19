English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR In Bengal: বলাগড়ে বড় খবর! ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ বৈধ ভোটার বলছেন,আমরা তবে কারা ...

SIR In Bengal: একটা বুথে কারও-ই নাম নেই। ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট থেকে ৯০০ জন ভোটারের নাম উধাও বলে অভিযোগ। SIR আতঙ্ক হুগলির বলাগড়ে। 

| Nov 19, 2025, 05:55 PM IST
1/8

৯০০ ভোটারের নাম বাদ!

বিধান সরকার: 'তাহলে আমরা কারা'? ২০০২ সালে ভোটার তালিকা থেকে উধাও একটি বুথের প্রায় ৯০০ জনের ভোটার নাম! ব্লক অফিসে ভিড় করছেন গ্রামবাসীরা। কেউ আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন, কেউ আবার স্থানীয় নেতাদের দোর দোরে ঘুরছেন। SIR আতঙ্ক হুগলির বলাগড়ে।  

2/8

৯০০ ভোটারের নাম বাদ!

২০০২ সালেই শেষবার  স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন বা SIR হয়েছিল বাংলায়। ফলে ২০০২ সালকে 'বেস ইয়ার' ধরেই  ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে।    

3/8

৯০০ ভোটারের নাম বাদ!

২০০২ সালে প্রতিটি  বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেই তালিকায় নাকি বলাগড়ের  একতারপুর পঞ্চায়েতের পোতাগাছির একটা বুথের প্রায় ৯০০ জন ভোটারের কারও নাম নেই! 

4/8

৯০০ ভোটারের নাম বাদ!

গ্রামবাসীদের দাবি, কমিশনের ওয়েবসাইটে ২০০৩ সালে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম দেখা যাচ্ছে। অথচ সকলেরই আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জমির দলিল, এমনকী ভোটার আইডিও রয়েছে। ২০০২ সালে আগে ও পরে ভোটও দিয়েছেন।

5/8

৯০০ ভোটারের নাম বাদ!

পোতাগাছির গ্রামের বাসিন্দা বলছেন, 'আমরা এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি। কর দিয়েছি, ভোট দিয়েছি। আজ হঠাৎ করে জানানো হচ্ছে শেষ SIR-র ভোটার তালিকায় আমাদের নাম নেই। তাহলে আমরা কারা'?

6/8

৯০০ ভোটারের নাম বাদ!

 SIR-র নাম বাদ যাবে নাতো? রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে গ্রামে। প্রশাসন সূত্রে অবশ্য় খবর, জেলার বেশ কিছু জায়গায় এ ধরনের বিভ্রাট ধরা পড়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কমিশন। বৈধ ভোটারদের নাম অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা হবে। 

7/8

৯০০ ভোটারের নাম বাদ!

হুগলির জেলাশাসক  খুরশিদ আলী কাদরী  জানিয়েছেন, 'ভোটারদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। ইতিমধ্যেই আমরা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি'। 

8/8

৯০০ ভোটারের নাম বাদ!

হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্য়োপাধ্যায় বলেন, আমাদের দলের তরফ থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে কারোর নাম এস আই আর এ বাদ যাবে না।যদি কেউ ভোট দিয়ে থাকে সে আগামী দিনেও ভোট দিতে পারবে।সেই কারণেই আমরা এস আই আর এর শিবির করেছি সেখানে যাচ্ছি মানুষকে বোঝাচ্ছি।কোন মানুষ যাতে বঞ্চিত না হয় প্রতিটি মানুষ যাতে ভোট দেবার অধিকার পান।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

ICC ODI Ranking: স্বপ্নভঙ্গের সেই ১৯ নভেম্বরেই রোহিত শর্মা সরেই গেলেন, আর থাকা হল না...কাকতালীয়!

পরবর্তী অ্যালবাম

ICC ODI Ranking: স্বপ্নভঙ্গের সেই ১৯ নভেম্বরেই রোহিত শর্মা সরেই গেলেন, আর থাকা হল না...কাকতালীয়!

ICC ODI Ranking: স্বপ্নভঙ্গের সেই ১৯ নভেম্বরেই রোহিত শর্মা সরেই গেলেন, আর থাকা হল না...কাকতালীয়!

ICC ODI Ranking: স্বপ্নভঙ্গের সেই ১৯ নভেম্বরেই রোহিত শর্মা সরেই গেলেন, আর থাকা হল না...কাকতালীয়! 7
ATM Safety Tips: ক্যানসেল বোতাম ২ বার টিপলেই পিন চুরি আটকায় না! ATM সুরক্ষায় বড় সত্যি ফাঁস... RBI স্পষ্ট জানাল...

ATM Safety Tips: ক্যানসেল বোতাম ২ বার টিপলেই পিন চুরি আটকায় না! ATM সুরক্ষায় বড় সত্যি ফাঁস... RBI স্পষ্ট জানাল...

ATM Safety Tips: ক্যানসেল বোতাম ২ বার টিপলেই পিন চুরি আটকায় না! ATM সুরক্ষায় বড় সত্যি ফাঁস... RBI স্পষ্ট জানাল... 7
Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি...

Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি...

Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি... 7
TMC Vs BJP: SIR আবহে তৃণমূলে ভাঙন! ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার এবার...খেজুরিতে শোরগোল...

TMC Vs BJP: SIR আবহে তৃণমূলে ভাঙন! ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার এবার...খেজুরিতে শোরগোল...

TMC Vs BJP: SIR আবহে তৃণমূলে ভাঙন! ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার এবার...খেজুরিতে শোরগোল... 7