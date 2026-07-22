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অজ গাঁ থেকে মহাশূন্যের অনন্ত অসীমে! কোন ভারতীয় সংগীতশিল্পীর কণ্ঠ বেছে নিয়েছে নাসা, যা ধ্বনিত হচ্ছে স্পেসে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 22, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:45 PM IST

Indian Singer's Voice to Space: তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'সুরশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি সংগীত নাটক আকাদেমি, পদ্মভূষণে সম্মানিত হয়েছেন। ভারত জুড়ে তিনি অর্জন করেছেন শ্রোতা ভক্তদের অগাধ ভালোবাসা। কে তিনি?

মহাকাশে প্রতিনিধিত্ব1/7

মহাকাশে প্রতিনিধিত্ব

ভারতে মহাকাশ উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট চালু হওয়ার বহু আগেই, এই ভারতীয় গায়িকা 'আমাদের সৌরজগতে'র (our solar system) বাইরে পরিচালিত নাসার সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মিশনে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। মহাকাশে মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করতে নাসা এই ভারতীয় সংগীতশিল্পীর কণ্ঠই বেছে নিয়েছিল।

কে তিনি?2/7

কে তিনি?

কে তিনি? লতা, আশা, গীতা, রফি, কিশোর হেমন্ত, মান্না? কিংবা শ্রেয়া-সুনিধি-সোনু-অরিজিৎ? এঁদের মধ্যে কে? না, ঘটনাচক্রে এঁদের মধ্যে কেউই নন। কেননা, নাসা বেছে নিয়েছিল এক ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পীর কণ্ঠ। কার কণ্ঠ? 

কেসরবাঈ কেরকর3/7

কেসরবাঈ কেরকর

তাঁর নাম কেসরবাঈ কেরকর (Kesarbai Kerkar) বা কেশরবাই কেলকর। গোয়ার ছোট একটি গ্রাম কেলিতে (Keri) তাঁর জন্ম। পরবর্তী কালে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। নাসার ‘ভয়েজার গোল্ডেন রেকর্ড’-এ একমাত্র ভারতীয় কণ্ঠ হিসেবে স্থান পেয়েছে তাঁরই কণ্ঠ।

দেবদাসী প্রথা ভেঙে4/7

দেবদাসী প্রথা ভেঙে

১৯০০-এর দশকের শুরুর দিকে দেবদাসী প্রথার শেকল ভেঙে কেসরবাঈ বেরিয়ে আসেন এক বড় লক্ষ্য নিয়ে। নিজের জীবন তিনি সংগীতের সাধনায় উৎসর্গ করেন। ক্রমে জয়পুর-আত্রৌলি ঘরানার (Jaipur-Atrauli gharana) সেরা সংগীতশিল্পীও হয়ে ওঠেন তিনি।

সাধনা5/7

সাধনা

একাধিক ওস্তাদ এবং গুরুর অধীনে বছরের পর বছর তালিম নেওয়ার পর, কেসরবাই কিংবদন্তি ওস্তাদ আল্লদিয়া খানের কাছে টানা ২৫ বছর সংগীতচর্চা করেন। এবং পৌঁছে যান সাংগীতিক জ্ঞান ও শৈলীর চূড়ান্তে।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সেরা নমুনা6/7

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সেরা নমুনা

নৃতাত্ত্বিক-সংগীতবিশারদ (Ethnomusicologist) রবার্ট ই ব্রাউন, কেসরবাঈয়ের গাওয়া রাগ ভৈরবীতে নিবদ্ধ 'জাত কাহাঁ হো' গানটিকে এ পর্যন্ত রেকর্ড হওয়া ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যতম সেরা নমুনা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

কার্ল সাগান7/7

কার্ল সাগান

বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সাগান -এর তত্ত্বাবধানে তৈরি এই গোল্ডেন রেকর্ডে বিঠোফেন, বাখ এবং মোৎজার্টের মতো বিশ্বখ্যাত সংগীতজ্ঞদের সৃষ্টি স্থান পেয়েছিল। আর এই তালিকাতেই একমাত্র ভারতীয় গানটি ছিল কেসরবাঈয়ের। অবিশ্বাস্য! নয়?

TAGS:
Voice to Space
Indian Voice to Space
Nasa
Kesarbai Kerkar

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