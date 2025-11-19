SIR In Bengal: বলাগড়ে বড় খবর! ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ বৈধ ভোটার বলছেন,আমরা তবে কারা ...

SIR In Bengal: বলাগড়ে বড় খবর! ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ বৈধ ভোটার বলছেন,আমরা তবে কারা ...
SIR In Bengal: একটা বুথে কারও-ই নাম নেই। ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট থেকে ৯০০ জন ভোটারের নাম উধাও বলে অভিযোগ। SIR আতঙ্ক হুগলির বলাগড়ে।
৯০০ ভোটারের নাম বাদ!
হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্য়োপাধ্যায় বলেন, আমাদের দলের তরফ থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে কারোর নাম এস আই আর এ বাদ যাবে না।যদি কেউ ভোট দিয়ে থাকে সে আগামী দিনেও ভোট দিতে পারবে।সেই কারণেই আমরা এস আই আর এর শিবির করেছি সেখানে যাচ্ছি মানুষকে বোঝাচ্ছি।কোন মানুষ যাতে বঞ্চিত না হয় প্রতিটি মানুষ যাতে ভোট দেবার অধিকার পান।
