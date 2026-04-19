Narendra Modi Jhargram rally: ভাই, ঝালমুড়ি খাওয়ান তো: গাড়ি থেকে নেমে সটান দোকানে মোদী, পকেট থেকে বার করলেন ১০ টাকা

Narendra Modi Jhargram rally:  ঝাড়গ্রামে সভা শেষে ১০ টাকায় ঝালমুড়ি কিনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর ঠোঙা নিয়ে থেকে নিজেও খেলেন, আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও দিলেন।  

| Apr 19, 2026, 08:45 PM IST
ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খেলেন মোদী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ভোটের প্রচারে এসে 'মুড়ি পে চর্চা'। ঝাড়গ্রামে সভা শেষে ১০ টাকায় ঝালমুড়ি কিনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর ঠোঙা নিয়ে থেকে নিজেও খেলেন, আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও দিলেন।

 বাংলায় ফের ভোট প্রচারে মোদী।  

 আজ, রবিবার চার জায়গায় সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর আর ঘাটাল।  

 ঝাড়গ্রামের সভা তখন শেষ। হেলিপ্যাডে দিকে যাওয়ার পথে হঠাত্‍ থেমে গেল প্রধানমন্ত্রী কনভয়।  

'ভাই, ঝালমুড়ি খাওয়ান তো', গাড়ি থেকে নেমে ঝাড়গ্রাম শহরের কলেজ মোড় এলাকার একটি দোকানে ঢোকেন মোদী।  

 পকেট থেকে ১০ টাকা বের করে ঝালমুড়ি কেনেন মোদী। মুড়ি বানানোর আগে দোকান মালিক জানতে চান,  'ঝাল খাবেন'? জবাব আসে,  'হ্যাঁ'।  

'পেঁয়াজ'? মুড়ি মাখতে মাখতে ফের প্রশ্ন বিক্রেতা। মোদী বলেন, ‘পেঁয়াজও খাই'। এরপরই তাঁর মন্তব্য, 'স্রেফ দিমাগ নহি খাতে হ্যায়’(শুধু মাথা খাই না)।  

ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খাওয়ার ছবি পরে সোশ্যাল মিডিয়াও পোস্টও করে মোদী।

BCCI BIG BREAKING NEWS: ব্যাক-টু-ব্যাক TEAM INDIA-র ৩ ICC ট্রফি জয়ের কারিগর তিনি, IPL-এর মাঝেই মহারথীর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত সিলমোহর BCCI-এর

Assassination of Former PM of India: ঠিক রাত ১০টা ১০, ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমায় ছিন্নভিন্ন ভারতবিখ্যাত কংগ্রেস নেতার দেহ

Deepika Padukone Pregnancy: দূরত্ব-ডিভোর্স: সব জল্পনা উড়িয়ে ফের মা হতে চলেছেন দীপিকা, নিজেই দিলেন সুখবর

Ajker Rashifal | Horoscope Today: বন্ধুত্বে মিটবে দূরত্ব মিথুনের, গোপন বিষয় সামনে আসতে পারে বৃশ্চিকের

