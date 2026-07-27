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অর্ধেক সম্পত্তি-ই দান! টাস্ক ফোর্স প্রধান নন্দন নিলেকানি কতটা ধনী? চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে বিরল নজির স্থাপন নিলেকানি দম্পতির

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 27, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:38 PM IST

Nandan Nilekani net worth: প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় প্রধানমন্ত্রী মোদী নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে ৬ জনের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন। আইআইটি বম্বের স্নাতক নন্দন নিলেকানি একাধারে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। আবার ভারতে আধার কার্ডের জনকও। সেই নিলেকানিকে টাস্ক ফোর্সের প্রধান করার পরই সাধারণ মানুষের কৌতূহলের শীর্ষে তিনি। ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানি ভারতের অন্যতম ধনী ব্যক্তিদের একজন হওয়ার পাশাপাশি, তিনি ও তাঁর স্ত্রী মিলে নিয়েছেন এক অসামান্য মানবিক উদ্যোগ। নজির গড়েছেন দানে। চলুন জেনে নেওয়া যাক নিলেকানি দম্পত্তির মোট সম্পত্তির পাশাপাশি তাঁদের দানধ্যানের পরিমাণও। 
 

নন্দন নিলেকানির শিক্ষাগত যোগ্যতা1/11

নন্দন নিলেকানির শিক্ষাগত যোগ্যতা

১৯৫৫-র ২ জুন বেঙ্গালুরুতে জন্মগ্রহণ করেন নন্দন নিলেকানি। বিশপ কটন বয়েজ স্কুলে স্কুলজীবনের পর তিনি যোগ দেন আইআইটি বম্বেতে। সেখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হওয়ার তিনি পাটনি কম্পিউটার সিস্টেমসে যোগ দেন। যেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নারায়ণ মূর্তির এবং দু'জনে মিলে গড়ে তোলেন ভারতের অন্যতম শীর্ষ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিস।

ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আধারের জনক2/11

ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আধারের জনক

২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত নন্দন নিলেকানি ইনফোসিসের CEO ও MD-র দায়িত্ব পালন করেন। পরে সংস্থার কো-চেয়ারম্যান হন। মাঝে কিছুদিন বিরতির পর ২০১৭ সালে আবার ইনফোসিসের নন-এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হন তিনি। নিলেকানির হাত ধরেই ভারতে আধারের সূচনা। ভারতের ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI)-র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। 

নন্দন নিলেকানির মোট সম্পত্তি3/11

নন্দন নিলেকানির মোট সম্পত্তি

এখন ইনফোসিস সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানি কতটা ধনী? ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, ২৬ জুলাই ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নন্দন নিলেকানির রিয়েল-টাইম নেট ওয়ার্থ বা মোট সম্পদের পরিমাণ ২.৮ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৩,১৭৬ কোটি টাকা)। তিনি ভারতের অন্যতম শীর্ষ ধনীদের মধ্যে রয়েছেন।

নন্দন নিলেকানি কতটা ধনী? 4/11

নন্দন নিলেকানি কতটা ধনী?

নন্দন নিলেকানি 'ফান্ডামেন্টাম' নামে একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডও চালু করেছেন, যা প্রযুক্তি বিষয়ক সংস্থাগুলোকে সহায়তা করে থাকে। ২০২৩ সালে তিনি তাঁর নিজের কলেজ IIT বোম্বেকে গবেষণা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩৮ মিলিয়ন ডলার দান করেন।

অর্জিত সম্পদের অর্ধেক-ই দান নন্দন নিলেকানির5/11

অর্জিত সম্পদের অর্ধেক-ই দান নন্দন নিলেকানির

প্রসঙ্গত, ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানি এবং তাঁর স্ত্রী রোহিনী নিলেকানি তাঁদের অর্জিত সম্পদের অর্ধেক অংশ-ই জনকল্যাণ ও দানের কাজে উৎসর্গ করার জন্য অঙ্গীকার করেছেন। দীর্ঘ তিন দশক ধরে নিলেকানি দম্পতি তাঁদের সম্পদের একটি বড় অংশ সমাজসেবায় উৎসর্গ করে আসছেন।

'দ্য গিভিং প্লেজ'-এ যুক্ত নিলেকানি দম্পতি6/11

'দ্য গিভিং প্লেজ'-এ যুক্ত নিলেকানি দম্পতি

বিল গেটস, মেলিন্ডা গেটস এবং ওয়ারেন বাফেট কর্তৃক শুরু করা বিশ্বমানের সমাজসেবামূলক উদ্যোগ 'দ্য গিভিং প্লেজ'-এর সঙ্গে ২০১৭ সাল থেকে যুক্ত নিলেকানি দম্পতি। 

চতুর্থ ভারতীয় নিলেকানি দম্পতি7/11

চতুর্থ ভারতীয় নিলেকানি দম্পতি

আজিম প্রেমজি, কিরণ মজুমদার শ এবং পিএনসি মেননের পর চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে নিলেকানি দম্পতি এই বিশ্বজনীন সমাজসেবামূলক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত।

দানের নিরিখে শীর্ষে নন্দন নিলেকানির স্ত্রী8/11

দানের নিরিখে শীর্ষে নন্দন নিলেকানির স্ত্রী

নন্দন নিলেকানির স্ত্রী রোহিনী নিলেকানি ভারতীয় নারী হিসেবে দানের নিরিখে শীর্ষে রয়েছেন। ২০২২ সালে তিনি ১২০ কোটি টাকা দান করেছিলেন। ২০২৩ সালে তাঁর দানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৭০ কোটি টাকায়। 

৪৫০ কোটিরও বেশি দান9/11

৪৫০ কোটিরও বেশি দান

'এডেলগিভ হুরুন ইন্ডিয়া ফিলানথ্রোপি লিস্ট ২০২৪' অনুযায়ী, রোহিনী নিলেকানি ব্যক্তিগতভাবে দান করেছেন ১৫৪ কোটি টাকা। নন্দন নিলেকানি ও রোহিনী নিলেকানি যৌথভাবে ২০২৪ সালে মোট ৪৫০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ দান করেছেন শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও যুব ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে। 

রোহিনী নিলেকানির পেশা10/11

রোহিনী নিলেকানির পেশা

রোহিনী নিলেকানির 'অর্ঘ্যম ফাউন্ডেশন' জল ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করে। পাশাপাশি তিনি 'রোহিনী নিলেকানি ফিলানথ্রোপিজ'-এর প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। 

রোহিনী নিলেকানি কে?11/11

রোহিনী নিলেকানি কে?

সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা নন্দন নিলেকানির স্ত্রী রোহিনী নিলেকানি এলফিনস্টোন কলেজ থেকে ফরাসি সাহিত্যে পড়াশোনা করার পর একজন সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। শিক্ষা, পরিবেশ এবং সমাজে তাঁর অনন্য অবদানের জন্য তিনি ২০২৩ সালে 'এডেলগিভ হুরুন ইন্ডিয়া ফিলানথ্রোপি উইমেনস লিস্ট'-এ শীর্ষস্থান অর্জন করেন।

TAGS:
nandan nilekani
Nandan Nilekani net worth

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