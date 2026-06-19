Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /হলুদ ট্যাক্সি থেকে ভবতারিণীর মন্দির, পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

হলুদ ট্যাক্সি থেকে ভবতারিণীর মন্দির, পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 19, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:12 PM IST

রাজ্য়ে সরকারিভাবে এই প্রথম। আগামীকাল, ২০ জুন তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?1/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

বিধান সরকার: থাইল্যান্ড থেকে এসেছে অ্যান্থোরিয়াম, উটি থেকে জারবেরা-লিলি। সঙ্গে ৫ রকমের গোলাপ, ব্লু ডেইজি, রজনী গন্ধা, গাঁদার মতো রকমারি ফুলে বাহার। তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের আগে এভাবেই সেজে উঠছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মঞ্চ।

 

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?2/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

রাজ্য়ে সরকারিভাবে এই প্রথম। আগামীকাল, ২০ জুন তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠান।

 

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?3/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

 

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?4/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

 আজ, শুক্রবার অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরী মন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার, তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

 

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?5/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

বিভিন্ন ধরণের ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে মঞ্চ। মঞ্চে দু'পাশে ২টি করে থাকছে মোট ৫ হ্যাঙ্গার। চারপাশে লাগানো হয়েছে কলকাতার পুরনো দিনের হলুদ ট্যাক্সি, হাতে টানা রিক্সা, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বেলুড় মঠের ছবি।

 

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?6/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

গত কয়েকদিন ধরে মঞ্চ ফুল দিয়ে সাজানোর কাজ করছেন ২৬ কারিগর। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থেকে এসেছেন তাঁরা।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?7/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

ফুলের সাজের কারিগর একাদশী সামন্ত জানান, 'পালাবদলের পর এই প্রথম রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর বড় অনুষ্ঠান। আমরা ফুলের সাজ সজ্জা করার জন্য এসেছি'।

 

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?8/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

আরেক কারিগর যতন মালিক জানান,  'অনেক রকমের ফুল দিয়ে আমরা স্টেজ সাজাচ্ছি। এবারে নতুন সরকার তাই স্পেশাল ভাবে সাজানো হচ্ছে। কলকাতায় অর্ডার দিয়ে থাইল্যান্ড থেকে অ্যান্থোরিয়াম, বেঙ্গালুরু   থেকে লিলি,জারবেরা সহ অন্যান্য ফুল আনা হয়েছে'।

 

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?9/9

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে কেমন সাজছে মোদীর মঞ্চ?

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন জোরদার তারকেশ্বরে।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শোকের আড়ালেই আশার আলো: ব্রেন ডেড সন্তানের অঙ্গদানেই ৬ মুমূর্ষুর নতুন জীবন
ORGAN DONATION1 hr ago
2
Air India Crash2 hrs ago
3
Abhishek Banerjee2 hrs ago
4
R G Kar Case2 hrs ago
5
Prosenjit chatterjee3 hrs ago